Momentul în care a apărut Guvernul Niculescu l-a salvat pe Ilie Bolojan. Mutarea riscantă a PSD. Avertismentul lui Bogdan Chirieac: O concesie uriașă, o va deconta!

Luca Niculescu. Inquam Photos / Octav Ganea

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre situația ce a dus la susținerea surprinzătoare a Guvernului Luca Niculescu, una care salvează PNL-ul și pe Ilie Bolojan, dar sacrifică PSD-ul, dacă nu-și va respecta promisiunile.

PSD intră în Guvernul Luca Niculescu, cu 11 miniștri, din 17. Și PNL va susține Executivul, apoi vor intra în Opoziție. Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit, la Realitatea Plus, despre mutarea neașteptată a social democraților, când toți se așteptau ca partidul condus de Sorin Grindeanu să nu-și asume guvernarea, din motive justificate: situația nu este bună și decontul va fi politic. Chiar liderul PSD, Sorin Grindeanu, explica, într-o declarație de presă, că nu aveau niciun motiv electoral să facă asta, partidul crescând în intenție de vot de când a părăsit Guvernul Bolojan.

”Sunt convins că Guvernul Luca Niculescu va trece cu un număr impresionant de voturi. Vor vota PSD, PNL, UDMR, Minoritățile din Parlament, altele decât cea maghiară, și neafiliații din Parlament. Este suficient!

PSD va deconta situația economică a României

PSD face o concesie uriașă pe care o va deconta în fața alegătorilor săi: intră la guvernare sub un premier care nu-i al său, ba dimpotrivă! Luca Niculescu este un premier care, până acum, cel puțin, este mai apropiat de ”ai mei”, de la USR, decât de PSD. Măcar, teoretic, Ilie Bolojan era de la PNL. Altfel, Luca Niculescu este jurnalist, diplomat, un om deosebit.

Dar situația economică a României este catastrofală, iar PSD va deconta asta. Din Opoziție, mă aștept ca Ilie Bolojan să facă o propagandă așa cum nu s-a mai văzut. Are tot aparatul necesar la dispoziție - și fondurile necesare. Nu va ezita nicio clipă să facă asta și să-și atingă interesul.

Momentul în care a apărut Guvernul Niculescu

Dacă ne uităm cu atenție, acest Guvern, căruia, la început, nimeni nu-i dădea nicio șansă, apare într-un moment în care, fără rectificare bugetară nu se mai puteau plăti salariile în Educație, Sănătăte, Protecție Publică. Atunci, Ilie Bolojan ar fi pierdut într-adevăr, s-ar fi spus: Ilie Bolojan nu ne plătește salariile. A evitat acest lucru și vom avea un guvern cu puteri depline. Probabil primul lucru pe care-l va face va fi rectificarea bugetară, asta înseamnă că vor fi livrate salariile către bugetari, în timp de Ilie Bolojan se reconstruiește în Opoziție.

PSD, în schimb, va trebui să satisfacă ce au promis, cum ar fi indexarea pensiilor. Din ce? E un mare semn de întrebare. O să spuneți că va fi făcută ca și până acum, din împrumuturi, dar nu, nu te împrumută lumea, când din februarie vin iar agențiile de rating. Dacă ajungem în junk, am trăi o cu totul altă realitate. Nu va fi un festival de bani! Într-adevăr, deficitul e mic, dar pentru că Ilie Bolojan nu a plătit facturile pe infrastructură, dacă nu le plătește nici PSD-ul, vor ieși în stradă. Altfel, intră-n faliment, nu sunt facturi plătite de luni de zile! Lumea va fi foarte nervoasă, nu vor mai fi ținuți sub control de ONG-uri, ca-n vremea lui Ilie Bolojan. Vor ieși în stradă” atrage atenția Bogdan Chirieac, în intervenția de la Realitatea Plus.

Analistul politic concluzionează că interesul lui Ilie Bolojan este ca ”România să fie, peste șase luni, într-o stare mult mai proastă decât acum”, ceea ce ar duce la un haos politic care nu va exclude suspendarea președintelui Nicușor Dan și candidatura la prezidențiale a liderului PNL.