Varianta de guvernare exclusă, din start, de PSD. Sorin Grindeanu: Ar fi Guvernul nimănui

Sorin Grindeanu, președintele PSD. Sursa foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a enumerat, marți seară, variantele aflate pe masa partidului în privința formării viitorului Guvern.

„Avem varianta în care nu votăm, dacă nu facem parte din Guvern”, a spus Sorin Grindeanu, care nu crede nici în opțiunea de a susține un guvern tehnocrat, întrucât acesta ar fi „guvernul nimănui”: „Există varianta unui guvern tehnocrat, care, la prima vedere, nu e o variantă solidă, cel puțin din perspectiva mea. Acesta e un guvern slab, care, din a doua zi, va fi guvernul nimănui. Am mai avut exemplul acesta în 2015-2016. Nu suntem într-o perioadă în care să facem experimente. Suntem într-o perioadă în care trebuie să facem un efort comun toți, să lăsăm de la noi anumite lucruri care ne-au despărțit și să găsim acea cale de a merge mai departe. Am văzut că ceilalți 'au luat la mișto' acest apel al meu, dar trec peste”, a adăugat președintele PSD.

Sorin Grindeanu: Aș prefera un guvern politic multicolor, cu o majoritate clară

„A treia variantă este cea de a avea un guvern politic - și aici se deschid diverse variante: poate fi un guvern PSD-ist, un guvern PSD-ist plus ceea ce îmi doresc să fie din mai multe formațiuni politice, să fie o majoritate transparentă”, a punctat Sorin Grindeanu.

„Pot fi de la PNL disidenții anti-Bolojan, cei care l-au susținut pe Veștea?”, a întrebat jurnalistul Victor Ciutacu, care a adăugat: „Bănuiesc că USR-iști nu o să aveți la guvernare”.

„Nici nu îmi doresc”, a replicat președintele PSD, cu referire la membrii USR.

Despre posibilitatea de a forma un Guvern alături de UDMR, Sorin Grindeanu a spus: „Kelemen Hunor, am văzut, în această seară, că a făcut o postare în care spune că va vota Guvernul. Asta înseamnă 31 de voturi”.

„Eu mă refeream la componența guvernului. Ați spus că ați prefera unul multicolor, nu monocolor. Multicolor ar putea fi din PSD, niște PNL-iști și Victor Ponta (n.r. grupul UpR)”, a mai spus Ciutacu.

„Aș prefera să fie un guvern bazat pe o majoritate clară, o majoritate transparentă, nu una de conjunctură, o majoritate formată din cei care, de frica unor anticipate, dau votul ca să treacă acest Guvern, ca apoi să dea toată lumea în el, chiar dacă oamenii merg cu bună-credință în acea construcție. Cam acestea sunt variantele”, a replicat Sorin Grindeanu, marți seară.

Sorin Grindeanu a precizat că va prezenta variantele în ședința partidului de miercuri, de la ora 16:00, în Comitetul Politic Național.