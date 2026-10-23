Cum a ajuns un joc de noroc să schimbe matematica pentru totdeauna 

Imaginează-ți doi prieteni care pun câte 50 de lei într-un joc. Primul care câștigă trei runde ia toți cei 100 de lei. La un moment dat, unul conduce cu 2–1, dar partida trebuie oprită din motive externe. Cine ia banii? Îi împart pe jumătate? Cel care conduce primește mai mult? Și, dacă da, cât?

Pare o discuție bună de avut la o masă între prieteni. Numai că, acum aproape 400 de ani, o întrebare foarte asemănătoare i-a pus la lucru pe doi dintre cei mai importanți matematicieni ai vremii. Iar răspunsul lor a schimbat felul în care calculăm probabilitatile.

Totul a pornit de la un joc rămas fără câștigător

În Franța anului 1654, un aristocrat pasionat de jocuri, cunoscut drept cavalerul de Méré, i-a adus lui Blaise Pascal o problemă care îi dădea bătăi de cap: cum împarți corect banii dacă un joc se întrerupe înainte de final?

Pascal a început să discute problema prin scrisori cu Pierre de Fermat, un alt matematician francez. Nu încercau să afle cine avea „mână bună”, ci cât ar fi putut câștiga fiecare dacă jocul continua. Schimbul lor de idei din 1654 este considerat unul dintre momentele importante în apariția teoriei moderne a probabilităților.

La scorul de 2–1, cum împarți 100 de lei?

Să revenim la cei doi prieteni. Primul mai are nevoie de o singură rundă câștigată ca să ia toți banii. Al doilea trebuie să câștige de două ori la rând. Presupunem că amândoi au șanse egale la fiecare rundă.

Dacă liderul câștigă următoarea rundă, jocul se termină. Dacă pierde, scorul devine 2–2 și totul se decide în ultima rundă, unde fiecare are din nou șanse egale.

Asta înseamnă că primul are trei șanse din patru să câștige partida, iar celălalt numai una din patru. Prin urmare, din cei 100 de lei, împărțirea corectă este de 75 de lei pentru cel aflat în avantaj și 25 de lei pentru adversar.

Pare simplu când cineva îți explică. Dar ideea era importantă: în loc să împartă banii doar după scorul de pe tablă, Pascal și Fermat au ținut cont de ce s-ar fi putut întâmpla în rundele rămase. Pascal a folosit chiar un exemplu cu 64 de pistole, monede ale epocii, pe care le-a împărțit în proporție de 48 la 16.

Ce legătură are povestea cu ruleta de astăzi?

Exact aceeași idee ne ajută să înțelegem ruleta: nu trebuie să ghicești ce urmează ca să poți calcula ce șanse are fiecare rezultat.

Ruleta a făcut carieră în cazinourile clasice și se regăsește astăzi și online. De exemplu, Luck Casino, platformă operată de Crowd Entertainment Limited, are și o categorie de jocuri cu dealeri reali, inclusiv ruletă live.

La ruleta europeană clasică sunt 37 de căsuțe: 18 roșii, 18 negre și una verde, marcată cu zero. Dacă alegi negru, ai 18 șanse din 37 să nimerești culoarea, nu una din două, tocmai din cauza zeroului.

Și mai este un detaliu interesant: la ruleta americană există și un al doilea zero. O singură căsuță în plus pare nimic, dar schimbă calculele. De aceea două jocuri care arată aproape identic pot avea șanse diferite.

Dar dacă a ieșit roșu de cinci ori la rând?

Aici matematica ne strică puțin povestea preferată. După cinci rezultate roșii, negrul nu este „dator” să apară. La o ruletă fără defecte, fiecare rotire este o nouă încercare, iar șansele nu se schimbă în funcție de ce s-a întâmplat înainte.

La fel, dacă două sloturi au aceleași cireșe sau șeptari pe ecran, asta nu înseamnă că funcționează identic. Crowd Entertainment, care gestioneaza in Romania peste 10 cazinouri online, are in oferta mii de jocuri diferite, fiecare cu propriile reguli și calcule. Aspectul poate semăna; insa șansele trebuie înțelese separat, din informațiile fiecărui joc.

Matematica îți spune cât de probabil e ceva. Nu îți spune ce va urma.

Descoperirile lui Pascal și Fermat au devenit, în timp, parte din baza calculelor folosite astăzi în domenii mult mai largi decât jocurile: de la asigurări până la cercetare și estimarea riscurilor.

Dar una dintre cele mai utile lecții este și cea mai simplă: o șansă de 75% nu înseamnă o victorie sigură, după cum o serie de pierderi nu garantează un câștig la următoarea încercare. Matematica poate explica probabilitățile. Nu poate promite noroc.