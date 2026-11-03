Alegeri decisive în SUA: Americanii decid viitorul Congresului. Donald Trump, în fața unui test electoral major

Alegeri de la jumătatea mandatului în SUA/Donald Trump, la primul test important de la preluarea celui de-al doilea mandat de președinte/ Foto ilustrativ, realizat cu ajutorul AI/ Edit DCNews

Controlul Congresului din Statele Unite este în joc, marți, când cetățenii americani vor decide rezultatul unor curse electorale importante pentru Senat și Camera Reprezentanților. Totodată, scrutinul este un test important și pentru președintele Donald Trump.

UPDATE: Preşedintele american Donald Trump va rămâne marţi la Casa Albă, în timpul alegerilor de la jumătatea mandatului.

Conform programului oficial al preşedintelui, publicat luni, Trump va organiza un eveniment privat la reşedinţa prezidenţială pentru a urmări rezultatele alegerilor, începând cu ora 19:00, ora locală (00:00 GMT, 02:00 ora României, miercuri).

Pe parcursul zilei, preşedintele va rămâne la Casa Albă, având programate mai multe întâlniri private, între care una cu ambasadorul SUA în Portugalia şi prieten personal al preşedintelui, John Arrigo.

Trump şi Prima Doamnă, Melania Trump, înregistraţi oficial ca alegători în statul Florida, au votat anticipat la 24 octombrie în comitatul Palm Beach.

În ultima lună, preşedintele american a întreprins un turneu intens, cu mitinguri aproape zilnice în statele tradiţional republicane, unde sondajele îi favorizează pe democraţi, cu scopul de a-şi mobiliza baza electorală, potrivit Agerpres.



UPDATE: Responsabilii electorali au petrecut luni întregi pregătindu-se pentru organizarea scrutinului din 2026 - și anticipând factorii care ar putea perturba acest proces. Aceștia au instruit personalul, au consolidat măsurile de securitate și s-au pregătit pentru eventuale contestații juridice generate de amenințări care ar putea persista mult timp după ziua alegerilor.

„Din păcate, un nou risc apărut pe listă - unul care nu a mai fost prezent anterior - este posibilitatea ca propriul nostru guvern federal să încerce să intervină într-un fel sau altul, direct sau indirect”, a declarat pentru CNN Steve Simon, secretarul de stat din Minnesota, membru al Partidului Democrat.

UPDATE: Președintele Donald Trump a declarat că, dacă democrații vor prelua controlul asupra Congresului în urma alegerilor de la jumătatea mandatului, o mare parte din progresele realizate de administrația sa ar putea fi anulate, precum eliminarea impozitelor pe bacșișuri, prestațiile de securitate socială și plata orelor suplimentare.

„Atât de multe lucruri pe care le-am realizat - toate acestea vor fi șterse”, a spus Trump la FoxNews.

El i-a îndemnat pe toți cetățenii să se comporte ca și cum numele său ar figura pe buletinul de vot, cu scopul de a crește prezența la urne: „De fiecare dată când am fost pe buletinul de vot, am câștigat; obținem cu 50% mai multe voturi decât atunci când nu apar pe buletinul de vot. Așa că îi rog pe toți să-și imagineze că sunt pe buletinul de vot”, a spus el. „Dacă oamenii noștri ies la vot, vom obține o victorie zdrobitoare”, a adăugat Trump.

Președintele american a făcut aceste declarații la doar câteva ore după ce Casa Albă a lansat o transmisie în direct, evidențiind realizările administrației sale în perioada premergătoare zilei alegerilor. În cadrul transmisiei, care a durat câteva ore, au fost prezentate numeroase inițiative: de la eforturile de a limita imigrația ilegală până la agenda de politică externă a administrației.

Printre realizările menționate s-au numărat reducerea deficitului comercial, crearea de locuri de muncă, arestarea a sute de infractori sexuali care au vizat copii, precum și inițiativele administrației reunite sub sloganul „Make America Healthy Again” (MAHA) - „Să facem America sănătoasă din nou”.

UPDATE: Procurorii federali americani au pus sub acuzare 63 de persoane, inclusiv patru imigranți ilegali, în legătură cu presupuse cazuri de vot ilegal, înregistrare frauduloasă a alegătorilor și alte infracțiuni electorale comise la nivel național, a anunțat Departamentul de Justiție din SUA.

Potrivit autorităților, cazurile vizează, printre altele, votul unor imigranți ilegali în cadrul alegerilor federale, declararea în mod fals a cetățeniei americane în scopul înregistrării pe listele electorale, precum și depunerea frauduloasă a unei cereri de înregistrare ca alegător într-un alt stat.

„Anunțul de astăzi marchează cel mai amplu val de arestări pentru fraudă electorală de la revenirea președintelui Trump în funcție”, a declarat procurorul general Todd Blanche. „Acești cetățeni străini ar fi profitat de încrederea poporului american și au încălcat legile care guvernează alegerile din națiunea noastră”, a adăugat el.

