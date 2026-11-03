Noi discuții de pace Ucraina-Rusia, mediate de SUA. Întâlniri separate la Bruxelles între negociatorii americani și reprezentanții europeni

Emisarul american Steve Witkoff, alături de președinții Ucrainei (s) și Rusiei (d). Sursa foto: Agerpres/colaj DCNews

Emisarul american Steve Witkoff a anunțat că SUA vor media noi discuții de pace între părțile ucraineană și rusă, organizate săptămâna viitoare.

Discuţii trilaterale pentru încheierea războiului în Ucraina urmează să aibă loc săptămâna viitoare în Emiratele Arabe Unite (EAU), a anunţat reprezentantul SUA Steve Witkoff, citat de dpa.

Discuții de pace la Abu Dhabi, pe 10 și 11 noiembrie

SUA vor „media negocieri de lucru” între Ucraina şi Rusia pe 10 şi 11 noiembrie la Abu Dhabi, a indicat Witkoff pe platforma X.

„Discuţiile se vor concentra pe aranjamentele de securitate post-război, dezescaladare, eforturi umanitare şi următorii paşi spre pace”, a adăugat emisarul preşedintelui american în aceeaşi postare.

De asemenea, negociatori americani se vor întâlni în cursul acestei săptămâni la Bruxelles cu reprezentanţi ai Franţei, Germaniei, Regatului Unit, Uniunii Europene şi NATO, a spus el, menţionând că în cadrul acestor „discuţii vor fi abordate garanţiile de securitate pentru Ucraina, arhitectura de securitate a Europei de după război şi oportunităţile economice pentru sprijinirea reconstrucţiei Ucrainei”.

Vladimir Putin, „dispus” să reia discuțiile de pace

Preşedintele rus Vladimir Putin şi-a exprimat disponibilitatea de a relua discuţiile trilaterale după o întâlnire cu Witkoff în octombrie.

Emisarul american s-a întâlnit cu liderul rus la Sankt Petersburg, la o zi după ce purtase discuţii cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu oficiali europeni. Zelenski şi-a exprimat speranţa că UE va lua, de asemenea, parte la discuţii.

Preşedintele ucrainean îndemnase luni ca asupra Moscovei să se exercite mai multă presiune până când aceasta „nu va avea altă alternativă decât să pună capăt acestui război”, potrivit Agerpres.

Încercări pentru a pune capăt războiului din Ucraina au avut loc și la finalul anului trecut, respectiv la începutul anului 2026.

Totuși, părțile beligerante nu au ajuns la consens, în condițiile în care cererile teritoriale ale Federației Ruse au reprezentat un element peste care Ucraina nu poate trece. Chiar și așa, Volodimir Zelenski a cerut în repetate rânduri ca cele două state să reia discuțiile de pace, mai ales după numeroasele sângeroase atacuri ale Rusiei asupra zonelor civile din Ucraina.

Rusia atacă masiv Ucraina. Moscova se concentrează pe instalațiile energetice

Între timp, forţele ruse își continuă ofensiva în Ucraina. Rusia a lansat în noaptea de luni, 2 noiembrie, spre marţi, 3 noiembrie, un atac masiv cu rachete şi drone împotriva instalaţiilor energetice din regiunile ucrainene Vinniţa (centru-vest), Dnipropetrovsk (sud-est) şi Harkov (nord-est), precum şi împotriva infrastructurii portuare şi a unor nave din Odesa (sud), potrivit informaţiilor difuzate de Ministerul rus al Apărării, citat de EFE.

„Forţele armate ale Federaţiei Ruse au lansat noaptea trecută un atac masiv cu armament de înaltă precizie terestru şi aerian şi drone împotriva instalaţiilor complexului energetic ucrainean din regiunile Vinniţa, Dnipropetrovsk şi Harkov, care furnizau energie electrică întreprinderilor din industria militară şi instalaţiilor Forţelor armate ucrainene”, susţine ministerul într-un comunicat postat pe Telegram.

În plus, acesta subliniază că au fost atacate şi „obiective ale infrastructurii portuare din regiunea Odesa, utilizate în scopuri militare”.

Potrivit Ministerului rus al Apărări, în regiunea Vinniţa a fost atacată centrala termoelectrică Ladijinskaia, cu o putere de 1.800 megawaţi, în timp ce în Dnipropetrovsk au fost vizate centralele termoelectrice Krivorojskaia (2.800 megawaţi) şi Pridnestrovskaia (1.765 megawaţi).

În regiunea Harkov, au fost atacate centrala termoelectrică Harkovskaia (86 megawaţi) şi substaţiile Zmievskaia şi Losevo, ambele de 330 kilowaţi.

În regiunea Odesa, armata rusă a atacat infrastructura portului Chilia şi două nave de marfă în portul Iujnîi (Pivdenîi), conform comunicatului citat.