Consiliul Județean Constanța a cumpărat terenul hipogeului roman de pe strada Sabinelor

Consiliul Județean Constanța a cumpărat terenul de pe strada Sabinelor din municipiul Constanța, unde arheologii au descoperit în vara lui 2025 un mormânt-hipogeu roman din secolul al IV-lea. Instituția și-a exercitat dreptul de preempțiune, iar prețul a coborât prin negociere de la 455.000 la 350.000 de euro, fără TVA.

Este prima dată când CJC răscumpără terenul pe care se află un monument istoric. Scopul declarat este un muzeu dedicat creștinismului timpuriu în Dobrogea, realizat cu fonduri europene.

Un mormânt roman fără pereche în Balcani

Hipogeul a ieșit la iveală în vara lui 2025, în timpul cercetărilor arheologice de pe strada Sabinelor. Face parte din necropola romană târzie a Tomisului și este datat în a doua jumătate a secolului al IV-lea.

Monumentul are un plan în formă de cruce, cu trei camere, bolți și arcosolii. Pereții păstrează tencuieli decorate cu figuri, aflate încă în studiul specialiștilor.

Arheologul Constantin Băjenaru, care a descoperit și documentat hipogeul, spune că planul nu are analogii cunoscute nici măcar în Peninsula Balcanică. Mormântul ar fi fost ridicat pentru o familie importantă din Tomis, după domnia lui Constantin cel Mare, când creștinismul devenise religia dominantă în Imperiu.

Spre deosebire de alte morminte antice din Constanța, încăperile sunt destul de mari încât un vizitator să stea în picioare înăuntru. „Astfel de descoperiri se fac o dată la 30-50 de ani”, a explicat Băjenaru, pentru că orașul antic și necropola sa se află sub orașul modern.

Valoarea descoperirii a declanșat procedura de clasare în Lista Monumentelor Istorice, la categoria A, rezervată monumentelor de interes național.

Cum a ajuns terenul în proprietatea județului

Consilierii județeni au votat în unanimitate, cu 36 de voturi „pentru”, exercitarea dreptului de preempțiune, în ședința din 28 iulie 2026. Ministerul Culturii ceruse autorităților locale să cumpere terenul, iar Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC) a solicitat același lucru Consiliului Județean.

Proprietarul, o firmă privată, a cerut inițial 455.000 de euro, apoi 380.000 de euro plus TVA. Comisia de negociere, formată din reprezentanți ai CJC și conducerea muzeului, a obținut în final 350.000 de euro, fără TVA.

Dreptul de preempțiune vine din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. Un monument aflat în proprietate privată poate fi vândut doar după ce statul, prin Ministerul Culturii, are prima opțiune de cumpărare; altfel vânzarea este nulă. Dacă ministerul nu cumpără, dreptul trece la autoritățile locale, care au cel mult 30 de zile lucrătoare să răspundă.

De ce contează pentru Constanța

„Un monument istoric nu poate avea prețul unui teren”, a spus președintele CJC, Florin Mitroi, la anunțarea achiziției.

Achiziția s-a făcut sub mandatul lui Florin Mitroi, președinte al CJC din 2024, și este o premieră pentru instituție. În loc să lase monumentul pe un teren privat, conducerea județului a ales să-l aducă în proprietate publică, pentru ca patrimoniul Constanței să fie protejat, nu vândut.

Negocierea purtată de CJC a redus prețul cu 105.000 de euro față de suma cerută inițial, adică aproape un sfert. Proiectul a trecut în unanimitate, iar Consiliul Județean și-a fixat deja următorul obiectiv: un muzeu finanțat din fonduri europene.

Decizia iese din tiparul obișnuit. Consiliul Județean primește des notificări pentru terenuri aflate în situri arheologice, iar muzeul recomandă de regulă renunțarea la cumpărare când acolo nu se fac cercetări. Așa s-a întâmplat în 2026 pentru un teren din necropola tumulară de la Mangalia, evaluat la 2,52 milioane de euro, și pentru unul din situl de la Palazu Mare.

Pentru turism, Tomisul câștigă un monument care poate fi vizitat pe dinăuntru, rar printre vestigiile antice ale orașului. Un muzeu al creștinismului timpuriu ar completa circuitul roman al Constanței cu o temă proprie, a începuturilor creștine în Dobrogea.

Ce urmează

Terenul a intrat în domeniul public al județului, iar următorul pas este o finanțare europeană pentru conservarea sitului și construirea muzeului. Hotărârea Consiliului Județean menționează ca surse posibile Programul Regional Sud-Est 2021–2027, PNRR, fonduri guvernamentale prin CNI și Institutul Național al Patrimoniului, granturi internaționale, bugetul județului și sponsorizări.

În paralel, procedura de clasare a hipogeului în Lista Monumentelor Istorice, categoria A, este încă în desfășurare. Nu a fost anunțat un calendar pentru deschiderea monumentului către public.