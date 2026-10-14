Studiu: Angajaţii din România folosesc inteligenţa artificială mai mult în viaţa personală decât la locul de muncă / FOTO: magnific.com @boggy

Peste jumătate dintre salariații români folosesc deja inteligența artificială la locul de muncă, iar acasă procentul sare de 85%, arată studiul PwC Hopes and Fears 2026.

Românii nu mai au rețineri când vine vorba de noile tehnologii. Un salt spectaculos plasează utilizarea inteligenței artificiale la locul de muncă la cota de 58% în ultimele 12 luni, o creștere vizibilă față de pragul de 42% consemnat în urmă cu un an. În afara programului, tabloul este și mai elocvent: 85% dintre oameni integrează deja aceste soluții digitale în rutina personală, conform concluziilor studiului PwC Global Workforce Hopes and Fears 2026.

Marea barieră în fața tehnologiei nu o reprezintă frica de nou și nici lipsa de cunoștințe. Conform analizei, bariera este cultura organizațională rigidă. Un sfert dintre respondenți (25%) arată spre absența ocaziilor concrete de aplicare a acestor unelte în activitatea de zi cu zi, iar 21% își fac griji în privința preciziei și a calității răspunsurilor primite. Doar 11% pun frâna pe seama lipsei de pregătire practică.

Explicația din spatele acestui decalaj vine din mecanismele de evaluare și promovare din firme. Oana Munteanu, Director şi Workforce Leader, PwC România, atrage atenția asupra acestei discrepanțe.

„Angajaţii din România nu au nevoie să fie convinşi de utilitatea inteligenţei artificiale, pentru că o folosesc deja masiv în viaţa personală. Diferenţa de aproape 30 de puncte procentuale faţă de utilizarea la locul de muncă ne arată că apetitul există, dar organizaţiile nu îl valorifică încă. Principala barieră nu este lipsa competenţelor, ci faptul că nu văd unde să îl folosească în propriul rol. Atâta timp cât companiile recompensează în primul rând respectarea regulilor şi evitarea greşelilor, şi mult mai rar iniţiativa, acest potenţial rămâne neexploatat. De asemenea, utilizarea la locul de muncă în mod eficient şi sigur presupune nu doar competenţe de utilizare a unor instrumente de IA, ci şi competenţe diferite, mai ales de natură congnitivă, dar şi etică”, spune Oana Munteanu, conform Agerpres.

Cifrele din cercetare confirmă: doar 9% dintre angajați simt că inovația și folosirea inteligentă a noilor instrumente aduc recompense la job. În schimb, cultul conformismului domină ierarhiile: 36% dintre salariați sunt premiați pentru respectarea oarbă a procedurilor, iar 35% pentru simplul fapt că nu fac greșeli.

Campioni regionali la adaptare, dar lăsați fără cursuri de formare

Când privim tabloul regional, forța de muncă din România dă dovadă de o flexibilitate superioară vecinilor. Nu mai puțin de 63% dintre respondenții români se declară gata să îmbrățișeze transformările din modul de lucru, un procent care depășește clar Polonia (50%), Cehia (46%), Ungaria (41%) și media globală de 52%.

Încrederea în forțele proprii este ridicată: 69% dintre salariați au convingerea că pot deprinde abilități noi fără dificultate. Cu toate acestea, sprijinul venit din partea organizațiilor scade. Ponderea celor care au acces efectiv la resurse de instruire a coborât la 55% în 2026, față de 64% în ediția anterioară. Pe acest fond de schimbare continuă, patru din zece angajați se plâng de o creștere apăsătoare a volumului zilnic de sarcini.

Cât de des apelăm la roboți în timpul programului

În ciuda popularității acestor instrumente, frecvența utilizării la birou rămâne moderată:

Inteligența artificială generativă: Doar 17% dintre angajații români o folosesc zi de zi la serviciu (față de 22% media mondială), iar 36% apelează la ea cel puțin o dată pe săptămână (față de 41% la nivel global).

Agenții autonomi de inteligență artificială: Terenul este aproape neexplorat. Peste jumătate dintre salariați (58%) nu au interacționat niciodată cu un agent autonom la muncă, 11% îi accesează săptămânal, iar 6% au o rutină zilnică.

Calitatea muncii: Două treimi (66%) dintre utilizatori văd o îmbunătățire a rezultatelor profesionale, iar 29% spun că aceste sisteme îi ajută să descurce cele mai grele sarcini de serviciu.

Volumul de lucru: Aproape jumătate dintre utilizatori (46%) susțin că sarcinile totale de birou au crescut tocmai pe fondul vitezei aduse de noile tehnologii.

Angajații digitalizați sunt mai motivați, dar și gata să plece la altă firmă

Cercetarea scoate în evidență o tendință de volatilitate în rândul celor deschiși la tehnologie, punctează analiza. Profesioniștii care integrează inteligența artificială în fluxul de lucru afișează un nivel sporit de motivație și o încredere mai mare în liderii lor, dar nu ezită să își caute oportunități mai bune pe piață.

Aproape o treime dintre aceștia (30%) iau în calcul foarte serios schimbarea angajatorului în următoarele 12 luni, față de o medie generală de 18%. Fără o strategie coerentă prin care să le ofere spațiu de inovație și recunoaștere a meritelor, companiile riscă să își piardă chiar oamenii cei mai agili și mai bine pregătiți pentru viitor.

Date despre studiu

Raportul internațional PwC Global Workforce Hopes and Fears Survey 2026 a fost derulat în lunile mai și iunie 2026, pe baza unui sondaj online la care au participat 49.364 de salariați din 48 de state și teritorii, eșantionul din România numărând 447 de respondenți. Comparațiile regionale au analizat răspunsurile a 2.523 de persoane din România, Polonia, Cehia și Ungaria, în timp ce evoluțiile anuale s-au raportat la eșantionul de 499 de angajați intervievați în ediția din 2025.