Premierul Luca Niculescu, vești bune și rele la întâlnirea cu antreprenorii: "Există mai multe firme care anticipează concedieri decât cele care plănuiesc angajări"

Luca Niculescu. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Luca Nisculescu a participat marți la evenimentul de lansare a Barometrului Antreprenorilor care construiesc în România, unde a susținut și o alocțiune despre starea economiei.

Marți dimineața, 3 noiembrie, premierul Luca Niculescu a participat la evenimentul de lansare a Barometrului Antreprenorilor care construiesc în România, ediția a III-a, unde a subliniat importanța dialogului dintre Guvern și mediul de afaceri.

Șeful Executivului a vorbit despre necesitatea relansării economice, stimulării investițiilor și menținerii locurilor de muncă, precum și despre importanța predictibilității fiscale și al stabilității politice în dezvoltarea României.

Luca Niculescu: Eu sunt primul interesat să aflu care este agenda mediului de afaceri

"Este deja a treia ediție și, într-adevăr, nu știu dacă a existat vreo viziune, dar m-ați invitat și la prima, cea de acum trei ani și atunci ați anunțat că vreți să faceți un proiect pe termen lung. Deocamdată este un proiect pe termen mediu, dar sunt convins, cunoscându-vă pe unii dintre dumneavoastră, că aveți dăruința și perseverența necesare pentru a reuși. Vreau să vă asigur de interesul major al Guvernului României în dezvoltarea acestui tip de parteneriat și sprijinirea economiei. Trebuie ca economia să crească, nu vedem alternativă.

Eu sunt primul interesat să aflu care este agenda mediului de afaceri, care sunt progresele, care sunt piedicile de care vă loviți, că îmi închipui că sunt și acestea destule. Domnul Ștefureac a avut amabilitatea să îmi arate puțin studiu înainte, deci am văzut preocupările pe care le aveți. Încă de la preluarea mandatului am organizat întâlniri cu reprezentanții mediului de afaceri românesc, cu cei ai mediului de afaceri străin, cu reprezentanții sindicatelor. Este important să vedem ce gândesc, ce preocupări au oamenii, cei care lucrează, pentru că viitorul nu se poate construi fără oameni, iar întreprinderile nu pot lucra fără oameni, deci este important să aflăm viziunea tuturor asupra construcției României. Îmi place acest verb pe care îl folosiți "Barometrului Antreprenorilor care construiesc", este, într-adevăr, un verb foarte frumos", a declarat Luca Niculescu în alocțiunea sa de la începutul evenimentului, transmisă și pe pagina de Facebook a Guvernului României.

"Există mai multe firme care anticipează concedieri decât cele care plănuiesc angajări"

Ulterior, Luca Niculescu a prezentat și câteva cifre. El a atras atenția că ponderea companiilor care intenționează să investească în dezvoltare a coborât considerabil din anul 2024 până în prezent. Șeful Executivului a mai spus că există mai multe firme care anticipează concedieri decât cele care plănuiesc angajări și a atras atenția că protejarea locurilor de muncă este foarte importantă.

"Am văzut câteva cifre din studiul dumneavoastră. Sunt unele care ar putea fi mai bune. Deci, ponderea companiilor care intenționează să investească în dezvoltare a coborât de la peste jumătate în 2024, la doar o treime în prezent. Am prefera să fie ceva mai bine și asta este și sarcina mea și a Guvernului pe care îl conduc, de a reda antreprenorilor încredrea și apetitul pentru creștere. De fapt, acest apetit cred că nu v-a lipsit niciodată, uneori au existat alte considerente care au făcut ca creșterea să nu aibă loc așa cum ne-am dori. Unele considerente interne, altele țin de natură internațională și le cunoașteți foarte bine, dar relansarea economică, intensificarea investițiilor, sunt în fruntea priorităților de pe agenda Guvernului pe care îl conduc. Păstrarea locurilor de muncă este, de asemenea, un efort pe care trebuie să-l susținem împreună, fie că este vorba despre mediul de afaceri, de Guvern sau de sindicate. Am văzut că majoritatea firmelor chiar intenționează să-și mențină personalul. Aceasta este o veste bună, dar am văzut și că există mai multe firme care anticipează concedieri decât cele care plănuiesc angajări. Susținerea activității economice și a investițiilor înseamnă în mod direct protejarea familiilor și locurilor de muncă", a mai spus Luca Niculescu.

România, "campioană" la șomajul în rândul tinerilor din UE

Premierul a amintit că România este "campioană" la șomajul în rândul tinerilor din UE.

"Nu trebuie doar să le protejăm, trebuie să creăm alte locuri de muncă noi, cât mai bine plătite, mai ales pentru cei tineri, pentru că suntem țara din Uniunea Europeană cu cea mai mare pondere a tinerilor până în 28 de ani care nu au un loc de muncă. Aș vrea să o spun foarte ferm, aceasta este una dintre prioritățile Guvernului pe care îl conduc. Am început deja discuții cu ministrul Muncii și cu ministrul Finanțelor, și cu alți miniștri din Guvernul României exact pentru a aborda această problemă despre care poate se discută suficient. Trebuie să facem ceva", a declarat premierul.

Luca Niculescu: Vreau să vă dau o veste bună

Luca Niculescu a subliniat că predictibilitatea fiscală și stabilitatea politică sunt "obligatorii pentru dezvoltare" și a venit cu o veste bună.

"Predictibilitatea fiscală și stabilitatea politică sunt la rândul lor condiții obligatorii pentru dezvoltare și, acum, după aproape 6 luni de instabilitate politică avem un guvern cu puteri depline care va lucra la recâștigarea încrederii. Și, apropo de asta, vreau să vă dau o veste bună: România a atras ieri 4,5 miliarde de euro de pe piețele internaționale de capital. Este prima emisiune de obligațiuni în euro de la instalarea noului guvern. Cererea investitorilor a fost dublă față de suma împrumutului, deci interesul pentru România a fost foarte mare. Pe scurt, este un semnal important de încredere în România și în capacitatea noastră de a ne respecta angajamentele. Pentru asta vreau să le mulțumesc colegilor de la Ministerul Finanțelor, de la Banca Națională și evidend, colegilor din guvern care au lucrat la acest obiectiv. Îmi pare rău, domnule ministru, dacă am dat această veste bună înaintea dumneavoastră, dar câteodată și prim-miniștrii au voie să dea vești bune", a mai spus Luca Niculescu.

Luca Niculescu: Patru din cinci antreprenori se declară proeuropeni

"Mă bucur să văd că în pragul celor 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană, antreprenorii leagă dezvoltarea României de direcția europeană a țării. Acesta este un lucru foarte important. Patru din cinci antreprenori se declară proeuropeni, chiar și într-un climat economic dificil și, astăzi, când avem un PIB triplat, peste 1200 de kilometri de autostrăzi, infrastructură în plină dezvoltare, proces de aderare la OCDE aproape de final, deci avem toate motivele să ne pregătim pentru următorul model economic care să valorifice pe deplin oportunitățile de investiții și de intrări de capital", a mai spus prim-ministrul.

În încheiere, Luca Niculescu a transmis că este "un susținător al dezvoltării legăturilor cu Republica Moldova", menționând că săptămâna trecută a cunoscut la Chișinău "investitori români excepționali". Șeful Executivului a spus că avem nevoie toți de "un nou patriotism economic".

Reamintim că săptămâna tercută, premierul României, Luca Niculescu, a efectuat prima sa vizită externă de la preluarea mandatului, la Chișinău.