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Cum a ajuns PSD să guverneze alături de USR. Sorin Grindeanu: Președintele nu a impus, dar a dorit

Tiberiu Vasile Autor: Tiberiu Vasile
imagine cu grindeanu bolojan si Fritz
Tensiunile din coaliția de guvernare sunt la cote maxime. Foto: Agerpres.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a explicat de ce social-democrații au acceptat să intre la guvernare alături de USR, în ciuda anilor de confruntări.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a explicat de ce social-democrații au acceptat să intre la guvernare alături de USR, în ciuda anilor în care cele două partide s-au aflat pe poziții opuse și s-au criticat reciproc. Invitat într-un interviu exclusiv în emisiunea "Punctul culminant", moderată de Victor Ciutacu, liderul social-democrat a vorbit despre contextul formării coaliției, consultarea internă din PSD și motivele pentru care partidul a acceptat această formulă de guvernare. Discuția are loc la mai bine de 5 luni după încheierea colaborării politice, în urma moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

"Există niște pesediști în viață care și-au putut închipui că se poate colabora cu USR-ul?"

Sorin Grindeanu: "Este foarte important să înțelegem când s-a format această coaliție. Ea s-a format imediat după alegerile prezidențiale din mai 2025. Vreți să dezvolt?"

Victor Ciutacu: "Da! V-a impus Nicușor Dan o alianță cu USR?"

Sorin Grindeanu: "Nu a impus, dar a dorit o majoritate largă".

Victor Ciutacu: "Și eu doresc multe, domnule Grindeanu, dar nu mi se întâmplă toate în viață".

Sorin Grindeanu: "Partidul Social Democrat a făcut, de asemenea, o consultare internă și i-am întrebat pe colegi..."

Victor Ciutacu: "A fost o concesie făcută de președinte".

Sorin Grindeanu: "Nu știu dacă e o concesie a președintelui, cât a fost vorba de un procent de 70% dintre colegii mei care au spus 'da'. Am zis să intrăm în această construcție cu bună credință pentru a face ceva. Așa am intrat și așa am lucrat în această coaliție până când ne-am dat seama că în interior, cu excepția UDMR, am fost tratați ca adversarul politic numărul 1. Nu AUR-ul a fost adversarul numărul 1 al PNL sau USR".

Victor Ciutacu: "Există niște pesediști în viață care și-au putut închipui că se poate colabora cu USR-ul? Îmi spuneți ceva ce este o noutate pentru mine".

Sorin Grindeanu: "Eu cred că și dacă au existat le-a trecut..."

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