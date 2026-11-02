MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Belgia

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Din articol Recomandări pentru românii care călătoresc în Belgia

MAE a transmis un avertisment pentru românii aflați în Belgia, cei care tranzitează această țară sau au planuri de călătorie.

Potrivit unui comunicat de presă al MAE, marți sunt programate proteste de amploare, care vor provoca perturbări ale traficului, mai ales în cartierul european și în zona gării Gare du Nord.

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Belgiei asupra faptului că, la data de 3 noiembrie 2026, sunt anunţate ample mişcări de protest care ar putea afecta traficul în Bruxelles, în special în cartierul european şi în zona Gare du Nord.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles: +32(0)23475338, +32(0)23441658, +32(0)23436935, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă”, se arată în comunicatul Ministerului Afacerilor Externe.

Recomandări pentru românii care călătoresc în Belgia

MAE le recomandă românilor care se confruntă cu situații de urgență în Belgia să contacteze telefonic Ambasada României și îi îndeamnă să consulte site-urile instituției și să folosească aplicația „Călătorește informat” pentru informații și sfaturi de călătorie.

„De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, pot apela telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Bruxelles: +32(0)497428663.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet: https://bruxelles.mae.ro/, https://www.mae.ro/ şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat" (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe.