Luca Niculescu se întâlnește cu viitorii miniștri, înainte să semneze acordul politic cu Ilie Bolojan

Luca Niculescu - Inquam Photos / Octav Ganea

Luca Niculescu, premierul desemnat, se întâlnește cu miniștrii din viitorul său cabinet, înainte să semneze acordul politic cu Ilie Bolojan, liderul PNL.

Premierul desemnat va avea, în scurt timp, un prânz de lucru cu miniștrii din cabinetul său, la Vila Lac, potrivit Antena 3.

Mâine, sunt audiați primii miniștri propuși de Luca Niculescu, iar marți vor continua aceste audieri. În a doua parte a zilei, va fi dat votul în plenul reunit al Parlamentului.

Nemulțumiri în PNL

Potrivit calculelor făcute, Guvernul Luca Niculescu are șanse să treacă. Însă există un semn de întrebare: dacă toți parlamentarii PNL vor respecta decizia și vor vota guvernul propus de Luca Niculescu.

În ceea ce privește poziționarea, sunt parlamentari PNL care au anunțat că nu vor veni la vot sau vor vota împotriva acestui guvern, potrivit sursei citate. Nemulțumirile sunt legate de faptul că premierul desemnat propune un guvern din care fac parte 11 miniștri social-democrați.

Ce s-ar putea discuta la întâlnirea dintre Luca Niculescu și miniștrii săi

La acest prânz de lucru, ne așteptăm să fie discutate prioritățile guvernării, odată ce acest cabinet se instalează la Palatul Victoria. Este o întâlnire în care se pregătesc pașii de urmat.

Tot în cursul acestei zile, Luca Niculescu și Ilie Bolojan vor semna un protocol prin care PNL se angajează să voteze acest guvern. În schimb, cere ca premierul să respecte mai multe măsuri economice. Timp de șase luni, partidele nu vor depune moțiune de cenzură, însă o evaluare va fi făcută în luna martie.

Reamintim că PNL a decis, ieri, în ședința Biroului Politic Național, să voteze pentru învestirea Guvernului Niculescu în Parlament. Totodată, Ilie Bolojan a spus că această decizie "nu ar fi fost acordată în condiţii normale”, dar "țara are nevoie de un Guvern funcțional pentru a evita intrarea în colaps".

Învestirea noului guvern, vot în Parlament

Amintim că marți, la ora 14:00, va începe ședința plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului în care se va vota învestirea noului Executiv.

Audierile miniștrilor propuși în comisiile de specialitate vor avea loc luni, de la ora 12:00 până la ora 20:00, și marți de la ora 9:00 până la ora 12:00.

La ședința de plen, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru va avea la dispoziție 30 de minute pentru prezentarea programului de guvernare și a listei de miniștri, potrivit Agerpres.

În cadrul dezbaterilor, grupurilor parlamentare PSD li s-au alocat 11 minute, grupurilor AUR - 8 minute, cele ale PNL vor avea 7 minute, grupurile USR - 5 minute, grupurile UDMR - 3 minute, iar grupurilor minorităților naționale, Uniți pentru România, S.O.S. România, Pace - Întâi România - câte un minut.