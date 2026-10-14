Guvernul Luca Niculescu: Lista miniștrilor vehiculați pentru viitorul Executiv - surse

Premierul desemnat Luca Niculescu. Sursa: Agerpres

Din articol Lista miniștrilor vehiculați în Guvernul Niculescu

PSD ar putea intra la guvernare alături de tehnocrați susținuți de președintele Nicușor Dan, dar negocierile pentru portofolii continuă.

Lista miniștrilor vehiculați pentru un posibil guvern condus de Luca Niculescu, potrivit surselor Digi24.

Lista miniștrilor vehiculați în Guvernul Niculescu

Ministerul Afacerilor Externe: Dan Neculăescu; diplomat de carieră, Dan Neculăescu este reprezentantul permanent al României la NATO din februarie 2022. A lucrat în MAE din 2002 și a ocupat anterior funcții în administrația guvernamentală și în diplomație.

Ministerul Finanțelor Publice: Alexandru Nazare, actual ministru interimar - nume vehiculat, portofoliu disputat în negocieri, întrucât PSD ar dori să numească un reprezentant propriu la conducerea ministerului.

Ministerul Energiei: Bogdan Ivan (PSD) - fost ministru al Energiei în Guvernul Bolojan, înainte de căderea la moțiunea de cenzură.

Ministerul Muncii: Florin Manole (PSD) - și el, fost ministru în Guvernul Bolojan, înainte de moțiunea de cenzură.

Ministerul Sănătății: Alexandru Rogobete (PSD) - fost ministru în Guvernul Bolojan, înaintea moțiunii de cenzură.

Ministerul de Interne: Marian Neacșu (PSD) - economist, fost secretar general al Guvernului și viceprim-ministru.

Ministerul Justiției: Radu Marinescu (PSD) - fost ministru în Guvernul Bolojan, înaintea moțiunii de cenzură.

Ministerul Educației: Sorin Costreie - profesor și consilier prezidențial al lui Nicușor Dan.

Ministerul Apărarii: Vlad Ionescu - diplomat de carieră din 2004, consilier al președintelui.

Ministerul Economiei: Daniel-Cătălin Zamfir (PSD) - senator PSD.

Pentru portofoliile de la Agricultură, Dezvoltare, Transporturi, Mediu, Cultură și Fonduri Europene, nu există, până acum, nume vehiculate în mod clar.

Președintele PSD Sorin Grindeanu a numit, marți seară, varianta de guvernare exclusă, din start, de partidul său.