Guvernul Niculescu, la mâna lui Ilie Bolojan? Cât va sta Luca Niculescu la Palatul Victoria şi cine îl poate da la o parte

Luca Niculescu / Foto: Agerpres

Din articol Cum ar putea arăta Guvernul Niculescu

Guvernul Luca Niculescu are şanse mari să fie învestit în Parlament după ce PSD, UDMR, grupurile parlamentare mai mici, dar şi PNL au decis să voteze pentru. Social-democraţii vor intra la guvernare, în timp ce liberalii au anunţat că vor vota, dar apoi vor merge direct în opoziţie.

Conform surselor politice, de lunea viitoare miniştrii propuşi în Guvernul Niculescu vor intra la audieri în Parlament, iar votul de învestitură ar putea fi dat tot în primele zile ale săptămânii.

PSD a anunţat miercuri că va intra la guvernare, cu miniştri în cabinetul Niculescu, în timp ce PNL a explicat că va vota Guvernul, dar că va merge ulterior în opoziţie. Ba mai mult, liberalii au anunţat chiar că timp de şase luni nu vor depune o moţiune de cenzură împotriva Guvernului.

Dar când ar putea să cadă Guvernul condus de Luca Niculescu? Analistul politic Bogdan Chirieac a explicat, într-o intervenţie la Realitatea Plus, că noul Executiv va sta la mâna lui Ilie Bolojan.

"Ştiţi de ce depinde Guvernul Niculescu? De momentul în care Ilie Bolojan va considera că a revenit în simpatia opiniei publice. El are la dispoziţie o propagandă de temut, profesionistă şi foarte bine finanţată. În momentul în care ei vor spune că "gata, el e salvatorul, a vrut să facă dar nu l-a lăsat PSD-ul", atunci veţi vedea momentul în care Bolojan va introduce moţiunea de cenzură.

AUR nu cred că îşi schimbă punctul de vedere, pentru că PSD nu vrea să facă majoritate cu AUR, şi va cădea Guvernul Niculescu, cu tot cu PSD-ul din el.

Nu este o situaţie stabilă în România, din punct de vedere politic, sub nicio formă. Iar domnul Luca Niculescu nu are ce să facă. Nu are nicio formaţiune politică în spate. E pus acolo peste un Guvern cu care nu are nimic a face. Tehnocraţii sunt puşi cu acordul lui Nicuşor Dan, iar cei din PSD răspund, cum e firesc, în faţa conducerii PSD", a declarat Bogdan Chirieac.

Cum ar putea arăta Guvernul Niculescu

Guvernul lui Luca Niculescu va avea 11 miniștri social-democrați și alți cinci miniștri independenți.

Ministerul de Interne - Marian Neacșu (vicepremier);

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Florin Barbu;

Ministerul Sănătății - Alexandru Rogobete;

Ministerul Muncii - Florin Manole;

Ministerul Economiei - Daniel Zamfir;

Ministerul Justiției - Radu Marinescu;

Ministerul Dezvoltării - Alexandru Stoica;

Ministerul Transporturilor - Ștefan Ovidiu Popa;

Ministerul Mediului - Natalia Intotero;

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Mihai Ghigiu;

Ministerul Apărării - Radu Ștefan Oprea;

Ministerul Finanțelor - Alexandru Nazare;

Ministerul Energiei - Dumitru Chisăliță;

Ministerul Educației - Sorin Costreie;

Ministerul Culturii - Ioana Ciocan;

Ministerul Afacerilor Externe - Dănuț Neculaescu.