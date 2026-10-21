Dumitru Chisăliţă a demisionat de la AEI. Ioan Iordache îi ia locul

Foto: Agerpres

Din articol Ce este Asociaţia Energia Inteligentă

Dumitru Chisăliţă, noul ministru al Energiei, a demisionat din funcţia de preşedinte al Asociaţiei Energia Inteligentă.

Locul lui Dumitru Chisăliţă la şefia AEI a fost luat de Ioan Iordache.

"Domnul Dumitru Chisăliţă a demisionat din funcţia de Preşedinte al Asociaţiei Energia Inteligentă, odata cu preluarea celei de Ministru al Energiei.

Începând de astăzi, această poziţie este ocupată de către domnul Ioan Iordache, membru AEI cu state vechi, care va rămâne în continuare şi Director Executiv al AEHR. Îi mulţumim pentru implicare şi avem convingerea că va duce mai departe misiunea asumată de Asociaţia Energia Inteligentă", se arată într-un comunicat.

Ce este Asociaţia Energia Inteligentă

"Asociația Energia Inteligentă (AEI) este o organizație non‑profit care reunește profesioniști din domeniul gazelor naturale, hidrogenului, energiei nucleare, energiei electrice și eficienței energetice. Membrii săi promovează transparența pe piața de energie și contribuie la identificarea soluțiilor pentru provocările cu care se confruntă sectorul energetic din România.

Prin analizele, studiile și proiectele sale, AEI aduce în atenția profesioniștilor din energie informații privind trendurile la nivel european, sisteme de finanțare disponibile, recomandările Comisiei Europene, importanța adoptării celor mai noi tehnologii în domeniu, susținând în același timp interesele României la întrevederile de la Bruxelles privind alinierea la legislația europeană, ținând cont în același timp de particularitățile țării noastre din sectorul energetic. Membrii asociației promovează în același timp pentru creșterea gradului de transparență pe piața de energie, reducerea sărăciei energetice extreme din țara noastră și creșterea eficienței energetice", se arată pe site-ul AEI.