€ 5.0847
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0847
|
$ 4.3768
 
DCNews Stiri Social Mirabela Grădinaru, detalii emoționante despre cele două nașteri premature: Nu m-a pregătit nimeni să lupt cu frica
Data actualizării: 14:12 15 Noi 2025 | Data publicării: 14:11 15 Noi 2025

Mirabela Grădinaru, detalii emoționante despre cele două nașteri premature: Nu m-a pregătit nimeni să lupt cu frica
Autor: Giorgi Ichim

mirabela-gradinaru-nicusor-dan-nasteri-premature Mirabela Gradinaru Nicusor Dan copii - Foto: Agerpres
 

Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, a vorbit cu emoție despre cele două nașteri premature ale sale.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au o relație de 20 de ani și deși nu sunt căsătoriți, au împreună doi copii, pe Aheea, în vârstă de 9 ani, și pe Antim, în vârstă de 3 ani.

Invitată la un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Prematurității, Mirabela Grădinaru a vorbit despre cele două nașteri ale sale, ambele premature.

Cuvintele Mirabelei Grădinaru surprind profund realitatea dureroasă, dar și incredibil de puternică a părinților care trec prin experiența prematurității.

Potrivit ei, dincolo de teamă și incertitudine, solidaritatea, profesionalismul cadrelor medicale și sprijinul dintre mame pot transforma această luptă într-o poveste de curaj și recunoștință.

"Nu m-a pregătit nimeni pentru o naștere mai devreme, prematură. Nu m-a pregătit nimeni să lupt cu frica din fiecare zi că mâine nu o să-mi mai pot ține copilul în brațe, pentru că nicio mamă care naște prematur nu este pregătită. Dar acum, privind în urmă după atâția ani, eu sunt recunoscătoare pentru cele 2 nașteri premature, sunt recunoscătoare pentru toți oamenii pe care i-am întâlnit în această călătorie.

Mi s-a demonstrat încă o dată că Dumnezeu lucrează prin oameni. Și pentru noi, Dumnezeu a lucrat prin medicii care ne-au vegheat copiii zi și noapte, prin doamnele asistente care au fost atente la fiecare detaliu, prin chinetoterapeuți care au pus suflet în fiecare mișcare și exercițiu făcut cu fiecare dintre cei doi copii. Și nu în ultimul rând mamelor de copii prematuri, pentru că mie mi-ați fost un mare sprijin. Cunoscând poveștile fiecărei mame, am prins curaj că va fi bine și pentru noi.

Atunci când suntem uniți putem să transformăm frica în putere și lacrimile în zâmbete. Viața e cel mai mare dar pe care îl primim și pentru care trebuie să fim recunoscători zi de zi", a declarat Mirabela Grădinaru în cadrul evenimentului dedicat Zilei Mondiale a Prematurității de la Spitalul Universitar de Urgență București.

Despre Ziua Mondială a Prematurității

Ziua Mondială a Prematurității, marcată anual pe 17 noiembrie, atrage atenția asupra provocărilor medicale și emoționale cu care se confruntă copiii născuți prea devreme și familiile lor.

Este un moment dedicat conștientizării importanței îngrijirii neonatale specializate și a prevenției nașterilor premature.

În această zi, clădiri din întreaga lume sunt iluminate în mov, simbolul speranței și al solidarității pentru micii luptători.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Psiholog vs psihiatru: Cine poate face psihoterapie în România? Răspunsul lui Edmond Cracsner
Publicat acum 26 minute
Mirabela Grădinaru, detalii emoționante despre cele două nașteri premature: Nu m-a pregătit nimeni să lupt cu frica
Publicat acum 32 minute
"Iarna nu trebuie să deparazităm animalele", mit sau adevăr? Medicul veterinar Cristian Cristea explică
Publicat acum 39 minute
Claudiu-Lucian Pop, noul Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice. Mesajul lui Nicuşor Dan
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Rezidențiat 2025: Peste 3.800 de absolvenți susțin, duminică, examenul la ROMEXPO
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Noi 2025
Lia Savonea, scandal privind Acordul pentru Justiție. „Judecătorule, înapoi la CARTE, că ne faci tagma de râs”
Publicat pe 13 Noi 2025
Cine face parte din „mafia imobiliară”? Două nume cerute
Publicat pe 14 Noi 2025
Cum i-a jignit Ilie Bolojan pe magistrați
Publicat pe 13 Noi 2025
Două vești BUNE pentru economia României! Adrian Negrescu: Este o gură de oxigen nesperată
Publicat pe 13 Noi 2025
Cine ar putea fi „moștenitorul” lui Daniel Băluță la Sectorul 4: „Va fi un primar mai bun decât mine” - FOTO în articol
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close