Apple reduce producția de iPhone 18 Pro și Pro Max. Prețurile mai mari afectează cererea

Apple a cerut furnizorilor să reducă producția de componente pentru iPhone 18 Pro și Pro Max, după ce scumpirea cipurilor de memorie a dus la creșterea prețurilor și la diminuarea cererii.

Grupul american Apple a solicitat unor furnizori să reducă producţia de componente destinate noilor telefoane iPhone 18 Pro şi iPhone 18 Pro Max, după ce costurile ridicate ale cipurilor de memorie au forţat compania să majoreze preţurile dispozitivelor, ceea ce a dus la diminuarea cererii din partea consumatorilor, a relatat vineri cotidianul financiar Nikkei, preluat de Reuters.

Luna trecută, Apple a prezentat o nouă generaţie de smartphone-uri, incluzând modelele iPhone 18 Pro şi 18 Pro Max, alături de telefonul pliabil Duo. Preţurile pentru iPhone 18 Pro şi Pro Max încep de la 1.199 dolari, respectiv 1.299 dolari, ceea ce înseamnă o creştere de 100 de dolari faţă de preţurile iniţiale ale modelelor iPhone 17 Pro şi Pro Max.

La unul dintre cei mai mari retaileri din România, iPhone 18 Pro se găsește de la 7.699,90 lei, în timp ce Pro Max începe de la 8.499,90 lei.

Comenzile pentru componente în octombrie, reduse cu 15%

Citând surse din apropierea acestui dosar, publicația Nikkei susţine că producătorul telefoanelor iPhone a adoptat o abordare mai prudentă în privinţa livrărilor încă de la începutul lunii septembrie, iar comenzile de componente pentru luna octombrie au fost reduse cu cel puţin 15% faţă de volumul solicitat iniţial.

Companiile din domeniul tehnologiei au achiziţionat capacităţi avansate de producţie a cipurilor şi cipuri de memorie pentru a echipa centrele de date destinate inteligenţei artificiale (AI), provocând astfel penurii şi creşteri de preţuri care, potrivit analiştilor, vor duce la scăderea vânzărilor de calculatoare personale şi smartphone-uri în acest an.

În luna iunie, Apple a majorat preţurile la iPad şi MacBook, motivând că nu mai poate proteja clienţii de costurile în creştere ale cipurilor de memorie şi stocare, generate de extinderea centrelor de date pentru industria AI, potrivit Agerpres.

Ce promite noul model de iPhone

Potrivit Apple, iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max dispun de cel mai avansat sistem foto profesional integrat într-un iPhone și aduc îmbunătățiri importante în ceea ce privește autonomia bateriei și performanța.

Noua cameră principală Fusion de 48 MP, dotată acum cu diafragmă variabilă, oferă posibilități creative care nu erau disponibile până acum, iar noile comenzi Pro le permit utilizatorilor să își personalizeze experiența în aplicația Cameră.

Ambele modele dispun de o insulă Dynamic Island mai mică și mai utilă, precum și de cipul A20 Pro și de o cameră de vapori de ultimă generație. Împreună, acestea asigură cele mai ridicate performanțe susținute din istoria iPhone.

iPhone 18 Pro Max oferă, de asemenea, cea mai mare creștere a autonomiei bateriei înregistrată vreodată la un iPhone, datorită îmbunătățirilor aduse procesoarelor Apple și unei baterii de capacitate mai mare.

Echipate cu iOS 27, Apple Intelligence și Siri AI, modelele iPhone 18 Pro integrează funcții avansate de inteligență artificială și folosesc contextul personal al utilizatorului pentru a transforma telefonul într-un centru inteligent personal, construit în jurul confidențialității și securității.

iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max sunt disponibile în patru variante de culoare: negru, argintiu, glacier și o nouă nuanță de burgundy.