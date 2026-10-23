Guvernul aprobă 1,1 milioane doze de vaccin pentru ovine și caprine. Luca Niculescu: O măsură concretă pentru protejarea zootehniei

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Guvernul Niculescu a aprobat, vineri, 23 octombrie, în cadrul unei ședințe extraordinare, preluarea a 1,1 milioane de doze de vaccin pentru combaterea pestei micilor rumegătoare și a variolei la ovine și caprine.

Executivul Niculescu a aprobat, vineri, 23 octombrie, o hotărâre de guvern privind acceptarea unei donații din partea Comisiei Europene care constă în 1,1 milioane de doze de vaccin în valoare de peste 1,3 milioane de lei, pentru combaterea pestei micilor rumegătoare și a variolei la ovine și caprine.

Vaccinurile vor fi date în administrarea ANSVSA

"HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acceptarea de către statul român a donației unor bunuri mobile, în vederea realizării vaccinării împotriva infecției cu virusul pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine și caprine, și darea acestor bunuri în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

Executivul a aprobat o hotărâre prin care statul român acceptă o donație din partea Comisiei Europene constând în vaccinuri împotriva pestei micilor rumegătoare (PMR) și variolei ovine și caprine (VOC), precum și transmiterea acestora în administrarea ANSVSA, în vederea implementării campaniei de vaccinare la nivel național.

Despre ce vaccinuri este vorba

Donația constă în 1.100.000 de doze de vaccin, în valoare de 1.312.135 lei, din care 300.000 de doze Pestevac, vaccin împotriva pestei micilor rumegătoare (PMR) și 800.000 de doze Jovivac, vaccin împotriva variolei ovine și caprine (VOC). Deoarece valoarea de piață a donației depășește pragul de 500.000 de lei, prevăzut de Codul administrativ, a fost necesară adoptarea unei hotărâri de guvern.

CE a activat rezervele strategice de vaccinuri, la solicitarea autorităților române, deoarece pe teritoriul României evoluează infecția cu virusul pestei micilor rumegătoare și variola ovină și caprină, boli care afectează sănătatea animalelor și generează riscuri epidemiologice și economice. Potrivit deciziilor CE, circulația ovinelor și caprinelor vii către alte state membre și țări terțe este restricționată până la 31 decembrie 2026. Restricțiile afectează schimburile comerciale și generează pierderi economice pentru crescătorii de ovine și caprine.

Când va începe vaccinarea

Vaccinarea este considerată o măsură necesară pentru controlul și eradicarea bolilor, stabilizarea situației epidemiologice și crearea condițiilor pentru ridicarea progresivă a restricțiilor.

Vaccinarea se va realiza în baza Planului oficial de vaccinare al României, transmis Comisiei Europene și statelor membre ale Uniunii Europene și va începe imediat după ce toate vaccinurile vor ajunge în țară", se arată într-o informare de presă emisă de Guvernul României.

Luca Niculescu: O măsură concretă pentru protejarea zootehniei

La începutul ședinței extraordinare a Guvernului României din această dimineață, prim-ministrul Luca Niculescu a precizat că "primele 300.000 de doze au ajuns deja în România, iar livrările continuă".

"Astăzi vom lua o măsură concretă pentru protejarea zootehniei și pentru sprijinirea crescătorilor români de ovine și caprine care se confruntă cu pierderi economice din cauza bolilor care afectează animalele. Concret, vom aproba donații din rezervele strategice ale UE, a 1,1 milioane doze de vaccin împotriva pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine și caprine.

Este un demers al Uniunii Europene, dar inițiat ca urmare a solicitării care vine din partea autorităților române. primele 300.000 de doze au ajuns deja în România, iar livrările continuă. ANSVSA va organiza la nivel național campania de vaccinare de urgență. Este o măsură benefică, atât pentru sănătatea animalelor, cât și pentru veniturile crescătorilor. Atunci când apar focare de boală fermierii pierd bani, posibilitățile de a-și vinde animalele pe piețe externe sunt afectate. În prezent, circulația ovinelor și a caprinelor vii către alte state ale UE și către alte state terțe este restricționată până la finalul acestui an în contextul epidemiologic actual. Acest sprijin european ne va permite să intervenim mai rapid pentru limitarea răspândirii bolilor.

Între timp, sarcina autorităților naționale este clară - să limităm focarele, să protejăm efectivele de animale, să creăm condițiile pentru reluarea în siguranță a comerțului cu animale vii și produse de origine animală. Trebuie să fim alături de crescătorii de animale pentru că protejându-i pe ei sprijinim acest sector care este extrem de important pentru România. Guvernul va urmări ca măsurile să fie puse în aplicare cât mai repede, evident, cu respectarea cerințelor sanitar-veterinare", a declarat Luca Niculescu.

Reamintim că fermierii au protestat, nemulțumiți de restricțiile impuse exporturilor de animale vii din cauza focarelor de pestă a micilor rumegătoare. Oierii au reclamat pierderi financiare importante și au cerut despăgubiri și măsuri urgente pentru combaterea bolilor și reluarea exporturilor. La manifestațiile din 15 septembrie s-au înregistrat incidente violente, după ce mai mulți instigatori s-au infiltrat în rândul fermierilor.