Raporturile de putere în Guvernul Niculescu. Remarca lui Adrian Bucur, după anunțul lui Sorin Grindeanu. Bogdan Chirieac: Vor toca la PSD!

Liderii fostei coaliției de guvernare. Sursa foto: Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre șansele Guvernului Niculescu de a trece de votul Parlamentului, dar și despre raporturile de putere dintre Sorin Grindeanu și Lucu Niculescu.

"Nu va fi nicio problemă ca Guvernul Niculescu să fie votat. Cred că vor avea mult peste limita de 233 de voturi care le este necesară. Aici nu se mai pune nicio problemă, dar sigur vor veni consecințele.

Pe de o parte, PSD-ul se pune în subordinea unui prim-ministru care nu este din partidul lor și nici chiar tehnocrat", a spus analistul politic Bogdan Chiriec, la Relitatea 24 Plus.

"PSD-ul va fi cel care riscă să deconteze toate neîmplinirile viitoare"

Plecând de la ipoteza prezentatorului TV Adrian Bucur, cum că raporturile de putere s-ar fi reglat deja în declarația lui Sorin Grindeanu din această seară, care "l-a anunțat pe Luca Niculescu, șeful Guvernului, că îl va evalua peste 6 luni", analistul politic Bogdan Chirieac a punctat:

"Sper să țină șase luni, fiindcă se retrage în opoziție domnul Ilie Bolojan, se retrage alături de "ai mei" (n.r. USR). Cu aparatul de propagandă de temut pe care-l au și finanțarea suficientă, ca să nu spun din belșug, cu siguranță vor toca la PSD.

PSD-ul va fi cel care riscă să deconteze toate neîmplinirile viitoare. Să fie foarte clar! Orice ar face! Nu se pot face minuni. Nu în șase luni. Probabil că, după dezastrul lăsat în urmă de Ilie Bolojan, va fi nevoie de doi ani, trei ani pentru ca România să-și revină la nivelul de anul trecut.

Sunt multe promisiuni pe care PSD s-a înghesuit să le facă, inclusiv indexarea pensiilor, absolut necesară, conform legii. Nu spune nimeni că nu e necesară sau nu e legală, dar nu sunt de resurse."

"PSD n-are de câștigat din această intrare la guvernare"

Cât despre scenariul suspendării lui Nicușor Dan și faptul că PSD l-ar fi șantajat pentru a accepta intrarea social-democraților la guvernare, acesta a mai spus:

"PSD n-are de câștigat din această intrare la guvernare. Eu înțeleg perfect ce a vrut PSD-ul - să intre alături de PNL și fără USR, alături de UDMR la guvernare. Nu văd cum să-l șantajeze pe președinte în zona asta, fiindcă PSD-ul e conștient de costurile pe care le va avea.

Costuri uriașe din toate punctele de vedere. Nici pomeneală! În opinia mea, e un scenariu fantezist. Ceea ce înseamnă că propaganda alor mei a început să lucreze."

Guvernul Niculescu, susținut de social-democrați

Amintim că, în această seară, Sorin Grindeanu a anunțat că Partidul Social Democrat (PSD) a decis să susțină Guvernul Niculescu.

"PSD a luat decizia de a fi parte a soluției pentru ieșirea din blocajul național. Consiliul Politic Național a dat undă verde intrării PSD la guvernare, deoarece prioritățile PSD se regăsesc în programul de guvernare al viitorului Cabinet Niculescu.

PSD va face o evaluare a Guvernului Niculescu după primele 6 luni de guvernare", a anunțat liderul social-democrat.