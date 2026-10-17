Indexarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame, printre prioritățile lui Florin Manole la Ministerul Muncii

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Din articol Obligaţiile Ministerului Muncii

Ministrul propus al Muncii în Guvernul Luca Niculescu anunță măsuri pentru protejarea puterii de cumpărare și sprijinirea persoanelor cu dizabilități.

Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale în Guvernul cu care Luca Niculescu merge, săptămâna viitoare, la vot în Parlament a anunţat priorităţile sale la conducerea acestui minister.

"Românii au nevoie de schimbari pe care să le simtă în fiecare zi, în casele lor și în bugetul familiei.

Voi susține ferm patru priorități: indexarea pensiilor; eliminarea CASS pentru veterani și mai ales pentru mame, pentru ca venitul unei familii să nu fie împovărat tocmai atunci când crește responsabilitatea; protejarea puterii de cumpărare a celor care muncesc și sprijinirea reală a persoanelor cu dizabilități, pentru demnitate și șanse egale, cuvinte care să nu rămână doar pe hârtie.

Familiile care întâmpină cele mai mari dificultăți NU vor mai fi cele care vor duce cea mai grea povară în redresarea fiscal-bugetară", transmite Florin Manole.

Obligaţiile Ministerului Muncii

Florin Manole mai anunţă că va colabora cu ministerele Energiei și Mediului pentru a găsi soluții și finanțare pentru consumatorii vulnerabili. "Împreună cu ministerul Economiei vom corela resursele de formare ca să susținem tinerii și șomerii pentru a se (re)activa pe piața muncii. Și, mai ales, voi fi un partener serios al sindicatelor și patronatelor în demersurile lor. Activitatea ministerului nu trebuie să fie opacă", transmite Manole.

"Nu în ultimul rând, Ministerul Muncii are și obligații față de românii care muncesc în afara țării. Drepturile lor, fie cele referitoare la muncă, fie cele referitoare la drepturi sociale sau pensii, la demnitate și respect, trebuie să fie urmărite de atașații de muncă, care vor trebui să arate că sunt mai activi decât au fost până acum", explică Florin Manole.