Donald Trump, mesaj înainte de Midterms. "Cele mai importante alegeri din viaţa noastră"

Donald Trump, președintele SUA. FOTO: Agerpres

Într-un discurs de campanie înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, preşedintele SUA, Donald Trump, le-a catalogat ca fiind "cele mai importante din viaţa noastră".

Discursul a fost ţinut în faţa monumentului lui Abraham Lincoln din Washington şi a fost dedicat, în mare parte, evidenţierii lucrărilor de la Casa Albă de la începerea celui de-al doilea mandat prezidenţial.

"Suntem în ajunul alegerilor de la jumătatea mandatului, cele mai importante, cred, din viaţa noastră", a declarat Donald Trump.

Atac la adresa democraţilor

Donald Trump a lansat un nou atac la adresa democraţilor şi a spus că Partidul Democrat a nominalizat "cei mai radicali şi periculoşi" candidaţi.

"Partidul Democrat a nominalizat cei mai radicali şi periculoşi candidaţi din istoria SUA, inclusiv jihadişti şi membri ai Frăţiei Musulmane", a susţinut Trump, citat de Agerpres.

Nu este prima dată când Donald Trump face astfel de declaraţii la adresa democraţilor, cu referire la candidatul pentru Senat din Michigan, Abdul El-Sayed. Acesta, dacă va fi ales, ar fi primul senator musulman din istoria SUA.

Donald Trump a participat la 25 de mitinguri electorale în această campanie, în principal în state republicane unde balanţa tinde să se încline spre democraţi, cum ar fi Texas, Iowa şi Kansas.

Trump îşi va graţia aliaţii, dacă republicanii pierd alegerile

Într-un interviu acordat mai devreme luni publicaţiei New York Post, Trump a asigurat că, în eventualitatea pierderii alegerilor, nu va ezita să-şi graţieze aliaţii, ca măsură preventivă în faţa unor posibile acţiuni judiciare care să rezulte împotriva acestora în urma unor anchete parlamentare lansate de către democraţi.

Miliardarul Elon Musk, principalul donator al campaniei republicane şi un aliat al lui Trump, a afirmat luna trecută că democraţii intenţionează să lanseze astfel de anchete împotriva lui dacă ar câştiga alegerile.

Conform sondajelor, pe fondul creşterii costului vieţii, inclusiv prin efectele economice ale războiului împotriva Iranului, scăderea astfel a popularităţii lui Trump ar putea duce la alegerile din 3 noiembrie la pierderea de către republicani a controlului oricum fragil asupra Camerei Reprezentanţilor, existând posibilitatea să piardă de asemenea majoritatea în Senat.

La alegerile de la jumătatea mandatului vor fi reînnoite toate cele 435 de mandate în Camera Reprezentanţilor şi o treime din cele ale Senatului.A