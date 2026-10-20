Guvernul Luca Niculescu a fost dus cu microbuzele la Palatul Cotroceni

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Din articol Mesajul lui Luca Niculescu, după ce a primit votul de încredere în Parlament

Premierul Luca Niculescu și miniștrii noului Guvern au mers la Palatul Cotroceni cu microbuzele.

Guvernul condus de Luca Niculescu a fost votat marți de Parlamentul României. Din cele 338 de voturi exprimate, 280 au fost „pentrui“, iar 58 „împotrivă“. După ce a trecut cel mai important prag, premierul și miniștrii s-au îndreptat către Palatul Cotroceni, unde au fost așteptați de președintele Nicușor Dan pentru depunerea jurământului.

Anterior, șeful statului a semnat decretul de numire a Guvernului.

Premierul Luca Niculescu și miniștrii au mers la Cotroceni cu două microbuze, care au fost escortate de trei mașini oficiale.

Mesajul lui Luca Niculescu, după ce a primit votul de încredere în Parlament

Imediat după ce a primit confirmarea din partea aleșilor, Luca Niculescu le-a mulțumit partidelor care l-au susținut în Parlament și a promis că va merge în Legislativ cât de des poate pentru a dialoga cu forțele politice.

„Cu emoție și responsabilitate am primit acest vot. Mulțumesc Parlamentului pentru încrederea acordată. Mulțumesc PSD pentru susținere, PNL, UDMR și reprezentanții minorităților și tuturor celor care au votat, deși și-au exprimat rezervele lor din opoziție.

Este un moment important pentru România, ieşim din şase luni de criză, ne punem imediat pe treabă, România nu mai poate aştepta. Vă mulțumesc încă o dată, vă promit că vom veni la întâlnirile cu Parlamentul des, atât eu, cât și miniștrii din echipa pe care o reprezint, pentru că cred că, așa cum a fost în aceste ultime două săptămâni, în care dialogurile pe care le-am avut au adus la acest rezultat pentru România, cred că dialogul trebuie să continue permanent“, a spus Luca Niculescu.