Lista finală a miniștrilor propuși în Guvernul Luca Niculescu

Luca Niculescu - Inquam Photos / Octav Ganea

Luca Niculescu, premierul desemnat, a depus, în această seară, programul de guvernare și lista cu membrii viitorului Guvern.

Printre cei care fac parte din Cabinetul Niculescu se află miniștri de la PSD și independenți.

Lista miniștrilor propuși:

Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Interne: Marian Neacșu (PSD)

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii: Ștefan-Ovidiu Popa (PSD)

Ministrul Finanțelor: Alexandru Nazare (Independent)

Ministrul Afacerilor Externe: Sebastian - Dănuț Neculăescu (Independent)

Ministrul Justiției: Radu Marinescu (PSD)

Ministrul Apărării Naționale: Ștefan-Radu Oprea (PSD)

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: Daniel-Cătălin Zamfir (PSD)

Ministrul Delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială: Costinel - Bogdan Dumitru (Independent)

Ministrul Energiei: Dumitru Chisăliță (Independent)

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: Florin-Ionuț Barbu (PSD)

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: Natalia-Elena Intotero (PSD)

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: Marcel-Alexandru Stoica (PSD)

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Alexandru-Mihai Ghigiu (PSD)

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: Petre Florin Manole (PSD)

Ministrul Sănătății: Alexandru-Florin Rogobete (PSD)

Ministrul Educației și Cercetării: Valentin - Sorin Costreie (Independent)

Ministrul Delegat pentru Învățământ Preuniversitar: Sorin - Gabriel Ionescu (PSD)

Ministrul Culturii: Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan (Independent)

Audierile în comisii sunt programate pentru luni, iar votul în plen va avea loc marți.

Mesajul lui Luca Niculescu, după depunerea listei de miniștri

"Echipa pe care o propun reunește miniștri desemnați de Partidul Social Democrat, care a decis să își asume participarea la guvernare, și specialiști fără apartenență politică. Este o formulă mai puțin obișnuită în România, dar una care răspunde situației în care ne aflăm. După luni de criză politică, avem nevoie de un guvern care să poată lua rapid decizii și să răspundă unor probleme economice și sociale care nu mai suportă amânare.

Miniștrii au parcursuri diferite, dar vor forma o singură echipă, cu un singur program și o singură responsabilitate: să lucreze pentru România. Indiferent dacă sunt desemnați de PSD sau sunt independenți, vor lucra după aceleași obiective, aceleași termene și aceleași reguli.

Învestirea guvernului, ca și proiectele esențiale ale țării, au nevoie de sprijinul mai multor forțe politice. Le mulțumesc reprezentanților PSD pentru decizia de a-și asuma participarea la guvernare și pentru dialogul constructiv din această perioadă. Le mulțumesc, de asemenea, reprezentanților PNL, UDMR, grupului minorităților naționale și celorlalți parlamentari care și-au anunțat susținerea, fiecare în condițiile sale. Apreciez responsabilitatea și deschiderea de care au dat dovadă.

În primele luni ne vom concentra asupra lucrurilor care nu mai pot aștepta:

– rectificarea bugetară, pentru a evita blocaje în funcționarea spitalelor, în aprovizionarea cu medicamente și în plățile către primării și firme;

– adoptarea bugetului pentru 2027 până la sfârșitul anului;

– sprijinirea persoanelor vulnerabile în fața facturilor din această iarnă;

– relansarea economiei, susținerea întreprinderilor românești și îmbunătățirea colectării veniturilor la buget;

– consolidarea apărării și securității țării.

Am spus de la început că România are nevoie de punți, nu de ziduri. Am făcut câțiva pași importanți în ultimele zile. Urmează audierile miniștrilor în comisiile parlamentare și votul de învestitură, săptămâna viitoare", a scris Luca Niculescu pe Facebook.

"PNL și UDMR nu vor intra la guvernare, dar vor vota acest Guvern"

Anterior acestor declarații, premierul desemnat s-a declarat optimist în privința votului de învestitură din Parlament.

"Am văzut decizia de aseară a Partidului Social Democrat, vreau să le mulțumesc pentru că au decis să se alăture acestei guvernări, deci este deja un semnal important. Am văzut și deciziile pe care le anunță Partidul Național Liberal și UDMR, precum și Grupul minorităților, care a fost primul care și-a anunțat susținerea, și vreau să le mulțumesc.

În ceea ce privește PNL-ul și UDMR, nu vor intra la guvernare, dar au anunțat că vor vota acest Guvern pentru că e momentul să ieșim din această criză politică despre care vorbim. Eu am spus că aveam toate variantele pe masă, un Guvern politic, un Guvern politic care să fie mixt, așa cum probabil că va fi acesta, politicieni și independenți, sau un Guvern tehnocrat.

"Mi-ar fi plăcut să fie mai multe partide"

Sigur că mi-ar fi plăcut să fie mai multe partide, să fim mai mulți în această guvernare, dar înțeleg deosebirile dintre ele, diferențele dintre ele, tensiunile dintre ele. Prioritatea era să fac un Guvern pentru România, un Guvern care să funcționeze cu puteri depline după atâtea luni în care am avut interimat', a mai declarat Niculescu.

Întrebat dacă Guvernul său va fi unul de "dreapta" sau de "stânga", el a transmis că va fi un Guvern pentru România.