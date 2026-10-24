Viorel Păunescu, photo source: AS47 Facebook @Steaua

A murit Viorel Păunescu, cel care și-a legat activitatea în mare parte de clubul de fotbal Steaua București.

Viorel Păunescu a fost preşedintele Consiliului de Administraţie al clubului de fotbal Steaua Bucureşti în perioada 1998-2003, în prezent fiind preşedinte de onoare al clubului.

Născut pe 11 iulie 1935, la Fărcășești (Gorj), Viorel Păunescu a fost handbalist la cluburile Steaua și Dinamo, fiind convocat și la echipa națională de handbal în 11.

În semn de omagiu, Liga Profesionistă de Fotbal a hotărât ca toate partidele rămase de disputat în etapa a 13-a să fie precedate de un moment de reculegere.

Gino Iorgulescu, președintele LPF, în numele instituției pe care o conduce, transmite sincere condoleanțe familiei greu încercate! Dumnezeu să-l odihnească!, se mai arată în comunicat.



