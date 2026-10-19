Ilie Bolojan își continuă activitatea la Palatul Victoria. Ce program are astăzi premierul interimar

Ilie Bolojan, premier interimar. Sursa foto: Agerpres

Astăzi au loc audierile miniștrilor din Guvernul Luca Niculescu, ca marți să fie votul în Parlament. Executivul propus s-ar baza pe 280 de voturi. Între timp, premierul interimar își vede de treabă, așa cum o face din mai.

Guvernul României a transmis agenda zilei. Astăzi, Ilie Bolojan, premier interimar, se întâlnește cu o delegație a Comisiei de la Veneția, ca pe seară, la 18:30, să susțină o conferință de presă.

Programul lui Ilie Bolojan

”Ora 15:45: Întrevedere cu o delegație a Comisiei de la Veneția, condusă de doamna președintă Marta Cartabia

- Acces pentru fotograful și cameramanul oficiali

- Palatul Victoria

Ora 18:30: Conferință de presă susținută de prim-ministrul Ilie Bolojan

- Conferința de presă va fi transmisă LIVE pe conturile oficiale de Facebook și de YouTube ale Guvernului și pe canalul unic de distribuție al Palatului Victoria

- Palatul Victoria” anunță Guvernul.

Încep audieile miniștrilor din Guvernul Niculescu

La ora 12:00, astăzi, începe audierea miniștrilor din Guvernul Luca Niculescu.

Siegfried Mureșan, premierul propus de PNL, USR și susținut de UDMR, dar care a picat la vot, în Parlament, a anunțat, astăzi, pe Facebook, că parcursul politic al lui Ilie Bolojan nu se termină aici:

”Ilie Bolojan a făcut multe lucruri bune pentru România în ultimii ani. Sunt convins că va face multe lucruri bune pentru România și în anii următori” a scris Siegfried Mureșan.

Scenariile politice sunt că Ilie Bolojan ar urma să se pregătească pentru alegerile prezidențiale, din Opoziție.

”Am văzut asta în acest mandat. Cu 15% nu poţi să faci mai mult”

Despre acest subiect a fost întrebat Ilie Bolojan, duminică, la B1TV, unde a spus că, până-n 2030, mai avem anul 2028, foarte important:

”E un an foarte important pentru că avem alegeri parlamentare şi dacă vrei să faci ceva în România, ai nevoie de o forţă puternică, trebuie să lupţi cu metehnele pe care le-am acumulat în aceşti ani şi asta nu se poate face fără un guvern care se bazează pe o pondere parlamentară care îi permite să facă reforme, să corecteze nedreptăţi, să îndrepte lucrurile, pentru că la fiecare acţiune puternică de a corecta lucrurile ai o reacţiune pe măsură. Am văzut asta în acest mandat. Cu 15% nu poţi să faci mai mult. Oamenii trebuie să înţeleagă, atunci când îţi cer ceva trebuie să fie conştienţi de forţa pe care o ai”.