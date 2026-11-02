Florin Manole, întrebat despre luxul de la botezul fiului lui Simonis: „Soția mea a venit cu o haină normală”

Inquam Photos/ Octav Ganea

Botezul fiului lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a stârnit o mulțime de controverse după ce imaginile de la petrecerea organizată sâmbătă seară, la Timișoara, au atras atenția asupra luxului și ținutelor scumpe purtate de invitați. Evenimentul a generat o mulțime de reacții în spațiul public, iar Sorin Grindeanu, liderul PSD, a spus că înțelege criticile în contextul dificultăților economice.

Florin Manole, ministrul Muncii, a intervenit telefonic la emisiunea moderată de jurnalista Laura Chiriac la B1 TV, unde a comentat controversele apărute după botezul fastuos al copilului lui Alfred Simonis, eveniment care a stârnit discuții în spațiul public.

„V-am văzut aseară și pe dumneavoastră la acest eveniment. Cum vi s-au părut explicațiile lui Sorin Grindeanu, președintele PSD, legate de evenimentul de aseară? Și-a cerut scuze, dar a și atacat. Dumneavoastră în ce tabără vă aflați? A celor care consideră că a fost prea multă ostentație, că a fost o greșeală strategică să te afișezi probabil așa cum ești tu, pentru că probabil așa sunt ei, sau criticii, oamenii răi vă arată cu degetul pe nedrept?”, a întrebat jurnalista Laura Chiriac.

„Cred că, în primul rând, e vorba de o distincție între viața publică și viața privată. O să consider mereu că primul etalon după care trebuie judecat un politician sau un om de administrație este ceea ce face în comunitatea pe care o reprezintă și față de care are obligații.

Sigur că în momentul în care ești o persoană publică e vorba și de o conduită, și că lumea judecă, și nu spun „judecă” în mod peiorativ”, a spus Florin Manole.

Florin Manole: Era o situație de evitat

Ministrul a spus că un politician trebuie judecat, în primul rând, după activitatea sa publică și după felul în care își îndeplinește obligațiile față de comunitate. În ceea ce privește evenimentul din weekend, Florin Manole a spus că situația putea fi evitată.

„Primul lucru pe care trebuie să-l faci ca om din politică și din administrație este să faci lucruri pentru care ești investit sau votat. În al doilea rând, ținând de conduita și de percepția publică, cred că cuvintele domnului Grindeanu au fost clare. Era o situație de evitat”, a spus Florin Manole.

„Soția mea a venit cu o haină normală. Nu am o problemă cu transparența”

Întrebat despre avere și ținutele participanților, el a spus că nu poate răspunde pentru veniturile altor persoane, dar că nu are nicio problemă cu transparența propriilor venituri. De asemenea, acesta a ținut să precizeze că soția sa a purtat o ținută normală la eveniment.

„Dar acești oameni, dumneavoastră, colegi de-ai dumneavoastră, lucrați de o viață la stat cu salarii de demnitari. Nu există o justificare pentru o întrebare legată de proveniența banilor pentru astfel de evenimente grandioase, cum a fost botezul de sâmbătă?”, a întrebat Laura Chiriac.

„Soția mea a venit cu o haină normală. Eu nu am văzut nicăieri în presă să se întrebe cineva ce era cu sacoul de pe mine. Nu aș putea să vă răspund despre veniturile altcuiva. Am văzut întrebări și despre veniturile mele, v-am răspuns, am pus declarația de avere publică și atunci când rigorile legii nu mai impuneau asta. O să o fac și la începutul acestui mandat în termenul legal.

Nu am o problemă cu transparența, dar nici nu pot să răspund pentru altcineva decât propria persoană și despre veniturile și hainele mele. Dacă e nevoie pot să răspund”, a spus Florin Manole la B1 TV.