Sănătatea mintală în era digitală. Mirabela Grădinaru îndeamnă părinții să-și asculte copiii: "Răspunsul nostru să nu fie o critică"

Mirabela Grădinaru / FOTO: Agerpres

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui României, Nicușor Dan, a vorbit, recent, despre sănătatea mintală a copiilor și a tras atenția asupra unui fenomen periculos care îi vizează pe aceștia: refugierea în online.

De multe ori, copiii ajung să se refugieze în mediul online, când au o problemă, fără ca părintele să poată observa la timp.

Mirabela Grădinaru este de părere că protejarea sănătății mintale a copiilor nu înseamnă izolarea de tehnologie, ci construirea unor relații bazate pe comunicare, limite clare și ascultare activă. Ea a explicat că, în fața presiunii și validării digitale constante, părinții nu trebuie să aibă toate răspunsurile, ci să le ofere tinerilor un spațiu sigur, cald și fără critici.

"Cum îi ajutăm să trăiască sănătos într-o lume în care tehnologia va fi mereu prezentă?"

"Mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră într-o conversație care cred că ne privește pe toți. Vorbim despre sănătatea mintală într-o epocă în care suntem mai conectați ca niciodată și, uneori, mai singuri ca niciodată.

Suntem la câteva secunde distanță de orice informație, de orice om, de orice imagine. Pentru copiii noștri, lumea aceasta nu este una nouă, este lumea în care s-au născut. Telefonul, tableta, rețelele sociale nu sunt pentru ei niște lucruri care au apărut la un moment dat în viață, sunt pur și simplu parte din viață.

De aceea cred că discuția noastră nu ar trebui să înceapă cu întrebarea: Cum îi ținem departe de tehnologie?, ci poate cu una mai dificilă: Cum îi ajutăm să trăiască sănătos într-o lume în care tehnologia va fi mereu prezentă?", a spus Mirabela Grădinaru, în cadrul conferinței "Sănătatea mintală în era digitală", organizată de revista Q Magazine.

"Părinții nu au întotdeauna răspunsurile"

"Ca mamă, știu cât de ușor este să te întrebi dacă faci suficient, dacă ai pus limita potrivită, dacă ai observat la timp, dacă ai fost prea strict sau, dimpotrivă, prea permisiv, dacă timpul petrecut în fața unui ecran este doar un obicei sau ascunde ceva ce copilului îi este greu să spună.

Și mai știu ceva: părinții nu au întotdeauna răspunsurile. Nici nu cred că trebuie să le aibă, dar cred că putem încerca să rămânem aproape, să vedem copilul dincolo de ecran, pentru că uneori când noi vedem că stă prea mult pe telefon poate însemna pentru el nevoia de a aparține unui grup, poate însemna comparație, poate însemna frica de a nu fi exclus, singurătate sau poate fi pur și simplu locul în care încearcă să fugă pentru câteva ore de ceva ce îl apasă.

Asta nu înseamnă că nu avem nevoie de limite. Avem. Copiii au nevoie de adulți care să le ofere repere și siguranță, dar cred că limita funcționează cel mai bine atunci când nu vine singură, când vine împreună cu explicația, cu răbdarea și, mai ales, cu relația", a mai spus Mirabela Grădinaru.

"Răspunsul nostru să nu fie o critică, ci "Te ascult!"

"Mi-ar plăcea ca atunci când vorbim despre sănătatea mintală a copiilor și adolescenților să nu vorbim doar despre ce trebuie să facă ei diferit, să ne uităm și la lumea pe care am construit-o în jurul lor.

O lume foarte rapidă, foarte zgomotoasă, o lume în care succesul este expus permanent, în care comparația este la un gest distanță și în care uneori până și timpul de odihnă trebuie fotografiat, postat și validat.

În această lume, poate una dintre cele mai importante forme de protecție pe care le putem oferi unui copil este un loc în care nu trebuie să demonstreze nimic, un loc în care poate spună: "E greu" sau "Mi-e frică" sau pur și simplu "Nu știu ce se întâmplă cu mine", și în care răspunsul nostru să nu fie imediat o lecție, o critică sau o soluție, ci, pentru început, "Te ascult!", a punctat Mirabela Grădinaru.