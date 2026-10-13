Cine este Sorin Costreie, consilierul prezidențial vehiculat ca ministru al Educației

Consilierul prezidențial Sorin Costreie ar putea fi ministru al Educației în Guvernul Luca Niculescu. Nu este prima oară când numele său este vehiculat. Același nume apărea ca posibil ministru și dacă ar fi trecut Guvernul Tomac.

Se conturează scenariul unui Guvern hibrid, format din tehnocrați propuși de către președintele Nicușor Dan, și social-democrați, sub conducerea premierului Luca Niculescu.

Primul nume vehiculat a fost al unui politician, în persoana lui Daniel Zamfir, senator PSD, posibil ministru al Transporturilor în Guvernul Luca Niculescu.

Sorin Costreie, ministru al Educației, în Guvernul Luca Niculescu?

Acum, pe surse, a apărut numele lui Sorin Costreie pentru Ministerul Educației.

Cum îl descrie Administrația Prezidențială, unde este consilier al președintelui:

”Începând din 17 noiembrie 2025, Sorin Costreie (n. 1971) este consilier prezidențial pentru educație şi cercetare.

Sorin Costreie este profesor la Facultatea de Filosofie a Universității din București, specializat în filosofia matematicii, filosofia limbajului, filosofia logicii și filosofia științei. A susţinut doctoratul în 2007 la Universitatea din București și a urmat studii doctorale şi la University of Western Ontario, Canada.

Contribuţiile sale academice (articole ştiinţifice, cărţi de autor, capitole de cărţi şi volume editate şi coeditate) au fost publicate la edituri prestigioase la nivel internaţional şi naţional: Routledge, Springer, Oxford University Press, Taylor & Francis, Elsevier, Humanitas, Editura Universității din București, C.H. Beck şi ProUniversitaria.

Parte a unor proiecte de cercetare, a studiat pentru perioade mai extinse de timp în Canada, Statele Unite ale Americii, Germania, Spania şi Italia. În ultimii ani, interesul său academic s-a canalizat către cogniţie matematică, gândire critică şi integrări umaniste în medicină (medical humanities).

Parcursul său profesional îmbină experiența extinsă din educație și cercetare cu funcții strategice în conducerea universitară și în administrația publică centrală.

În prezent, este președintele UNICA – Network of Universities from the Capitals of Europe, una dintre cele mai importante reţele universitare de cooperare academică europeană, și coordonator al alianței universitare CIVIS la nivelul Universității din București. A avut două mandate de prorector şi a fost prodecan pentru o scurtă perioadă de timp.

A ocupat poziția de consilier de stat pentru educație și cercetare în Guvernul României pentru trei premieri, a fost secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării, anterior, consilier al ministrului.

În plan internațional, reprezintă România în organisme europene strategice, precum Înaltul Consiliu al EUI - High Council of The European University Institute din Florența, înalt reprezentant al proiectului ELI-NP şi reprezentant al proiectului DANUBIUS-RI. Totodată, este membru în consiliul de conducere al Institutului Cultural Român şi a fost primul coordonator naţional pentru proprietate intelectuală.

Este implicat activ în proiecte sociale și educaționale privind gândirea critică, contracararea dezinformării și formarea cadrelor didactice.

Vorbește fluent engleză, germană și italiană, și are cunoștințe de bază de spaniolă și franceză” arată presidency.ro.

Sorin Costreie, declarație de avere

Conform declarației de avere, Sorin Costreie a dobândit, în 1994, un apartament în București, prin hotărâre judecătorească, de 60 mp. Conduce un autoturism din 2023, Kia. În iunie 2025, a vândut o casă de locuit cu 176.000 de euro, ca în august să vândă un teren cu 95.000 de euro. Are mai multe conturi cu bani, cele mai mari fiind la două bănci diferite, unul de 100.000 de euro, altul de 23.000 de euro.

În 2025, a încheiat două promisiuni de vânzare, unul pentru un apartament, altul pentru un teren.