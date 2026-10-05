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Luca Niculescu, desemnat premier. Bogdan Chirieac trage o concluzie amară: Am o impresie foarte bună despre el, dar nu despre asta este vorba acum

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
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Luca Niculescu și Nicușor Dan
Luca Niculescu și Nicușor Dan / Foto: Inquam Photos / George Călin

Bogdan Chirieac a comentat desemnarea lui Luca Niculescu la funcția de prim-ministru. Analistul politic e de părere că președintele României nu a ținut cont de Parlamentul ales democratic la 1 Decembrie 2024 și a evitat, din nou, să desemneze un premier de la partidul care a câștigat alegerile, PSD.

Analistul politic Bogdan Chirieac a fost invitat la România TV, unde a comentat desemnarea lui Luca Niculescu la funcția de premier de către președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a făcut desemnarea după mai bine de cinci ore de consultări cu toate forțele politice din Parlament și după trei încercări eșuate: Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan, ultimul picat în Parlament în urmă cu o săptămână cu doar 182 de voturi pentru.

Luca Niculescu / Foto: Agerpres

Foto: Agerpres

„Îmi e teamă că Nicușor Dan nu face decât să amplifice criza politică și pune în paranteză alegerile parlamentare din România. Eu am o impresie foarte bună despre Luca Niculescu, dar nu despre asta este vorba acum“, a punctat analistul politic, adăugând că „au avut loc mai multe rânduri de negocieri cu partidele politice“, votate la alegerile parlamentare din 1 Decembrie 2024, în urma cărora a existat o ordine.

„Am înțeles nominalizarea lui Siegfried Mureșan atunci când trei partide s-au dus la Cotroceni și au spus că au un candidat unic, deși nu era vorba de o alianță electorală. A fost o alianță politică și am putut să înțeleg nominalizarea președintelui“, a punctat analistul politic.

„Logica era ca a patra nominalizare să fie de la partidul care a câștigat alegerile, de la PSD. Am înțeles că Sorin Grindeanu s-a dus cu o listă în care era domnia sa, domnul Rogobete, domnul Victor Negrescu, deci personalități absolut respectabile. Președintele putea să-și aleagă pe oricare dintre aceștia, iar PSD-ul ar fi mers!

Problema nu este Luca Niculescu, ci Nicușor Dan și dacă mai e cazul să facem alegeri în România. Nu e normal! A fost ca o tragere la loto: Hai să vedem ce iese din urnă! Numești premier pe cel care s-a pregătit, a candidat și a obținut încrederea publicului pentru această funcție“, a concluzionat analistul politic Bogdan Chirieac.

După anunțul lui Nicușor Dan privind desemnarea lui Luca Niculescu, primii doi lideri politici care au reacționat au fost Sorin Grindeanu și George Simion. În timp ce liderul AUR a precizat că partidul nu va vota Guvernul Luca Niculescu, Sorin Grindeanu a precizat că președintele „continuă să sfideze matematica parlamentară“.

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acest articol reprezintă o opinie
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Comentarii (12)

digital   •   06 Octombrie 2026   •   10:54

Acu` se vede foarte clar, cine și de ce a anulat alegerile din decembrie 2024!Nu vom scăpa niciodată de Germania și de Franța, suntem doar vaca de muls!

Ana Gheorghe   •   06 Octombrie 2026   •   10:15

Mă întreb și vă întreb,care mai este rolul consultărilor?

Ivan   •   06 Octombrie 2026   •   10:00

Nicușor- mucușor, iar a dat-o în bară, ori are o înțelegere cu Bolovan să-l țină în funcția de premier de rahat sau se supune recomandărilor primite de la unii de prin UE, sau e bătut în cap, sau mai grav, are afecțiuni mentale serioase ori cel mai grav, își bate joc de de românii din România, oricum e de neînțeles și e iresponsabil în acțiunile sale politice!!! Cum să ai pe masă o ofertă cu un prim-ministru bun, Sorin Grindeanu și o echipă de miniștri cu oameni cu experiență și un guvern democratic, stabil, capabil și competent, f[r[ USR și PNL pro-Bolovan, care să poată să-i ajute pe românii din România și economia României să iasă din situația asta foarte grea, extrem de urgent și tu președinte, de țară, o dai cu mucii în fasole a patra oară și-l numești pe Luca Niculescu premier care habar nu are de administrarea unei țării și când el ar fi fost mai bun ministru de externe în locul lui bătuta aia în cap, de Țoiu?!