În ultimele nouă săptămâni, 195 de persoane din 25 de state au fost puse sub acuzare pentru infracțiuni legate de votul ilegal și înregistrarea frauduloasă a alegătorilor.

UPDATE: Curtea Supremă a SUA a respins o solicitare a administrației Trump de a separa peste 20.000 de buletine de vot prin corespondență din California, exprimate de persoane despre care se afirmă că, cel mai probabil, nu sunt cetățeni americani.

Judecătoarea Elena Kagan a respins apelul administrației Trump fără a face comentarii și nu l-a transmis celorlalți judecători.

Cazul a apărut în urma unui proces intentat pe 15 octombrie de Departamentul de Justiție, care susține că statul California împiedică aplicarea unei legi federale ce interzice persoanelor care nu sunt cetățeni să voteze în alegerile federale.

Oficialii din California au argumentat că mecanismele de protecție împotriva votului persoanelor care nu sunt cetățeni sunt solide și că o listă federală ar putea conține erori, ceea ce ar putea duce la privarea de dreptul de vot a unor alegători eligibili, potrivit FoxNews.

Precizăm că votul anticipat la acest scrutin a început încă din 4 septembrie, când cetățenii din Carolina de Nord au început să trimită buletinele de vot prin corespondență, continuând pe parcursul lunilor septembrie și octombrie, în funcție de stat.

Știre inițială

Astăzi au loc alegerile de la jumătatea mandatului (nr. midterm elections) în Statele Unite ale Americii, în cadrul cărora cetățenii americani votează pentru toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților și pentru 35 dintre cele 100 de mandate din Senat.

Alegerile de marți au o miză majoră atât pentru viitorul politic al Americii, cât și pentru direcția politicii externe a celei mai mari puteri a lumii. Rezultatul reprezintă un test important pentru președintele republican Donald Trump, întrucât alegerile midterm sunt, în mod tradițional, un vot de evaluare a primilor doi ani de mandat al președintelui.

DCNews urmărește îndeaproape procesul electoral și va oferi, pe tot parcursul zilei și al nopții, cele mai importante informații.

Secțiile de votare se deschid în unele zone ale Statelor Unite încă de la ora 06:00, ora locală (aproximativ 13:00, ora României), iar primele se închid la ora 18:00 (ora 01:00, ora României). Așadar, primele rezultate parțiale sunt așteptate, în România, în noaptea de marți spre miercuri, începând cu orele 01:00-02:00. Ultimele secții se vor închide în jurul orei 08:00, ora României, miercuri, iar rezultatele preliminare vor contura treptat noua configurație a Congresului.

Ben-Oni Ardelean, fost parlamentar și cunoscător al mediului politic și social al SUA, a analizat pentru DCNews miza alegerilor și posibilele scenarii.

Trump le numește „cele mai importante alegeri din viața noastră”

Despre aceste alegeri, preşedintele american a declarat că sunt cele mai importante „din viaţa noastră”, într-o ultimă încercare de a-şi mobiliza susţinătorii, luni, înaintea votului pe care opoziţia democrată speră să-l câştige, relatează agenţiile AFP şi EFE.

„Suntem în ajunul alegerilor de la jumătatea mandatului, cele mai importante, cred, din viaţa noastră”, a remarcat Trump într-un discurs de final de campanie, susţinut în faţa monumentului lui Abraham Lincoln din Washington şi din care a dedicat mare parte evidenţierii lucrărilor pe care le-a impulsionat la Casa Albă şi în capitală de când şi-a început al doilea mandat prezidenţial, potrivit Agerpres.

În același timp, competițiile pentru funcția de guvernator, urmărite îndeaproape, vor influența peisajul politic din statele-cheie în timpul celui de-al doilea mandat al președintelui Trump.

Ce arată sondajele

Conform sondajelor, pe fondul creşterii costului vieţii, inclusiv prin efectele economice ale războiului împotriva Iranului, scăderea astfel a popularităţii lui Trump ar putea duce la alegerile din 3 noiembrie la pierderea de către republicani a controlului oricum fragil asupra Camerei Reprezentanţilor, existând posibilitatea să piardă de asemenea majoritatea în Senat.

Potrivit unei cercetări Ipsos desfășurate în perioada 29 octombrie-2 noiembrie privind intenția de vot pentru Congres, 52% dintre alegătorii probabili afirmă că ar vota cu candidatul democrat din circumscripția lor sau că înclină spre acesta, comparativ cu 44% care spun că ar vota cu candidatul republican sau că înclină spre acesta.

De asemenea, sondajul indică faptul că rata de aprobare a președintelui Donald Trump este de 32%.

