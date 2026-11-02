Top telefoane smart care emit cele mai puternice radiații (studiu)

Sursa foto: https://www.magnific.com/, @Sorapop

Fiecare smartphone folosește unde radio, cu scopul de a comunica cu rețelele, dar cantitatea de energie absorbită de oamenii care le utilizează poate varia de la un dispozitiv la altul.

Visual Capitalist a realizat un top cu telefoane smart populare, în funcție de nivelul de radiații pe care acestea le emit.

Cum a fost făcut clasamentul

Clasamentul a fost făcut pe baza datelor oficiale ale Oficiului Federal pentru Protecția față de Radiații din Germania (BfS).

Potrivit BfS, rata de absorbție specifică (RAS) este o unitate de măsurare a energiei absorbite de un organism. Aceasta se măsoară în Watt pe kilogram. Pentru a se evita efecte negative asupra sănătății, RAS trebuie să nu depășească, în situația unui telefon mobil, nivelul de 2 W/kg.

Undele radio de la telefoanele mobile sunt neionizante, în comparație cu emisiile ionizante, ca ale razelor X. Acestea din urmă au suficientă energie astfel încât să modifice structura materiei, inclusiv a ADN-ului.

Prin urmare, în cazul undelor neionizante, nu s-a decis existența unor efecte adverse asupra sănătății. Măsurătorile RAS se fac în două feluri: cu telefonul apropiat de ureche ori cu telefonul aproape de corp, precum în buzunarul de la pantaloni. În consecință, valorile pot varia chiar și în situația aceluiași model de telefon.

Două valori diferite ale radiației



Redăm mai jos clasamentul făcut de Visual Capitalist, cu două valori ale RAS pentru fiecare model. Prima este cea măsurată la nivelul capului, a doua pentru cea în apropierea restului corpului:

Apple iPhone 17: 1,49 – 1,492 Apple iPhone 16e: 1,48 – 1,49 Samsung Galaxy Z Fold7: 1,40 – 1,24 Samsung Galaxy S26: 1,21 – 1,10 Xiaomi Poco X7 Pro: 1,00 – 1,00 Xiaomi 17: 1,00 – 0,99 Google Pixel 9: 0,99 – 1,40 Google Pixel 10: 0,99 – 1,39 Motorola Edge 60: 0,95 – 1,22 Motorola Moto G85 5G: 0,91 – 1,39 Motorola Razr 60: 0,84 – 1,39 Samsung Galaxy Z Flip 7: 0,69 – 1,21 Samsung Galaxy A56 5G: 0,61 – 1,05 Samsung Galaxy A26 5G: 0,41 – 0,96 Samsung Galaxy A16 5G: 0,38 – 0,94

Nivelul radiației depinde și de felul în care e folosit telefonul



Măsurile au fost făcut prin teste standardizate. Nu reprezintă expunerea zilnică obișnuită prin folosirea telefonului. Prin urmare, nu se poate afirma că, dacă un telefon are un nivel al radiațiilor mai mare, este un risc pentru sănătate. De menționat faptul că folosirea căștilor sau difuzorului poate reduce covârșitor nivelul RAS.

Totodată, rezultatele nu permit stabilirea unor corelații între nivelul radiațiilor și un producător anume ori de o anumită generație de telefoane. Nivelul radiațiilor poate să varieze în funcție de designul antenei, de frecvențele cu care operează ori în funcție de materialele și componente folosite la asamblare.