Space X pregătește un moment istoric: Starship este gata să ajungă pentru prima dată pe orbită

Efectul spectaculos al listării SpaceX - foto AI

Space X se pregătește pentru lansarea Starship Flight 14, misiune care ar putea marca primul zbor orbital al navei.

SpaceX a finalizat asamblarea rachetei Starship, programată să lanseze cea mai ambiţioasă misiune de testare a vehiculului de până acum, Flight 14, care va reprezenta prima ieşire pe orbita terestră pentru Starship, transmite joi Space.com.

Flight 14 (Zborul 14) este programat să decoleze într-o fereastră de 75 de minute care se deschide pe 28 septembrie la ora 12:15 GMT. Prima treaptă a rachetei portante Super Heavy pentru Flight 14, Booster 21, a fost transportată săptămâna aceasta la rampa de lansare, iar treapta superioară, denumită Ship 41 a fost ridicată pe rampa de lansare miercuri noaptea (23 septembrie).

Cele două elemente ale vehiculului spaţial, racheta portantă şi capsula cosmică propriu-zisă se află în prezent pe rampa de lansare Pad 2 a bazei SpaceX Starbase din sudul Texasului şi sunt supuse ultimelor verificări înainte ca SpaceX să efectueze un test cheie de alimentare care este aşteptat în cursul zilei de joi (24 septembrie).

Prima încercare a navei de a ajunge pe orbită şi o piatră de hotar majoră pentru vehiculul de lansare

Flight 14 va fi prima încercare a navei de a ajunge pe orbită şi o piatră de hotar majoră pentru vehiculul de lansare care se află în faza de dezvoltare de mai bine de un deceniu. Dacă totul decurge conform planului, Flight 14 va transporta pe orbită un lot de sateliţi de internet de mare viteză Starlink versiunea 3 (V3) de la SpaceX. Starship a transportat loturi mici de V3 Starlinks la lansările anterioare, dar traiectoriile suborbitale ale acelor misiuni au făcut ca sateliţii să ardă în atmosfera Pământului, mai degrabă decât să rămână pe orbită.

Ship 41 a fost încărcată cu 26 de sateliţi Starlink V3, care, dacă vor fi poziţionaţi cu succes pe orbită, vor fi primii dintr-o nouă constelaţie pe care CEO-ul SpaceX, Elon Musk, speră să o crească la peste 100.000 de sateliţi. Sateliţii Starlink V3 mai mari şi mai puternici, vor înlocui în cele din urmă complet reţeaua Starlink existentă şi, potrivit lui Musk, vor ocupa o orbita joasă a Pământului (LEO) alături de o reţea şi mai mare de peste 1 milion de sateliţi de centre de date AI, dacă SpaceX va obţine aprobarea de reglementare.

Desfăşurarea acestui prim lot de sateliţi Starlinks V3 va depinde de ajungerea Starship pe orbită, o performanţă pe care racheta nu a încercat-o încă. Primele 13 zboruri ale Starship au fost realizate pe traiectorii suborbitale, pe măsură ce SpaceX a ajustat designul vehiculului de lansare. La fel ca sateliţii Starlink pe care îi transportă, Starship este, de asemenea, în versiunea sa de design V3. SpaceX este încrezător că Ship V3 poate îndeplini componentele elementare ale misiunilor sale imediate: în principal, să ajungă pe orbită, să-şi desfăşoare sarcina utilă şi să se întoarcă în siguranţă pe Pământ.

Este nevoie de depăşirea câtorva obstacole tehnologice de către SpaceX

Pentru misiuni mai complexe, pe orbite mai îndepărtate, este nevoie de depăşirea câtorva obstacole tehnologice de către SpaceX, cum ar fi realimentarea orbitală şi stocarea propulsoarelor criogenice în spaţiu. Pentru ca Starship să livreze încărcături utile dincolo de LEO, va fi nevoie de lansări suplimentare pentru realimentarea propulsorului principal al navei.

Pe lângă programul SpaceX de a construi constelaţia Starlink V3, NASA a contractat vehiculul Starship pentru programul Artemis care vizează ridicarea unei baze selenare permanente.

Dacă totul decurge fără probleme în timpul repetiţiei de joi, SpaceX va putea lansa Flight 14 la 28 septembrie, conform programului anunţat. Spre deosebire de zborurile suborbitale anterioare, care au durat doar aproximativ o oră, Flight 14 este de aşteptat să dureze aproximativ 10 ore de la lansare până la amerizarea din Oceanul Pacific, conform Agerpres.

SpaceX a lansat 24 de sateliți Starlink la începutul verii, prima misiune după listarea pe bursă

Ambițiile lui Elon Musk nu se opresc doar la Starship. SpaceX a trimis la începutul verii un nou lot de 24 de sateliţi Starlink pe orbită, după lansarea unei rachete Falcon 9 de la Space Launch Complex 4 East, Vandenberg Space Force Base din California, transmite marţi Space.com.

SpaceX a trimis luni un nou lot de 24 de sateliţi Starlink pe orbită, după lansarea unei rachete Falcon 9 de la Space Launch Complex 4 East, Vandenberg Space Force Base din California, transmite marţi Space.com.

La aproximativ 8 minute şi jumătate după desprinderea de sol, prima treaptă a Falcon 9 (Booster B1093) a aterizat pe barja autonomă "Of Course I Still Love You" poziţionată în Oceanul Pacific. Acesta a fost cea de-a 14-a misiune a acestui booster.

Sateliţii (cunoscuţi sub numele de Grupul 17-54) au dus megaconstelaţia Starlink la 10.660 de unităţi active, potrivit Space.com. Reţeaua oferă acces la internet în bandă largă în întreaga lume, asigură accesul la Wi-Fi la bordul zborurilor unor companii aeriene şi permite accesul direct de la celulă la satelit pentru anumiţi furnizori.

IPO-ul (oferta publică iniţială) a SpaceX a fost cea mai mare din istorie, evaluând compania la 1,77 trilioane de dolari şi făcându-l pe fondatorul şi CEO-ul Elon Musk primul trilionar din lume.

Acţiunile se tranzacţionau la peste 180 de dolari la momentul publicării acestui articol, mai menţionează Space.com.

Lansarea de luni a fost a 69-a misiune Falcon 9 a SpaceX din acest an. Peste 80% din aceste zboruri au fost misiuni Starlink, conform Agerpres.

Listarea la bursă a companiei a transformat și acțiunile deținute de angajați în averi impresionante. Potrivit estimărilor, peste 4.400 de angajați și foști angajați au devenit milionari, iar aproximativ 400 dintre aceștia au depășit pragul de 100 de milioane de dolari.

Oferta publică inițială a atras 75 de miliarde de dolari, investitorii cumpărând acțiuni la prețul de 135 de dolari înainte de debutul tranzacționării.

Aceasta a devenit cea mai mare ofertă publică inițială din istoria Wall Street, depășind recordul stabilit de Saudi Aramco în 2019.

Interesul uriaș al investitorilor a demonstrat încrederea acestora în viitorul companiei, chiar dacă SpaceX înregistrează pierderi semnificative. Între începutul anului 2025 și 31 martie 2026, compania a raportat pierderi de 8,7 miliarde de dolari.

Investitorii au mizat însă pe potențialul afacerilor SpaceX, care includ rachete, serviciul de internet prin satelit Starlink, proiecte de centre de date orbitale și ambiții în domeniul inteligenței artificiale.

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