Gogu   •   06 Octombrie 2026   •   09:20

Problema nu este Luca Niculescu, un om pregătit, cult și cu bun simț. Problema este ND. Acum rulează “ND la munte și la mare”. După ce ca l-a băgat în guvern pe Bolojan și-i pe USR ca într-un an să ne lase cu pantalonii “rupți în fund” și din păcate mulți nu au bani nici de hârtie igienică, acum se plimbă pe la munte, pe la mare să găsească premier în prag de iarnă. Noi vom rămâne și fără pantalonii rupți în fund, și fără haine, și fără bani de lemne. Tinerii care vor să muncească au intrat în depresie ca de 2 luni nu găsesc de muncă nici măcar ca și sclavi pe plantație. Consum nu, salarii nu, pensii nu, sărăcie, foamete și moarte DA, și asta pentru ca ND gândește prost, încet și doar pentru el și USR-ul lui.
SĂNĂTATE TUTUROR CELOR RUPȚI ÎN FUND! SĂ NE AJUTE DUMNEZEU SĂ TRECEM IARNĂ CU BINE ȘI VII!!! NOAPTE BUNĂ ROMÂNI!!! ADIO ROMÂNIA!!!

nelu   •   06 Octombrie 2026   •   07:54

]Domnule Chiriac, partidele politice sunt invrajbite la maxim.De la oricare din ele desemna un premier, celelalte se opuneau. Asa ca a numit din afara partidelor ca sa nu aiba nici unul de ce sa fie revoltat si sa voteze premierul propus daca intr-adevar doresc sa iesim din aceasta creiza politica. Daca Luca nu va avea aroganta lui Muresan totul va merge bine.

Elf Romanul   •   06 Octombrie 2026   •   07:25

Nu trebuie să te mândrești prin lume cu Premierul României, dacă în țară lumea umblă pantalonii rupți în fund. Premierul are o fișă de post bine stabilită în interiorul țării. Mândrește te în afară cu ND.

Ștefan   •   06 Octombrie 2026   •   01:40

Epoca neofanariotă. Sezonul ardelenilor. "Episodul: Guvernul meu". Nr. 4!

„Serviciile de securitate și informații vor juca un rol major în viitor. Ele vor face parte din opiniile factorilor de decizie. În ciuda unei bune conduceri și a unei bune diplomații, securitatea va juca un rol major în luarea unor decizii inteligente. Statele sunt obligate să adopte o abordare inteligentă în această situație complexă” - Florian Coldea, "Davos Lodge", ianuarie, 2026.
Despre inteligența unora dintre oamenii promovați de Tătucul "Petrov", inițiatorul Procedurii "Guvernul meu!": Florian Coldea. În primul an de activitate la SRI, a lucrat ca și subofițer. Până a reușit să își ia ....licența!

"Somnul rațiunii...."

Thorwald   •   05 Octombrie 2026   •   22:42

Nicusor Dan vrea un prim ministru asupra caruia sa aiba un ascendent. Ii este frica de oamenii care stau pe picioarele lor si care nu-i datoreaza nimic.

digital   •   05 Octombrie 2026   •   22:19

Deci, băiatul ăsta e dus cu capul!

Geo   •   05 Octombrie 2026   •   21:52

Băiatul ăsta de la Cotroceni, mereu pe lângă Constituție, de data asta a călcat-o în picioare. De ce se zbate așa de mult să fie suspendat?

Gabriela Cecilia Souca   •   05 Octombrie 2026   •   21:50

Oare al cui presedinte este Nicusor Dan? Am inteles demult ca presedintele romanilor nu este, dupa a patra desemnare inteleg ca nu este nici presedintele politicienilor, nici macar acelora care l-au plantat pe scaunul care nu-l merita!!! Oare ce vrea? Cat mai pariaza pe rabdarea romanilor?

Petre   •   05 Octombrie 2026   •   21:41

Un om pregatit care poate reprezenta cu brio tara. Nu imi pasa de altceva, putem sa iesim cu el prin lume. Insa noua nu prea ne plac genul acesta de oameni; din pacate!

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