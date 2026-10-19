Guvernul Niculescu, un guvern „PSDan” sau „o sămânță de Bolojan”? Chirieac: Va apăsa butonul când îi va conveni lui politic / video

Ilie Bolojan (stânga) și Nicușor Dan (dreapta). Sursa foto: Agerpres

Bogdan Chirieac a spus că Guvernul Niculescu este o oportunitate pentru Ilie Bolojan pentru a-și reconstrui cariera politică.

Analistul politic Bogdan Chirieac este de părere că Guvernul Niculescu este o „sămânță de Bolojan”, pentru că PSD este cel care suportă presiunea politică și acest guvern îi va permite lui Ilie Bolojan să se reconstruiască politic.

Video:

„Toată lumea scrie că Guvernul ăsta nu se numește Luca Niculescu, ci „PSDan”. Dumneavoastră ce părere aveți? Cum se cheamă?”, a întrebat Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

„Eu cred că e „o sămânță de Bolojan”, fiindcă tot valul îl ia în piept PSD-ul. Premierul nu este de la PSD, deci multe lucruri pe care ar vrea să le facă vor fi împiedicați să le facă. Sunt două pârghii importante - și Luca Niculescu, și Alexandru Nazare - care țin de președinte.

De ce i-am zis pro-Bolojan? Eu cred că Bolojan va apăsa butonul când îi va conveni lui politic. Guvernul o să cadă fiindcă are PNL, AUR și USR împotriva sa și o să vedem cum facem față crizei de atunci. De asta spun „Bolojan”, pentru că îi permite lui Bolojan să se reconstruiască politic”, a spus Bogdan Chirieac.