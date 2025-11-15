Mirabela Grădinaru, detalii emoționante despre cele două nașteri premature: Nu m-a pregătit nimeni să lupt cu frica

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au o relație de 20 de ani și deși nu sunt căsătoriți, au împreună doi copii, pe Aheea, în vârstă de 9 ani, și pe Antim, în vârstă de 3 ani.

Invitată la un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Prematurității, Mirabela Grădinaru a vorbit despre cele două nașteri ale sale, ambele premature.

Cuvintele Mirabelei Grădinaru surprind profund realitatea dureroasă, dar și incredibil de puternică a părinților care trec prin experiența prematurității.

Potrivit ei, dincolo de teamă și incertitudine, solidaritatea, profesionalismul cadrelor medicale și sprijinul dintre mame pot transforma această luptă într-o poveste de curaj și recunoștință.

"Nu m-a pregătit nimeni pentru o naștere mai devreme, prematură. Nu m-a pregătit nimeni să lupt cu frica din fiecare zi că mâine nu o să-mi mai pot ține copilul în brațe, pentru că nicio mamă care naște prematur nu este pregătită. Dar acum, privind în urmă după atâția ani, eu sunt recunoscătoare pentru cele 2 nașteri premature, sunt recunoscătoare pentru toți oamenii pe care i-am întâlnit în această călătorie.

Mi s-a demonstrat încă o dată că Dumnezeu lucrează prin oameni. Și pentru noi, Dumnezeu a lucrat prin medicii care ne-au vegheat copiii zi și noapte, prin doamnele asistente care au fost atente la fiecare detaliu, prin chinetoterapeuți care au pus suflet în fiecare mișcare și exercițiu făcut cu fiecare dintre cei doi copii. Și nu în ultimul rând mamelor de copii prematuri, pentru că mie mi-ați fost un mare sprijin. Cunoscând poveștile fiecărei mame, am prins curaj că va fi bine și pentru noi.

Atunci când suntem uniți putem să transformăm frica în putere și lacrimile în zâmbete. Viața e cel mai mare dar pe care îl primim și pentru care trebuie să fim recunoscători zi de zi", a declarat Mirabela Grădinaru în cadrul evenimentului dedicat Zilei Mondiale a Prematurității de la Spitalul Universitar de Urgență București.

Despre Ziua Mondială a Prematurității

Ziua Mondială a Prematurității, marcată anual pe 17 noiembrie, atrage atenția asupra provocărilor medicale și emoționale cu care se confruntă copiii născuți prea devreme și familiile lor.

Este un moment dedicat conștientizării importanței îngrijirii neonatale specializate și a prevenției nașterilor premature.

În această zi, clădiri din întreaga lume sunt iluminate în mov, simbolul speranței și al solidarității pentru micii luptători.