Un alt sondaj AtlasIntel, realizat între 28 octombrie-1 noiembrie, arată că 55,5% dintre americani ar vota pentru democrați, în timp ce 41,4% ar opta pentru republicani. 2,3% dintre respondenți au spus că nu știu, iar 0,8% nu votează la aceste alegeri.

Miza alegerilor: controlul Congresului și viitorul politic al lui Trump

Republicanii încearcă să-și apere majoritățile din Congres, în timp ce democrații urmăresc să obțină câștiguri electorale în state precum Texas, Georgia, Michigan și Maine, potrivit FoxNews.

Având în vedere că alegerile se desfășoară în fusuri orare diferite, sunt câteva confruntări electorale principale. Iată și orele la care se închid secțiile de votare:

Texas - Secțiile de votare se închid la ora 20:00 ET, iar în unele zone la 21:00 ET (03:00/04:00, ora României)

Alegătorii din Texas se confruntă cu două competiții electorale importante la nivelul statului.

Procurorul general republican Ken Paxton se confruntă cu reprezentantul democrat James Talarico pentru locul din Senat deținut în prezent de republicanul John Cornyn, care se retrage. Între timp, guvernatorul republican Greg Abbott încearcă să obțină un al patrulea mandat istoric, în confruntarea cu reprezentanta democrată Gina Hinojosa.

Cursa pentru Senat a devenit neobișnuit de competitivă într-un stat care nu a mai ales un democrat în Senat din 1988, când a fost ales Lloyd Bentsen.

Confruntarea îl pune față în față pe Paxton, cunoscut pentru pozițiile sale conservatoare și controversele juridice, cu Talarico, a cărui campanie este axată pe schimbarea politică.

În același timp, candidatura lui Abbott pentru realegere reprezintă un nou test al dominației republicane în Texas. Securitatea la frontieră, educația și economia sunt principalele teme ale acestei confruntări.

Ohio - Secțiile de votare se închid la 19:30 ET (02:30, ora României)

Ohio găzduiește o confruntare pentru Senat care seamănă cu o revanșă electorală. Fostul senator democrat Sherrod Brown încearcă să revină la Washington, în competiția cu senatorul republican Jon Husted, numit în funcție pentru a ocupa locul rămas vacant după plecarea vicepreședintelui JD Vance.

Brown încearcă o revenire politică într-un stat care s-a orientat tot mai mult către republicani, în timp ce Husted urmărește să obțină prima sa victorie electorală pentru Senat.

Campania lui Husted l-a implicat și pe Jon „Chucky” Gruden, fost antrenor NFL originar din Ohio, care a participat la evenimente electorale.

Alegătorii vor decide și cine îi va succeda guvernatorului republican Mike DeWine, care nu mai poate candida din cauza limitei de mandate. Republicanul Vivek Ramaswamy se confruntă cu democrata Amy Acton.

Campania lui Ramaswamy a retras recent o reclamă controversată în care apărea mama înstrăinată a lui Acton, după criticile venite inclusiv din partea unor republicani, printre care DeWine.

Michigan - Secțiile de votare se închid la 20:00 ET, iar în unele zone la 21:00 ET (03:00/04:00, ora României)

Locul vacant din Senatul statului Michigan ar putea avea un rol decisiv în stabilirea echilibrului de putere la Washington. Fostul reprezentant republican Mike Rogers se confruntă cu democratul Abdul El-Sayed pentru a-i succeda senatorului democrat Gary Peters, care se retrage.

Cursa pentru Senat a devenit din ce în ce mai tensionată, după ce Rogers și aliații săi republicani au lansat acuzații privind presupusele legături ale familiei lui El-Sayed cu organizația Frăția Musulmană, invocând postări mai vechi de pe rețelele sociale ale surorii sale vitrege.

El-Sayed a negat orice legătură cu organizația și s-a delimitat public de aceasta. Verificatorii independenți ai informațiilor nu au găsit dovezi care să demonstreze că el ar avea o afiliere personală cu organizația.

Statul are și o competiție importantă pentru funcția de guvernator, între democrata Jocelyn Benson, secretar de stat, și republicanul John James, membru al Camerei Reprezentanților.

Rezultatul va arăta dacă alegătorii din Michigan vor menține controlul democrat asupra funcției de guvernator sau vor opta pentru republicani.

Wisconsin - Secțiile de votare se închid la 21:00 ET (04:00, ora României)

Cursa pentru funcția de guvernator din Wisconsin îi pune față în față pe republicanul Tom Tiffany, membru al Camerei Reprezentanților, și pe democratul David Crowley, executiv al comitatului Milwaukee. Alegătorii vor decide cine îi va succeda guvernatorului democrat Tony Evers.

Confruntarea se concentrează asupra direcției politice a statului, inclusiv asupra impozitelor, cheltuielilor publice și educației.

