Gabriela Firea anunță un pas înainte pentru finanțarea europeană a tratamentelor de fertilitate. Ce schimbări propune

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Din articol Gabriela Firea cere un fond european pentru combaterea infertilității

Europarlamentarul Gabriela Firea anunță că amendamentele prin care fonduri europene din programul EU4Health ar putea fi folosite pentru prevenirea și tratarea infertilității au fost adoptate în Comisia pentru drepturile femeilor din Parlamentul European.

„Ca membru al Comisiei pentru drepturile femeilor din Parlamentul European am introdus amendamente prin care fonduri din programul EU4Health pot fi direcționate, la nivel european, către prevenirea, diagnosticarea, consilierea și sprijinul social al infertilității și al oncofertilității. La votul pe avizul referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru anul 2027, amendamentele au fost adoptate și suntem cu un pas înainte. A mai rămas o luptă importantă: stabilirea la nivelul UE că o persoană diagnosticată cu infertilitate este vulnerabilă din punct de vedere social.

Așa, instituțiile din România ar putea folosi direct pentru programul FIV fonduri europene din programele structurale, care nu pot avea acum această utilizare”, a declarat europarlamentarul Gabriela Firea, într-o postare pe Facebook.

„Un cuplu din România ar trebui să aibă aceleași șanse la tratamente la fel ca un unul din Danemarca sau Belgia”, a spus Gabriela Firea, în contextul în care România are cea mai mare scădere a fertilității din Uniunea Europeană, de 10%, într-un singur an.

„Asta înseamnă mai mulți pacienți diagnosticați cu infertilitate și o presiune mai mare pe autorități pentru a găsi soluții pentru oprirea declinului demografic”, a mai punctat Firea.

Gabriela Firea cere un fond european pentru combaterea infertilității

În Săptămâna Europeană a Fertilității, europarlamentarul dorește să tragă un semnal de alarmă clar privind amploarea acestui fenomen care riscă să afecteze o generație întreagă de români, dar și de cetățeni europeni.

„Înregistrăm un declin istoric al natalității. În 2023-2024, numărul nașterilor a scăzut cu aproximativ 14%, atingând cel mai mic nivel din ultimul secol. Anul acesta, i-am cerut președintei Comisiei Europene, cu date clare, să înființeze un fond european destinat luptei împotriva infertilității.

Pentru mulți dintre tinerii care au acum între 25 și 45 de ani, FIV-ul a devenit singura soluție care-i poate face părinți, dar la fel de mulți nu-și permit costurile tratamentului medical. Mă bucur că în România continuă Programul Național FIV pe care l-am înființat când am condus Ministerul Familiei. Cu ajutorul colegilor mei social-democrați care au condus ulterior ministerul, 10.000 de familii sunt sprijinite anual cu până la 15.000 de lei pentru fertilizare. În plus, la București continuă programul pe care l-am inițiat în mandatul de primar general, cu ajutorul colegilor mei consilieri”, a adăugat Gabriela Firea.