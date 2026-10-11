Aripa conservatoare din PNL, soluția pentru învestirea Guvernul Luca Niculescu? Rareș Bogdan: Suntem 25, plus alți 3-4 care s-au trezit

Rareș Bogdan, europarlamentar PNL. Sursa foto: Agerpres

Europarlamentarul Rareș Bogdan spune că membrii platformei liberal conservatoare din PNL care i se opune lui Ilie Bolojan sunt dispuși să voteze Guvernul Luca Niculescu.

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan s-a arătat încrezător că liberalii vor susține Guvernul Luca Niculescu și că vor înțelege că România "are nevoie de ei", dar și că nu mai pot sta blocați "într-un singur om", făcând referire la premierul demis Ilie Bolojan. Totodată, acesta a dezvăluit că membrii platformei liberal conservatoare din PNL care i se opune lui Ilie Bolojan au avut o întâlnire recentă și că 25 de parlamentari sunt dispuși să voteze un Executiv condus de Luca Niculescu.

Rareș Bogdan: Suntem 25 și mai sunt 3-4 oameni care s-au trezit

Întrebat la Antena 3 CNN dacă aripa conservatoare este acum soluția pentru Guvernul Luca Niculescu, Rareș Bogdan a spus: "Noi suntem astăzi, vineri ne-am văzut, suntem 25 și mai sunt 3-4 oameni care s-au trezit. Vorbesc de parlamentari, eu nu sunt parlamentar, eu sunt pseudo-parlamentar. Suntem mulți președinți de consilii județene, primari, europarlamentari, care nu avem relevanța pe care o are un parlamentar în următoarele 10 zile. Sunt 25 de parlamentari, dar e posibil să ajungem la 27-28".

Șansele Guvernului Luca Niculescu

Întrebat dacă crede că sunt suficiente voturi ca Guvernul Luca Niculescu să treacă, acesta a spus: "Eu sper că vor vota toți cei din PNL. Sper ca toți cei de acolo să înțeleagă că România are nevoie de PNL".

"Eu sper ca PNL-ul să fie parte a acestui guvern dacă are responsabilitate și se gândește la cetățeanul român și la companiile românești. (...) Dacă PNL-ului îi pasă de România și dacă PNL-ul înțelege momentul extrem de bun pe care îl are România din punct de vedere geostrategic, geopolitic, în această parte a lumii, PNL-ul va fi parte a guvernării, într-un fel sau altul. Sigur, îmi pare rău, după eșecul lamentabil al unor politici pe care domnia sa le-a coordonat, nimeni nu va mai vota un guvern cu Ilie Bolojan premier, dar nu poate PNL-ul să stea blocat într-un singur om", a mai declarat Ilie Bolojan.

Rareș Bogdan: Peste 65 de mii de companii au dat faliment din cauza politicilor dezastruoase duse de Ilie Bolojan

El a susținut că alegerile anticipate nu sunt o soluție.

"Dacă am avea alegeri, și ne uităm cum arată astăzi aritmetica parlamentară, vom constata că nu se modifică foarte mult. Vom avea încă 5 luni de zile de blocaj în care investițiile vor drena sau nu vor ajunge în România, vom avea disperare, vom avea creșteri de prețuri, vom avea încă zeci de mii de companii care vor da faliment, așa cum au dat deja faliment peste 65 de mii de companii din cauza politicilor dezastruoase duse de Ilie Bolojan. Și, unde vom ajunge? Tot în situația în care ne vom pune la masă", a mai declarat Rareș Bogdan.

Riscul ca Ilie Bolojan să rămână în continuare la Palatul Victoria

Ulterior, Rareș Bogdan a vorbit și despre riscul ca Ilie Bolojan să rămână în continuare la Palatul Victoria.

"Să rămână la Palatul Victoria ca să facă ce Ilie Bolojan? Să mai închidă încă 65 de mii de firme? Să mai crească încă o dată TVA-ul? Să distrugă din nou facilitățile pentru industria construcțiilor, să le dubleze încă o dată TVA-ul? Să distrugă și facilitățile pentru agricultori? Să nu înțeleagă rolul investițiilor în creșterea PIB-ului? Să nu înțeleagă că în momentul în care nu te mai poți împrumuta de pe piețe nici cu 7,3% ai o problemă și în momentul în care plătești un miliard pe lună doar dobânzi nu e în regulă? Gândiți-vă că în fiecare an avem între 20 și 22 de miliarde de euro, bani pe care trebuie să-i luăm din împrumuturi", a mai spus Rareș Bogdan.

Precizăm că zilele trecute premierul desemnat Luca Niculescu a fost întrebat dacă, într-o a doua rundă de negocieri pentru formarea guvernului, ia în calcul discuţii cu grupări din partide, cum ar fi cazul aşa-numitei aripi conservatoare din PNL. "Discut cu liderii partidelor", a răspuns Niculescu. Într-un interviu acordat, vineri seară, pentru Digi 24, Luca Niculescu declarase că "orice poate întări sprijinul pentru acest guvern este binevenit".

Reamintim că Luca Niculescu a fost desemnat pentru funcția de prim-ministru de președintele Nicușor Dan luni, 5 octombrie 2026, după consultările cu partidele și formațiunile parlamentare de la Palatul Cotroceni. Decretul de desemnare a fost semnat următoarea zi.



