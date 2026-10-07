Se strâng rândurile pentru Guvernul Luca Niculescu. România ar putea avea un Guvern tehnocrat: Cartea pe care o joacă PSD dă mână liberă și PNL-ului- Surse

Foto: gov.ro

Din articol Primarii fac presiuni pentru susținerea Guvernului Niculescu

Se conturează Guvernul Luca Niculescu și există mari șanse să fie votat majoritar în Parlamentul României, conform ultimelor informații pe surse obținute de DCNews.

Se strâng rândurile pentru Guvernul Luca Niculescu. Premierul desemnat începe negocierile cu partidele parlamentare care i-ar putea susține Cabinetul la vot. Astăzi, Luca Niculescu finisează ultimele detalii. Se bazează pe experiența avută ca negociator pentru OCDE, dar și pe necesitatea ca românii să aibă o situație financiară predictibilă cât mai urgent. Banii românilor au fost astăzi invocați de Luca Niculescu, într-un mesaj în care a trasat principalele linii de discuție cu partidele. Joi, au fost programate întâlnirile. Din PSD, informația s-a aflat pe surse, iar din UDMR oficial, prin liderul de partid, Kelemen Hunor.

Primarii fac presiuni pentru susținerea Guvernului Niculescu

Luca Niculescu este a patra desemnare de premier din mai 2026 până astăzi, dar singura căreia i se deschid uși, indiferent de partid, chiar și din PSD-ul dezamăgit că nu i s-a dat o șansă. La bani se gândesc și social-democrații, conform unor surse DCNews. Primarii ar pune mare presiune pe conducerea centrală a partidului pentru a susține Guvernul Luca Niculescu. Au nevoie e bani în teritoriu. PSD-ul ar intra la guvernare, dar nu singur, pentru că ar plăti pentru fiecare decont. Astfel, se conturează scenariul unui Guvern tehnocrat, unul pe care PSD să-l susțină, dar din care să nu facă parte. Așa ar salva și partidul, și banii pentru primării.

Și PNL ar vota un Guvern fără PSD. Dar și UDMR dacă ar vota PNL. Sau măcar o parte din PNL, după cum DCNews a scris încă de marți.

Premierul desemnat Luca Niculescu ar urma să ia o decizie cu privire la propunerea de Guvern - tehnocrat sau politic- după discuțiile cu partidele parlamentare. Dar, în aceste partide, cel puțin în cele ale fostei coaliții de guvernare, decizia pare deja luată: România ar putea avea un Guvern tehnocrat condus de premierul Luca Niculescu, o carte câștigătoare și pentru unii, și pentru alții.