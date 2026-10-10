Prima reacție a lui Donald Trump, după ce a ratat iar Premiul Nobel pentru Pace: "O pată de neșters pe obrazul Norvegiei"

Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump a venit cu o primă reacție după ce și în acest an a ratat Premiul Nobel pentru Pace.

Președintele american Donald Trump a venit vineri cu o primă reacție, după ce a ratat și Premiul Nobel pentru Pace 2026. Prezent la un miting pentru alți candidați republicani în Syracuse, New York, președintele SUA și-a dedicat o bună parte din discurs pentru a-și exprima nemulțumirile față de comitetul Nobel, scrie The Guardian.

Trump: O pată de neșters pe obrazul Norvegiei și al celor care au luat o decizie atât de rușinoasă și jenantă

"Statele Unite ale Americii, reprezentate de mine în calitate de președinte, ar fi trebuit să primească Premiul Nobel pentru Pace, dar nu l-au primit. Iar aceasta este o pată de neșters pe obrazul Norvegiei și al celor care au luat o decizie atât de rușinoasă și jenantă", a spus Donald Trump.

El a continuat prin a afirma, din nou, că Premiul Nobel pentru Pace "a fost discreditat", lucru pe care l-a declarat și acum câteva zile, când spunea că a rezolvat opt războaie și că îl merită.

"Premiul Nobel pentru Pace a fost discreditat definitiv de o mână de ideologi radicali, care sunt antidemocratici și, în realitate, dușmani ai civilizației. Nu vom uita, Norvegia, că nu ați acordat acest premiu", a continuat Trump.

Trump spune că este pe cale să "câștige" încă două războaie: Iranul și Rusia-Ucraina

Trump a enumerat o listă de războaie pe care pretinde că le-a rezolvat, unele dintre ele nefiind războaie, iar altele nerezolvate încă, înainte de a adăuga: "Sunt pe cale să rezolv sau să câștig încă două: Iranul și Rusia-Ucraina".

El a susținut că va pune capăt ambelor războaie "rapid".

"Vă spun eu ceva" a adăugat el, sumbru. "Iranul va fi foarte rapid într-un fel sau altul: fie ne va da totul, fie nu va mai exista".

"În plus, am împiedicat Iranul să aibă o armă nucleară și să arunce în aer întregul Orient Mijlociu și, în cele din urmă, mult dincolo de Orientul Mijlociu, inclusiv Europa, poate că SUA, și am salvat mai multe vieți decât oricine în istorie", a mai susținut Trump.

"În ciuda tuturor acestor lucruri și a acestor realizări incredibile, Premiul Nobel a fost acordat astăzi unei persoane cu vederi liberale care lucrează la Națiunile Unite și despre care nu a auzit nimeni niciodată", a mai declarat Donald Trump despre Navi Pillay.

Jurista sud-africană Navanethem Navi Pillay, câștigătoarea Nobelului pentru Pace

Reacția lui Donald Trump vine după ce Navanethem Navi Pillay, juristă și apărătoare a drepturilor omului din Africa de Sud, a câștigat, vineri, 9 octombrie, Premiul Nobel pentru Pace pentru anul 2026.

"Angajamentul lui Navi Pillay față de principiile juridice universale și busola sa morală fermă reprezintă constante ale unei îndelungate cariere. Un fir comun leagă activitatea sa de început - când i-a apărat pe Nelson Mandela și pe alți luptători împotriva apartheidului - de activitatea sa în calitate de judecător în unele dintre cele mai importante procese internaționale ale epocii noastre", a transmis Comitetului Nobel norvegian.

Donald Trump și-a dorit și Premiul Nobel pentru Pace 2025, dar l-a ratat și pe acela, fiind acordat venezuelenei María Corina Machado. Anul trecut, María Corina Machado i-a înmânat medalia de aur președintelui american, considerând că o merită, fără a primi însă în schimb sprijinul său politic.

Primul Premiu Nobel pentru Pace a fost decernat pentru prima dată în urmă cu 125 de ani. Încă de atunci, Comitetul Nobel norvegian a subliniat importanța soluționării conflictelor prin intermediul dreptului internațional - o temă care a rămas centrală de-a lungul istoriei acestui premiu.