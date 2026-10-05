Luca Niculescu, desemnat premier. Bogdan Chirieac trage o concluzie amară: Am o impresie foarte bună despre el, dar nu despre asta este vorba acum

Luca Niculescu și Nicușor Dan / Foto: Inquam Photos / George Călin

Bogdan Chirieac a comentat desemnarea lui Luca Niculescu la funcția de prim-ministru. Analistul politic e de părere că președintele României nu a ținut cont de Parlamentul ales democratic la 1 Decembrie 2024 și a evitat, din nou, să desemneze un premier de la partidul care a câștigat alegerile, PSD.

Analistul politic Bogdan Chirieac a fost invitat la România TV, unde a comentat desemnarea lui Luca Niculescu la funcția de premier de către președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a făcut desemnarea după mai bine de cinci ore de consultări cu toate forțele politice din Parlament și după trei încercări eșuate: Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan, ultimul picat în Parlament în urmă cu o săptămână cu doar 182 de voturi pentru.

Foto: Agerpres

„Îmi e teamă că Nicușor Dan nu face decât să amplifice criza politică și pune în paranteză alegerile parlamentare din România. Eu am o impresie foarte bună despre Luca Niculescu, dar nu despre asta este vorba acum“, a punctat analistul politic, adăugând că „au avut loc mai multe rânduri de negocieri cu partidele politice“, votate la alegerile parlamentare din 1 Decembrie 2024, în urma cărora a existat o ordine.

„Am înțeles nominalizarea lui Siegfried Mureșan atunci când trei partide s-au dus la Cotroceni și au spus că au un candidat unic, deși nu era vorba de o alianță electorală. A fost o alianță politică și am putut să înțeleg nominalizarea președintelui“, a punctat analistul politic.

„Logica era ca a patra nominalizare să fie de la partidul care a câștigat alegerile, de la PSD. Am înțeles că Sorin Grindeanu s-a dus cu o listă în care era domnia sa, domnul Rogobete, domnul Victor Negrescu, deci personalități absolut respectabile. Președintele putea să-și aleagă pe oricare dintre aceștia, iar PSD-ul ar fi mers!

Problema nu este Luca Niculescu, ci Nicușor Dan și dacă mai e cazul să facem alegeri în România. Nu e normal! A fost ca o tragere la loto: Hai să vedem ce iese din urnă! Numești premier pe cel care s-a pregătit, a candidat și a obținut încrederea publicului pentru această funcție“, a concluzionat analistul politic Bogdan Chirieac.

După anunțul lui Nicușor Dan privind desemnarea lui Luca Niculescu, primii doi lideri politici care au reacționat au fost Sorin Grindeanu și George Simion. În timp ce liderul AUR a precizat că partidul nu va vota Guvernul Luca Niculescu, Sorin Grindeanu a precizat că președintele „continuă să sfideze matematica parlamentară“.