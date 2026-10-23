Ce verifici la aparatul de aer condiționat după un sezon intens de folosire

Aparat aer condițonatn / Foto: Ilustrație AI / Generată cu Inteligență Artificială Multumesc

După o vară în care ai folosit intens aparatul de aer condiționat, este bine să îi acorzi puțină atenție înainte de a-l lăsa nefolosit pentru o perioadă mai lungă sau dacă intenționezi să îl folosești pentru încălzirea locuinței în sezonul rece.

Praful, umezeala și murdăria se pot acumula în timp, iar unele probleme pot deveni mai evidente după luni de utilizare. Iată care sunt principalele lucruri pe care trebuie să le verifici astfel încât să păstrezi aparatul în stare bună și să reduci riscul unor defecțiuni sau mirosuri neplăcute la următoarea pornire.

Uită-te dacă există apă sau umezeală



Privește cu atenție în jurul unității interioare și verifică dacă există urme de apă, picături sau zone umede. În timpul funcționării, aparatul produce apă care trebuie evacuată. Dacă apa nu este evacuată corespunzător și ajunge în locuri unde nu ar trebui, poate exista o problemă care merită verificată.

Nu ignora nici petele de umezeală sau urmele care apar pe perete în apropierea aparatului. Chiar dacă problema pare minoră, este mai bine să o rezolvi înainte ca aceasta să împiedice buna funcționare a aerului condiționat.

Verifică unitatea exterioară



Și partea aparatului aflată în exterior are nevoie de o verificare. Îndepărtează frunzele, praful, crenguțele sau alte resturi care s-au strâns în jurul ei. Asigură-te că nu este blocată de obiecte și că aerul poate circula liber. Evită să desfaci aparatul sau să intervii asupra componentelor din interior. Dacă observi piese deteriorate, zgomote neobișnuite sau urme evidente de rugină, este mai sigur să apelezi la un specialist.

Dacă aparatul tău este vechi și iei în calcul înlocuirea lui, poți compara și ofertele de aparate de aer condiționat cu montaj inclus. Alegerea unui aparat potrivit și instalarea corectă sunt importante atât pentru confort, cât și pentru funcționarea eficientă pe termen lung. În plus, astfel de oferte îți permit să achiți în rate pe factura de electricitate sau gaz, fără să fii nevoit să achiți o sumă mare dintr-o dată.

Fii atent la mirosurile neplăcute



Dacă aparatul de aer condiționat a început să miroasă urât după o perioadă lungă de folosire, nu trata problema ca pe ceva normal. Mirosurile pot apărea din cauza prafului și a umezelii acumulate în interior. În majoritatea situațiilor, o curățare temeinică poate rezolva problema.

Dacă mirosul persistă după curățare, este recomandat să ceri ajutorul unui specialist, mai ales dacă observi și umezeală sau murdărie acumulată în interior. Pachetele de igienizare anuală includ curățarea condensatorului, igienizarea vaporizatorului, a ventilatorului și a țevii de condens împotriva bacteriilor și mucegaiului, precum și verificarea parametrilor optimi de funcționare și testarea funcțiilor aparatului de aer condiționat.

Ascultă cum funcționează aparatul



Atunci când pornești aparatul pentru o scurtă verificare, fii atent la sunetele pe care le produce. Un bâzâit ușor poate fi normal, însă zgomotele puternice, vibrațiile, pocniturile sau sunetele care nu existau înainte pot indica o problemă mai serioasă.

Verifică și consumul



După o utilizare intensă, este important să verifici și consumul de energie. Compară, dacă ai posibilitatea, consumul din lunile în care ai folosit cel mai mult aparatul cu perioadele anterioare. O creștere semnificativă poate avea mai multe cauze, inclusiv folosirea mai intensă a aparatului, setările alese sau filtrele murdare.

Pentru o imagine mai clară asupra cheltuielilor casei, merită să urmărești consumul în mod regulat și să observi eventualele variații. În acest context, gestionarea consumului după sezonul cald și pregătirea AC pentru încălzire te poate ajuta să gestionezi mai bine consumul locuinței pe termen mai lung, nu doar în perioada de caniculă.

De asemenea, fii atent dacă aparatul pornește normal și dacă aerul este distribuit fără probleme. Nu amâna verificarea aerului condiționat dacă observi orice funcționare anormală a aparatului.

Pregătește aparatul pentru sezonul rece



Aerul condiționat încălzește, nu doar răcește. Multe aparate moderne pot fi folosite și pentru încălzirea locuinței în perioadele mai blânde ale toamnei. Totuși, înainte de a trece de la răcire la încălzire, este important ca aparatul să fie curat și să funcționeze corespunzător.

Respectă instrucțiunile producătorului privind schimbarea modului de funcționare și evită utilizarea aparatului dacă ai observat probleme în timpul verii. Dacă nu ești sigur că totul funcționează normal, cea mai sigură variantă este să soliciți o verificare făcută de un specialist.

În concluzie, după un sezon intens de folosire a aerului condiționat, este important să observi dacă există probleme, să igienizezi aparatul și să te asiguri că îl poți folosi în condiții optime în sezonul următor. Dacă ai grijă de aparatul de aer condiționat în mod corespunzător, îl poți menține mai curat și poți gestiona mai ușor consumul indiferent de temperatura de afară.