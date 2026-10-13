Ce au discutat Ilie Bolojan cu premierul bulgar, Rumen Radev

Ilie Bolojan / Foto Agerpres

Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan a avut o convorbire telefonică cu premierul Bulgariei, Rumen Radev.

”Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut astăzi o convorbire telefonică cu omologul său bulgar, Rumen Radev, privind deteriorarea situației de securitate din Marea Neagră și atacurile asupra navelor comerciale.

Premierul român a condamnat ferm atacurile asupra navelor comerciale din zona economică exclusivă a Bulgariei, subliniind că astfel de acțiuni împotriva navigației civile sunt inacceptabile și reprezintă încălcări grave ale dreptului maritim și ale dreptului internațional.

Aceste atacuri sunt consecințe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Cei doi oficiali au discutat despre consolidarea coordonării dintre România și Bulgaria, inclusiv prin cooperarea cu Turcia, pentru a întări securitatea regională, inclusiv cea maritimă” anunță Guvernul.

O navă a fost lovită de o dronă în Marea Neagră, în 5 octombrie. Atunci, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au fost informați de către MRCC Constanța cu privire la faptul că la bordul unei nave comerciale, aflată în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 30 de mile marine sud de localitatea Sfântul Gheorghe, s-a produs un incendiu. Au fost identificate două persoane decedate, iar unsprezece membri ai echipajului au fost salvați.

"Este un incident deosebit de grav. Important cu adevărat este că un asemenea incident s-a produs, este de o gravitate extremă” spunea generalul Mircea Mîndrescu pentru DCNews.

Astăzi, două nave comerciale au fost lovite în incidente separate în apele teritoriale bulgare în Marea Neagră. Incidentul s-a produs în cursul nopții de luni spre marți. Un incident similar s-a produs și-n 6 octombrie, când două nave au fost lovite de drone în Marea Neagră, în largul coastelor Bulgariei, în apropiere de Varna. Atunci, o navă s-a scufundat.

Bulgaria a anunța că invită Turcia și România la discuții în acest sens. Ia în calcul să le ceară aliaţilor săi din NATO să desfăşoare "capacităţi suplimentare de supraveghere aeriană şi maritimă, precum şi sisteme de contracarare a dronelor, pentru a consolida sistemele de apărare şi de protecţie a zonelor de coastă", după cum a declarat preşedinta bulgară Iliana Iotova, după reuniunea Consiliului Consultativ pentru Securitate Naţională.