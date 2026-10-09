Luca Niculescu, surprins când s-a văzut la Digi24: Nu mai lucrez la acest post de televiziune, de ce îmi apare chipul acolo?

Sursa: Agerpres

Luca Niculescu a spus cum l-a convins președintele Nicușor Dan să accepte nominalizarea pentru funcția de premier. Mai mult, a menționat un moment de surprindere când se vehicula numele său, la televizor, ca posibil premier desemnat în urmă cu mai multe săptămâni.

Luca Niculescu a fost întrebat despre când a fost momentul în care președintele Nicușor Dan i-a spus că vrea să îl nominalizeze ca premier.

"Mi-am văzut într-o zi chipul la televizor și m-am gândit ce caut eu acolo, că nu mai lucrez în televiziune"

"Am avut mai multe discuții, mi-a spus motivele domniei sale. Când ești în serviciu public, cum sunt eu, și când președintele României îți solicită să ocupi această funcție atât de importantă, cred că n-ai cum să refuzi. Acum, nu știu care a fost dinamica discuției cu partidele, dar ați văzut că numele mi-a mai fost vehiculat. Eu am recunoscut că mi-am văzut într-o zi chipul la televizor și m-am gândit ce caut eu acolo, că nu mai lucrez în televiziune. Era chiar la Digi24. Zic, nu mai lucrez la Digi24, de ce îmi apare chipul acolo? Mai ales că folosiseră și o fotografie de când eram mai tânăr, ceea ce m-a bucurat.

Președintele mi-a spus cu suficient timp înainte încât să avem timp de mai multe discuții. Nu vreau să spun prea mult din ce a fost în dialogul dintre președinte și mine. Încă o dată, am fost onorat de decizia domniei sale, că s-a gândit la mine pentru asta. Am discutat despre motivele pentru care crede că eu ar fi potrivit pentru această funcție. Timpul nu a fost foarte lung.", a spus Luca Niculescu, vineri seară, la Digi 24.

După trei nominalizări eșuate, Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu

Luca Niculescu a fost desemnat la funcția de prim-ministru de președintele Nicușor Dan luni, 5 octombrie 2026, după consultările cu partidele și formațiunile parlamentare de la Palatul Cotroceni. Decretul de desemnare a fost semnat pe 6 octombrie.

„Propunerea mea pentru poziția de prim-ministru este Luca Niculescu. Este un diplomat, adică un om care are ca meserie să armonizeze poziții. În ultimii patru ani s-a ocupat de procesul de aderare a României la OCDE și în calitatea asta a lucrat cu instituțiile statului român, deci este cineva care cunoaște statul român, și a făcut o muncă de patru ani în care a dus la elaborarea a 100 de acte normative cu acordul partidelor parlamentare”, a afirmat președintele, într-o declarație susținută la Palatul Cotroceni.

Prima misiune a lui Luca Niculescu

Premierul desemnat Luca Niculescu a precizat că prima misiune va fi construirea unei majorități care să voteze un Guvern ce va fi „profund ancorat” în direcția europeană și euroatlantică a României, menționând că va avea discuții în acest sens cu partidele parlamentare.



„Accept această responsabilitate cu deplina conștiință a dificultății momentului. România traversează de multă vreme o perioadă de incertitudine politică într-un context economic și internațional care la rândul său este dificil. Prima misiune va fi construirea unei majorități parlamentare care să voteze un Guvern ce va fi profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României, voi avea discuții cu partidele parlamentare pentru a construi această majoritate și pentru a conveni asupra unui program de guvernare realist, iar în următoarele zile voi prezenta public rezultatul acestor consultări, prioritățile Guvernului și echipa cu care le vom pune în practică”, a afirmat Luca Niculescu, după ce a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru.