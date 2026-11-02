Disputa Elon Musk - Michael O'Leary continuă. Şeful RyanAir îl face din nou idiot pe fondatorul SpaceX

Elon Musk a ajuns pe lista neagră a Iranului. Foto: Agerpres

Michael O'Leary, CEO-ul RyanAir, şi CEO-ul Tesla, Elon Musk, nu au o relaţie bună. Iar asta este evident şi din ultimele declaraţii făcute de O'Leary, în care l-a făcut pe Musk "un idiot".

Disputa dintre cei doi a început încă din luna ianuarie, când RyanAir a refuzat să instaleze sistemele Starlink pe avioanele sale, după mai bine de un an de negocieri. O'Leary a transmis atunci că instalarea sistemelor Starlink nu ar fi o mutare profitabilă pentru companie.

Elon Musk a respins argumentul şi a spus că cei de la RyanAir sunt dezinformaţi şi că şi-au făcut calculele greşite cu privire la profitabilitatea instalării sistemelor Starlink pe avioane.

Schimbul de replici a escaladat pe 15 ianuarie, când O'Leary a spus despre Elon Musk că "este un idiot". Elon Musk a reacţionat atunci şi a declarat că O'Leary este "de-a dreptul idiot". Ba mai mult, Musk a cerut şi concedierea lui O'Leary.

Acum, Michael O'Leary spune că nu are nicio intenţie să se împace cu Elon Musk.

"Nu am nicio intenţie să îmi repar relaţia cu el. El crede că eu sunt idiot, iar eu ştiu că el este idiot", a declarat acesta, citat de Politico.

Elon Musk, luat în derâdere de O'Leary

CEO-ul RyanAir a spus chiar că s-ar bucura să îl mai enerveze pe Elon Musk, având în vedere rezultatele financiare ale companiei generate de acest scandal.

"Ne-a generat publicitate gratuită în valoare de vreo 30-40 milioane de dolari, iar rezervările noastre au crescut pentru două sau trei săptămâni. Dacă îl putem enerva din nou, cu atât mai bine", a mai spus O'Leary.

Biletele de avion s-ar putea scumpi masiv

Preţul călătoriilor cu avionul în Europa va înregistra anul viitor "cea mai mare creştere din istorie", a declarat marţi directorul general al Ryanair, Michael O'Leary, în condiţiile în care companiile aeriene nu sunt protejate prin instrumente de acoperire a riscurilor (hedging) împotriva creşterii costurilor combustibilului, transmite Reuters.

O'Leary a estimat că anul viitor vor fi disponibile mai puţine locuri în avioane, ca urmare a falimentelor şi preluărilor în rândul companiilor aeriene, iar acestea, combinate cu lipsa protecţiei împotriva fluctuaţiilor de preţ, va duce la o majorare a tarifelor cu până la 20%.

"Anul viitor, vom asista la o creştere a tarifelor la călătoriile cu avionul în Europa, cred că de ordinul a 10%, 15% poate chiar 20%. În opinia mea, în următoarele 12 luni, vom vedea cea mai mare creştere a tarifelor aeriene din istoria Europei", a declarat O'Leary în cadrul unei conferinţe de presă organizate Bruxelles.

Războiul din Iran a dus la o creştere bruscă a preţurilor la kerosen, ceea ce a redus marjele de profit ale companiilor aeriene care nu au recurs la instrumente de acoperire a riscurilor (hedging).

O'Leary a precizat că Ryanair şi alte companii aeriene europene deţin poziţii solide de acoperire a riscurilor pentru combustibilul de aviaţie pentru anul 2026. El a adăugat că, la momentul izbucnirii războiului din Iran, la sfârşitul lunii februarie, Ryanair avea acoperit 80% din necesarul său de combustibil, la un preţ de 67 de dolari pe baril, până în luna martie 2027.

Directorul general al Ryanair a avertizat însă că, începând cu aprilie 2027, majoritatea companiilor aeriene europene au o protecţie limitată împotriva fluctuaţiilor de preţ. În cazul Ryanair, doar 15% din costurile cu combustibilul pentru anul viitor sunt acoperite la un preţ de 85 de dolari pe baril, comparativ cu preţurile de pe piaţa spot, care sunt de aproape două ori mai mari, a explicat O'Leary, scrie Agerpres.