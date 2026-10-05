Anamaria Gavrilă (POT), declarații după consultările cu Nicușor Dan

POT, consultări la Cotroceni

Anamaria Gavrilă (POT) a făcut declarații după consultările cu Nicușor Dan.

S-au terminat consultările cu Partidul Oamenilor Tineri (POT) în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru.

Preşedinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, a declarat, luni, după consultările cu preşedintele pe tema desemnării premierului, că ţara are nevoie de un Guvern, iar POT nu va bloca formarea acestuia.

„Ţara este blocată şi este incredibil să vedem partide politice care nu pot trece peste anumite orgolii, interese. (...) Este inacceptabil! Aşadar avem un mesaj pentru partidele politice - trebuie să se facă un Guvern, trebuie deschidere şi trebuie toată lumea să înţeleagă că nu sunt aici doar pentru ei. Sunt aici pentru ţară", a spus aceasta.

Anamaria Gavrilă a transmis că POT nu va bloca formarea unui Guvern.

„Este nevoie de deschidere şi de toate partidele politice şi oamenii din Parlament să înţeleagă că este nevoie de un Guvern. Noi, POT, suntem aici pentru că vrem să ajutăm şi în niciun caz nu vom fi cei care să blocăm formarea unui Guvern", a afirmat ea.