Guvernul Niculescu, schimbări de ultim moment: Miniștri delegați la Educație și Economie. Revenirea unor secretari de stat

Premierul desemnat Luca Niculescu. Sursa: Agerpres

Ministerul Educației ar urma să aibă doi miniștri în Guvernul Niculescu. Un consilier PSD din Timișoara ar putea fi ministru delegat pentru preuniversitar. Ar putea apărea un ministru delegat și la Ministerul Economiei, iar mai mulți secretari de stat ar putea reveni pe poziții.

UPDATE: Luca Niculescu a depus lista de miniștri la Parlament

Premierul desemnat Luca Niculescu a depus lista de miniștri și programul de guvernare la Parlament. Se confirmă faptul că Ionescu Sorin-Gabriel (PSD) va fi ministru delegat pentru învățământul preuniversitar. Dumitru Costinel-Bogdan va fi ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială.

Știrea inițială:

Deși premierul desemnat Luca Niculescu trebuia să depună în cursul zilei de joi, 15 octombrie, programul de guvernare și lista Cabinetului în Parlament, au apărut întârzieri. Documentele ar fi trebuit depuse inițial în jurul prânzului, dar negocierile privind structura viitorului Executiv au continuat, fiind introduse modificări de ultimă oră în organizarea unor ministere.

Potrivit ultimelor ajustări, Guvernul Luca Niculescu ar urma să aibă cel puțin două posturi de ministru delegat, scrie Mediafax. În plus, potrivit surselor DC NEWS, secretarii de stat vor reveni pe pozițiile lor anterioare.

Ministru delegat la Ministerul Educației

Una dintre schimbări vizează Ministerul Educației, care ar urma să fie condus de consilierul prezidențial Sorin Costreie. În cadrul acestui minister ar urma să fie introdusă funcția de ministru delegat pentru învățământul preuniversitar, potrivit sursei citate. Postul ar urma să fie ocupat de Sorin Ionescu (PSD).

Sorin Ionescu este în prezent director al Colegiului Național Bănățean din Timișoara. Anterior el a ocupat funcțiile de inspector școlar general adjunct în județul Timiș și subprefect. Totodată, el a fost și consilier local din partea PSD.

Ministru delegat și la Ministerul Economiei și Digitalizării

Și Ministerul Economiei și Digitalizării ar urma să aibă un ministru delegat. Deși inițial a fost luată în calcul înființarea Ministerului pentru Inteligență Artificială, se pare că planurile s-au schimbat. Există posibilitatea ca atribuțiile să fie integrate în Ministerul Economiei și Digitalizării, care va fi condus de Daniel Zamfir (PSD).

Bogdan Dumitru ar urma să ocupe funcția de ministru delegat în cadrul acestui minister, deși inițial fusese nominalizat pentru portofoliul Comunicațiilor și Inteligenței Artificiale. Bogdan Dumitru este profesor la Universitatea din București și cercetător-șef la Bitdefender.

Ce atribuții au miniștrii delegați

Precizăm că miniștrii delegați gestionează domenii specifice în cadrul ministerelor existente, sub coordonarea miniștrilor titulari, deci fără să conducă ministere separate.

Această formulă ar permite includerea atât a reprezentanților PSD, cât și a tehnocraților în conducerea acelorași instituții. Atribuțiile exacte ale celor doi miniștri delegați vor fi stabilite prin actele normative care vor reglementa organizarea și funcționarea Guvernului Niculescu, dacă acesta va fi învestit.

Secretarii de stat revin pe poziții

Totodată, potrivit surselor DC NEWS, mai mulți secretari de stat ar urma să revină pe aceleași poziții deoarece vorbim despre domenii importante care au fost neglijate de Guvernul Bolojan după demiterea sa. Aceștia cunosc deja domeniile în care au activat, principalele probleme și pot continua proiectele.

Reamintim că, la sfârșitul lunii aprilie, reprezentanții PSD care ocupau funcții de secretar de stat au demisionat, iar la 5 mai 2026, Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, Executivul rămânând interimar, cu atribuții limitate, până la învestirea unui nou Cabinet.

Astfel, la sfârșitul lunii aprilie, au fost eliberați din funcție, la cerere:

Eduard Bachide - secretar de stat și șef al Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului din cadrul Ministerului Apărării Naționale

Ioan Cristian Șologon - secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Cosmin-Răzvan Butuza - secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Laurențiu-Viorel Gîdei - secretar de stat la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului,

Bogdan-Eduard Simcea - secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Răzvan Popescu - secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Corneliu Mureșan - secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

Damian Claudiu Constantin - secretar de stat la Ministerul Sănătății

Gheorghița-Daniela Barbu - secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității

Marcel-Alexandru Stoica - secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Silviu Nicu Macovei - secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

Roxana Simona Momeu - secretar de stat la Ministerul Justiției

Adrian Pintea - secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ciprian-Nicolae Văcaru - secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Discuțiile despre secretarii de stat care își vor recăpăta portofoliile ar urma să fie aprofundate după învestirea Guvernului Niculescu, dar mulți dintre ei au deja susținerea organizațiilor județene, în special Silviu Nicu Macovei pentru Ministerul Afacerilor Interne, Cosmin-Răzvan Butuza la Mediu și Laurențiu-Viorel Gîdei la Ministerul Economiei, potrivit surselor DC NEWS.

Lista miniștrilor din Guvernul Niculescu

Guvernul lui Luca Niculescu va avea 11 miniștri social-democrați și alți cinci miniștri independenți:

Ministerul de Interne - Marian Neacșu (vicepremier);

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Florin Barbu;

Ministerul Sănătății - Alexandru Rogobete;

Ministerul Muncii - Florin Manole;

Ministerul Economiei - Daniel Zamfir;

Ministerul Justiției - Radu Marinescu;

Ministerul Dezvoltării - Alexandru Stoica;

Ministerul Transporturilor - Ștefan Ovidiu Popa;

Ministerul Mediului - Natalia Intotero;

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Mihai Ghigiu;

Ministerul Apărării - Radu Ștefan Oprea;

Ministerul Finanțelor - Alexandru Nazare;

Ministerul Energiei - Dumitru Chisăliță;

Ministerul Educației - Sorin Costreie;

Ministerul Culturii - Ioana Ciocan;

Ministerul Afacerilor Externe - Dănuț Neculaescu.