Crowley a câștigat nominalizarea democrată după ce l-a învins pe Francesca Hong, un reprezentant progresist al legislativului statal, într-o competiție primară cu mai mulți candidați.

Georgia - Secțiile de votare se închid la 19:00 ET (02:00, ora României)

Georgia are două competiții electorale importante la nivelul statului. Senatorul democrat Jon Ossoff încearcă să-și păstreze mandatul în fața republicanului Mike Collins, membru al Camerei Reprezentanților. Georgia este un stat pe care Donald Trump l-a câștigat la o diferență mică în 2024.

Cursa va testa capacitatea democraților de a păstra un loc în Senat într-un stat în care alegerile prezidențiale și cele pentru Senat au fost extrem de disputate.

În cursa pentru funcția de guvernator, republicanul Rick Jackson, om de afaceri, se confruntă cu fosta primăriță democrată a orașului Atlanta, Keisha Lance Bottoms. Câștigătorul îi va succeda guvernatorului republican Brian Kemp, care nu mai poate candida din cauza limitei de mandate.

Iowa - Secțiile de votare se închid la 21:00 ET (04:00, ora României)

Alegătorii din Iowa vor decide dacă republicanii pot păstra două funcții importante într-un stat pe care Trump l-a câștigat confortabil în 2024.

Reprezentanta republicană Ashley Hinson se confruntă cu reprezentantul democrat Josh Turek pentru locul din Senat care va fi eliberat de republicana Joni Ernst. În cursa pentru funcția de guvernator, auditorul democrat al statului, Rob Sand, se confruntă cu republicanul Zach Lahn.

Aceștia concurează pentru a-i succeda guvernatoarei republicane Kim Reynolds, care se retrage după mai mulți ani în funcție.

Deși Iowa s-a orientat către republicani în ultimele cicluri electorale, democrații au avut în trecut o perioadă îndelungată de succes la nivelul statului, prin personalități precum fostul senator Tom Harkin și fostul guvernator Tom Vilsack.

Principalele teme ale acestor alegeri sunt costul vieții, agricultura și politica economică a statului.

Nevada - Secțiile de votare se închid la 22:00 ET (05:00, ora României)

Cea mai importantă confruntare din Nevada este cea pentru funcția de guvernator. Republicanul Joe Lombardo încearcă să obțină un nou mandat, în competiția cu procurorul general democrat Aaron Ford.

Cursa va arăta dacă republicanii pot păstra funcția de guvernator într-un stat în care democrații continuă să fie competitivi în alegerile la nivel statal.

Printre principalele probleme se numără accesibilitatea locuințelor, educația și siguranța publică.

Lombardo, fost șerif al comitatului Clark, l-a învins pe guvernatorul democrat în funcție Steve Sisolak în 2022. Acum, Ford încearcă să câștige funcția de guvernator.

Maine - Secțiile de votare se închid la 20:00 ET (03:00, ora României)

Cursa pentru Senat din Maine îi pune față în față pe senatorul republican Susan Collins și pe fostul președinte democrat al Senatului statului Maine, Troy Jackson. Este una dintre cele mai urmărite confruntări electorale din țară.

Collins încearcă să obțină un nou mandat într-un stat cu orientare predominant democrată, care a susținut-o pe Kamala Harris la alegerile prezidențiale din 2024. Jackson încearcă să transforme preferința alegătorilor din Maine pentru democrați la alegerile prezidențiale într-o victorie pentru Senat. El a devenit candidatul democrat după retragerea lui Graham Platner, care și-a abandonat candidatura în urma unei acuzații de agresiune sexuală, acuzație pe care acesta a negat-o.

Confruntarea va testa capacitatea lui Collins de a atrage voturi dincolo de electoratul republican și ar putea avea consecințe importante asupra echilibrului de putere din Senat.

Collins este în prezent singurul membru republican al Congresului din regiunea New England.

Florida - Secțiile de votare se închid la 19:00 ET, iar în unele zone la 20:00 ET (02:00/03:00, ora României)

Alegătorii din Florida vor alege un succesor pentru guvernatorul republican Ron DeSantis, care nu mai poate candida din cauza limitei de mandate.

Reprezentantul republican Byron Donalds se confruntă cu fostul congresman republican devenit democrat David Jolly.

Competiția vizează viitorul administrației statului Florida, principalele teme fiind costul vieții, imigrația și direcția politicilor statale.

Senatoarea republicană Ashley Moody, numită în funcția rămasă vacantă după plecarea lui Marco Rubio, se confruntă și ea cu reprezentanta democrată Angie Nixon, afiliată organizației DSA, într-un scrutin special pentru Senat.

În plus, mai multe curse competitive pentru Camera Reprezentanților ar putea influența configurația politică la nivel național.

La aceste alegeri vor fi reînnoite toate cele 435 de mandate în Camera Reprezentanţilor şi o treime din cele ale Senatului.