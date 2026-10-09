Va rămâne Nazare la Finanțe? Luca Niculescu: E una dintre piesele solide ale administrației din România

Luca Niculescu / Inquam Photos / George Călin

Luca Niculescu a spus că Alexandru Nazare este una dintre piesele solide ale administrației din România, dar că e mult prea devreme pentru a confirma numele viitorilor membri ai cabinetului.

Premierul desemnat Luca Niculescu a spus că s-a gândit la câteva nume pe care ar vrea să le aibă în cabinetul său, dar că, deocamdată, nu poate spune care sunt acelea.

Întrebat dacă Alexandru Nazare va rămâne ministru al Finanțelor, el a spus că e mult prea devreme pentru a oferi nume, dar a spus că acesta a fost un ministru bun și implicat.

„Aveți nume pe care vi le doriți în cabinet, oameni cu care vreți să lucrați?”, a întrebat jurnalistul Cosmin Prelipceanu.

„Sunt oameni la care m-am gândit, evident că nu pot să vă spun. Va depinde și de configurația cabinetului, pentru că una este să ai un cabinet tehnocrat, alta este să ai un cabinet politic cu partide care îți propun nume și dacă partidele politice te susțin asumat și vor să intre în guvern, evident că vor fi membri de partid”, a spus Luca Niculescu.

„Să ne așteptăm să rămână Alexandru Nazare la Finanțe?”, a întrebat Cosmin Prelipceanu.

„Este încă prea devreme să dau nume, dar Alexandru Nazare este clar un ministru bun, dincolo de faptul că a contribuit la reducerea deficitului, are o relație bună cu multe organizații internaționale, a stat mult de vorbă cu agențiile de rating, împreună cu colegii de la Banca Națională și cu alți reprezentanți. Este una dintre piesele solide ale administrației din România”, a spus Luca Niculescu.

Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat că joia viitoare intenționează să depună la parlament lista de miniștri și programul de guvernare.

„Discut cu liderii partidelor. Nu intru eu în politica internă a fiecărui partid”

Întrebat dacă va purta discuții separate cu Adrian Veștea și cu Hubert Thuma, Luca Niculescu a răspuns că nu intervine în politica internă a partidelor. El a mai spus că discută cu liderii partidelor politice și că aceștia decid cine participă la întâlniri.

„Ați fost la partide, ați fost primit de conducerea partidelor, ați stat de vorbă cu șefii partidelor. Există în strategia dumneavoastră și varianta în care să stați de vorbă cu Adrian Veștea, Hubert Thuma, separat de discuția cu Ilie Bolojan?”, a întrebat Cosmin Prelipceanu.

„Discut cu liderii partidelor”, a spus Luca Niculescu.

„Discutați numai cu liderii partidelor?”, a întrebat Cosmin Prelipceanu.

„Discut cu liderii partidelor”, a spus Luca Niculescu.

„Deci varianta asta de care zic eu nu există”, a spus Cosmin Prelipceanu.

„Discut cu liderii partidelor”, a spus Luca Niculescu.

„Și doar cu ei”, a spus Cosmin Prelipceanu.

„Nu intru eu în politica internă a fiecărui partid. Am vorbit cu domnul Sorin Grindeanu, cu domnul Ilie Bolojan, cu domnul Kelemen Hunor și cu cei care erau în jurul lor. Ei decid pe cine aduc la masa de discuții”, a spus Luca Niculescu la Digi24.