Ce poți face acum pentru pensia ta și ce devine mai greu de schimbat mai târziu

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Semnezi actele pentru un job nou și, printre ele, apare o întrebare despre fondul de pensii private la care contribui. Banii se adună acolo de la primul tău contract de muncă, în cont pe numele tău. Subiectul pare unul care se poate amânam, pentru că rezultatul e departe, însă câteva verificări făcute acum se rezolvă rapid și sunt greu de reconstituit peste douăzeci de ani.

Află întâi ce se întâmplă cu contribuțiile pe care le plătești deja

Din venitul unui salariat, o parte merge lunar către sistemul public de pensii, fără nicio acțiune din partea ta. Dacă te-ai angajat prima dată înainte de a împlini 35 de ani, o parte din contribuție ajunge și în Pilonul 2, într-un cont administrat privat, deschis pe numele tău.

Verificările de bază arată așa:

la ce administrator de Pilon 2 ești înscris, informație pe care o găsești pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară;

ce sume au intrat în cont până acum și dacă administratorul are o platformă online prin care poți urmări situația;

dacă perioadele lucrate apar corect în evidența casei de pensii;

ce s-a schimbat după fiecare schimbare de angajator sau de formă de colaborare.

Abia după ce știi ce ai are sens să te uiți la ce poți adăuga.

Când pui bani deoparte pe termen lung, uită-te la cât de ușor poți ajusta suma

La începutul carierei veniturile se schimbă des, iar o sumă potrivită azi poate deveni apăsătoare peste doi ani. Cât de ușor poți modifica o contribuție contează la fel de mult ca valoarea ei inițială.

O pensie facultativă (Pilonul 3) funcționează pe această logică. Contribuția e voluntară, se stabilește de tine de la 45 de lei până la limita maximă a 15% din venitul brut lunar și se poate ajusta pe parcurs, în funcție de cum îți evoluează situația. Poate fi plătită direct de tine sau virată de angajator, dacă are un astfel de beneficiu în pachetul salarial. Sumele contribuite sunt deductibile fiscal în limita echivalentului a 400 de euro pe an, iar plafonul angajatorului se calculează separat de al tău.

Pragul minim de contribuție și condițiile de suspendare a plăților diferă de la un fond la altul, deci le verifici la administratorul pe care îl alegi. Pentru cineva care lucrează pe cont propriu, fără angajator care să vireze lunar, aceasta rămâne singura componentă la care poate contribui constant.

Sistemul public și cel privat nu se deblochează în același moment

Fiecare componentă a pensiei are propriile condiții de vârstă și de stagiu, iar ele nu coincid. Diferența contează atunci când îți faci un calcul pentru anii de după retragerea din activitate.

Merită să citești o dată informațiile despre pensionare aplicabile fiecăruia dintre cele două sisteme, pentru că termenii care apar acolo, de la stagiu de cotizare la vârstă standard, revin în orice document oficial pe care îl vei primi ulterior. În sistemul public, stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani, iar cel complet de 35 de ani, în condițiile legislației în vigoare la acest moment. La pensiile private, accesul la sumele acumulate depinde de vârsta prevăzută de lege pentru fondul respectiv și de o perioadă minimă de contribuție, care se calculează separat de stagiul din sistemul public.

Cele două nu se substituie și nu se compensează. Un stagiu incomplet în sistemul public nu se acoperă cu sume strânse într-un fond privat.

Perioadele atipice de muncă se documentează la timp

Anii lucrați pe drepturi de autor, ca PFA fără plata contribuției de asigurări sociale sau într-o colaborare informală nu intră automat în stagiul de cotizare. În evidența casei de pensii apar ca gol, iar dovada că ai muncit atunci înseamnă contracte și adeverințe emise la momentul respectiv, care nu se pot obține retroactiv de la un angajator care între timp și-a încetat activitatea.

Păstrează documentele din perioadele în care nu ai avut contract de muncă standard și cere un extras al stagiului de cotizare o dată la câțiva ani. Corectarea unei perioade lipsă e simplă cât timp actele există.

Revino asupra situației când se schimbă ceva

Contul tău de pensie nu are nevoie de atenție lunară. Are nevoie de o verificare atunci când apare o schimbare reală: un loc de muncă nou, o perioadă de activitate independentă, o creștere semnificativă a venitului sau o pauză în plata contribuției facultative.

Un moment fix, de exemplu luna în care primești ajustarea salarială, e suficient pentru a recalcula ce poți contribui și pentru a verifica dacă totul apare corect în evidențe.

La 25 sau 30 de ani nu ai cum să știi cum va arăta pensia ta și nici nu ai nevoie. Ai nevoie să știi ce ai deja, ce reguli se aplică banilor respectivi și ce poți modifica pe parcurs. Cu informațiile astea, deciziile se ajustează în timp, în loc să rămână un subiect deschis până când devine urgent.

Aceste informații au un caracter strict educativ și informativ si nu reprezintă și nu trebuie interpretate ca recomandări financiare, investiționale, fiscale sau de altă natură. Exemplele sau explicațiile de mai sus au rolul de a facilita înțelegerea conceptelor, nu de a sugera rezultate sau beneficii.

Sursa foto: Pexels, Vitaly Gariev