Ministerul Energiei, dialog cu reprezentanții salariaților de la exploatarea minieră Vulcan: Soluții pentru salariile minerilor

Marius Viorel Poșa/ Secretar de stat / Foto: Agerpres

Ministerul Energiei și Sindicatul Muntele au bătut palma pentru rezolvarea revendicărilor minerilor. Salariile urmează să fie aliniate prin derogare de la lege, iar coeficientul de ierarhizare va fi aplicat până la 1 noiembrie 2026.

La inițiativa ministrului Energiei, Dumitru Chisăliță, secretarul de stat Marius Viorel Poșa s-a deplasat la Mina Vulcan în seara zilei de 21 octombrie 2026, unde a avut loc o întâlnire cu reprezentanții angajaților Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A., în vederea analizării și identificării unor soluții pentru revendicările formulate de salariați.

Conform mandatului încredințat, reprezentantul Ministerului Energiei și reprezentanții Sindicatului Muntele, au convenit o serie de măsuri privind revendicările minerilor de la E.M. Vulcan, referitoare la coeficientul de ierarhizare și la alinierea salariilor, după cum urmează:

1.Aplicarea coeficientului de ierarhizare

Soluționarea aspectelor privind coeficientul de ierarhizare prevăzut în Contractul Colectiv de Muncă aflat în vigoare revine conducerii executive a societății. Termenul-limită pentru soluționarea acestei probleme este 1 noiembrie 2026, până la această dată urmând să fie întocmită întreaga documentație necesară.

2.Alinierea drepturilor salariale

În ceea ce privește alinierea drepturilor salariale ale angajaților Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A. la nivelul maxim aflat în plată pentru fiecare categorie de personal, secretarul de stat Marius-Viorel Poșa, în calitate de reprezentant al Ministerului Energiei, și-a asumat inițierea, în termen de maximum 30 de zile, a demersurilor necesare pentru fundamentarea și promovarea unei propuneri de amendament la proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2025.

Propunerea va viza instituirea unor derogări de la restricțiile privind cheltuielile de natură salarială, pentru anumite categorii de personal, inclusiv pentru angajații Complexului Energetic Valea Jiului S.A., precum și pentru alte categorii socioprofesionale aflate în situații similare.

În acest sens, Ministerul Energiei va elabora și va înainta, în circuitul guvernamental, fundamentarea tehnică și juridică necesară, în vederea analizării și susținerii propunerii la nivelul Guvernului și, ulterior, în cadrul procedurii parlamentare, prin mecanismele prevăzute de legislația aplicabilă.

Demersul va fi susținut printr-un dialog instituțional cu comisiile parlamentare competente și prin colaborarea cu parlamentarii din județul Hunedoara, precum și cu deputatul Bogdan-Gruia Ivan, fost ministru al Energiei.

Ministerul Energiei își reafirmă angajamentul de a depune toate eforturile necesare pentru identificarea și susținerea soluțiilor legislative și administrative care să permită soluționarea revendicărilor angajaților Complexului Energetic Valea Jiului S.A., cu respectarea cadrului legal aplicabil și a responsabilităților ce revin conducerii societății.

Reamintim că minerii din schimburile I și IV au rămas în subteranul Minei Vulcan în urmă cu două zile, în semn de protest față de lipsa resurselor necesare pentru desfășurarea activității și față de inechitățile salariale apărute între ortaci după reorganizare.