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Va rămâne Nazare la Finanțe? Luca Niculescu: E una dintre piesele solide ale administrației din România

Elena Aurel Autor: Elena Aurel
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luca niculescu
Luca Niculescu / Inquam Photos / George Călin

Luca Niculescu a spus că Alexandru Nazare este una dintre piesele solide ale administrației din România, dar că e mult prea devreme pentru a confirma numele viitorilor membri ai cabinetului.

Premierul desemnat Luca Niculescu a spus că s-a gândit la câteva nume pe care ar vrea să le aibă în cabinetul său, dar că, deocamdată, nu poate spune care sunt acelea.

Întrebat dacă Alexandru Nazare va rămâne ministru al Finanțelor, el a spus că e mult prea devreme pentru a oferi nume, dar a spus că acesta a fost un ministru bun și implicat. 

„Aveți nume pe care vi le doriți în cabinet, oameni cu care vreți să lucrați?”, a întrebat jurnalistul Cosmin Prelipceanu.

„Sunt oameni la care m-am gândit, evident că nu pot să vă spun. Va depinde și de configurația cabinetului, pentru că una este să ai un cabinet tehnocrat, alta este să ai un cabinet politic cu partide care îți propun nume și dacă partidele politice te susțin asumat și vor să intre în guvern, evident că vor fi membri de partid”, a spus Luca Niculescu.

„Să ne așteptăm să rămână Alexandru Nazare la Finanțe?”, a întrebat Cosmin Prelipceanu.

„Este încă prea devreme să dau nume, dar Alexandru Nazare este clar un ministru bun, dincolo de faptul că a contribuit la reducerea deficitului, are o relație bună cu multe organizații internaționale, a stat mult de vorbă cu agențiile de rating, împreună cu colegii de la Banca Națională și cu alți reprezentanți. Este una dintre piesele solide ale administrației din România”, a spus Luca Niculescu.

Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat că joia viitoare intenționează să depună la parlament lista de miniștri și programul de guvernare.

„Discut cu liderii partidelor. Nu intru eu în politica internă a fiecărui partid”

Întrebat dacă va purta discuții separate cu Adrian Veștea și cu Hubert Thuma, Luca Niculescu a răspuns că nu intervine în politica internă a partidelor. El a mai spus că discută cu liderii partidelor politice și că aceștia decid cine participă la întâlniri.

„Ați fost la partide, ați fost primit de conducerea partidelor, ați stat de vorbă cu șefii partidelor. Există în strategia dumneavoastră și varianta în care să stați de vorbă cu Adrian Veștea, Hubert Thuma, separat de discuția cu Ilie Bolojan?”, a întrebat Cosmin Prelipceanu.

„Discut cu liderii partidelor”, a spus Luca Niculescu.

„Discutați numai cu liderii partidelor?”, a întrebat Cosmin Prelipceanu.

„Discut cu liderii partidelor”, a spus Luca Niculescu.

„Deci varianta asta de care zic eu nu există”, a spus Cosmin Prelipceanu.

„Discut cu liderii partidelor”, a spus Luca Niculescu.

„Și doar cu ei”,  a spus Cosmin Prelipceanu.

„Nu intru eu în politica internă a fiecărui partid. Am vorbit cu domnul Sorin Grindeanu, cu domnul Ilie Bolojan, cu domnul Kelemen Hunor și cu cei care erau în jurul lor. Ei decid pe cine aduc la masa de discuții”, a spus Luca Niculescu la Digi24.

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luca niculescu
partide politice
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Comentarii (6)

Petre   •   10 Octombrie 2026   •   08:21

Vine acum marele finantist Orlando si ne impresioneaza pana cadem lati de uimire.

Thorwald   •   10 Octombrie 2026   •   08:09

Nazare este absolvent de pseudo-Stiinte Politice, nu de Economie. Nu inteleg de ce este numit specialist in economie.

traian-traian   •   10 Octombrie 2026   •   07:28

POATE AFLAM SI NOI CÂT E DEFICITUL ROMÂNIEI REAL LA ZI, DUPA CE NE-A JUPUIT CU TAXE SI IMPOZITE BOLOJAN DAR MAI ALES NAZARE AR FI CAZUL O FACA PE CAVALERII SI SA SPUNA ROMANILOR IN CE PRAPASTIE NE AFLAM, TARE MI-E TEAMA CA DACA SE ACHITA TOATE FACTURILE LA ZI, DEFICITUL TARI E MAI MARE DECAT CEL DIN 2025

ioan   •   10 Octombrie 2026   •   06:40

preocuparile partidelor nu au nici o treaba cu romania.SINGURA LOR PREOCUPARE-CAT SE MAI POATE FURA SI CE SE MAI POATE DA PE COMISION LA OCCIDENTALI.

Marius   •   10 Octombrie 2026   •   06:12

Nea Luca,iti vei rupe gitul foarte repede,tot pe mina nazariteanului ! E doar un contabil coclit,fara nici un fel de viziune.Asta i-a bagat limba-n ureche bolojanului,iar ala ,un bou cu tzitze,fara nici cea mai mica ideie despre ce inseamna mecanismele complexe ale economiei,a zis "nu e bani" si a inceput taierile.Si uite unde sintem azi si cu concursul nazariteanului !

Mihai1   •   09 Octombrie 2026   •   22:30

Nazare a semnat și susținut toate măsurile luate de Bolojan.

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