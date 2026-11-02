Strâmtoarea Ormuz ar putea fi redeschisă. Iran anunţă condiţiile

Nave trecând prin Strâmtoarea Ormuz. Sursa foto: Agerpres/ rol ilustrativ

Iranienii anunţă că strâmtoarea Ormuz ar putea fi redeschisă. Totul depinde de Statele Unite şi de acceptarea unor condiţii, a transmis ministrul de externe iranian.

Negocierile dintre SUA şi Iran au continuat prin proxy. O delegaţie din Qatar, condusă de Ali Al Thawadi, un înalt oficial qatarian, a sosit luni seară la Teheran pentru a se întâlni cu ministrul de externe Abbas Araghchi, în vederea continuării discuțiilor menite să ajungă la un acord între Iran și Statele Unite, potrivit a doi diplomați informați cu privire la vizită.

Ce vrea Iranul pentru a deschide strâmtoarea Ormuz

Printre cererile iranienilor se numără şi ridicarea sancţiunilor, dar şi deblocarea a miliarde de dolari din activele îngheţate, însă acestea par greu de acceptat pentru administraţia de la Washington.

"Dacă cererile legitime ale Iranului sunt acceptate şi puse în aplicare, ar fi posibil ca în termen de două zile să se restabilească securitatea în strâmtoarea Ormuz şi să se iniţieze procesul de negociere", a declarat Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al ministerului iranian de Externe, conform NY Times.

Barilul de petrol a scăzut imediat

La scurt timp după aceste declaraţii, piaţa a reacţionat, iar preţul barilului de petrol a scăzut cu aproximativ 8%, până la 104 dolari.

Cu toate acestea, condițiile din jurul Strâmtoarei Ormuz rămân periculoase. Peste 35 de nave au fost atacate în octombrie, mai mult decât în orice altă lună de la începerea războiului.

În septembrie, Iranul a propus un acord etapizat pentru redeschiderea strâmtorii, în cadrul căruia țările aflate în conflict ar fi făcut concesii pe rând, culminând cu asigurarea de către Teheran a liberei treceri în siguranță prin strâmtoare, în timp ce Washingtonul ar fi ridicat blocada navală asupra porturilor Iranului.

După acea fază inițială, Iranul a propus ca cele două părți să înceapă negocierea unui acord de pace cuprinzător, care să reia discuțiile privind programul său de îmbogățire a uraniului. Oficialii americani au respins această propunere, susținând că Iranul ar trebui să se angajeze la concesii nucleare mai devreme.