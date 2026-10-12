Claudiu Manda, noi precizări despre alegerile anticipate după stenogramele din şedinţa PSD

Claudiu Manda, secretar general PSD și europarlamentar. Sursa foto: Agerpres

Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a venit cu noi precizări despre alegerile anticipate, după ce în şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD a transmis ca Marian Neacşu să pregătească legislaţia în acest sens.

"Există șanse 50-50 ca acest Guvern să fie învestit, trebuie să ne pregătim serios inclusiv pentru alegeri anticipate. Trebuie să avem o echipă politică formată din liderii de grup și Marian Neacșu care să se ocupe de legislația legată de organizarea alegerilor anticipate.

O să trimitem o listă în teritoriu pentru a inventaria problemele legate de investițiile blocate, datorii, necesar de finanțare până la sfârșitul anului, sumele încasate la bugetele locale care sunt mai mici deși Bolojan a triplat taxele, locurile de muncă pierdute”, a transmis Claudiu Manda în şedinţa PSD, conform stenogramelor.

La câteva ore după şedinţa PSD, Claudiu Manda a venit cu noi precizări despre alegerile anticipate.

"Alegerile anticipate nu sunt scenariul de care România are nevoie. Dar pot deveni o realitate dacă același om care blochează de cinci luni formarea unui Guvern va continua să fie mai preocupat de interesele de partid decât de problemele oamenilor.

Am spus astăzi, în ședința PSD, că trebuie să fim pregătiți inclusiv pentru această eventualitate. Nu pentru că ar fi soluția bună pentru România, ci pentru că există riscul ca cei care au adus țara în această situație să refuze acum implicarea în corectarea direcției.

Am văzut și ironiile domnului Bolojan. Dar poate că, înainte să ironizeze propunerile PSD vorbind despre „cornul abundenței”, ar trebui să se preocupe mai mult de găsirea unor soluții, după toate sacrificiile pe care le-a cerut românilor în numele unei viziuni economice pe care noi o considerăm greșită", a transmis Claudiu Manda pe Facebook.

"PSD este dispus să intre la guvernare"

Claudiu Manda spune că PSD este dispus să intre la guvernare alături de prim-ministrul desemnat Luca Niculescu, în anumite condiţii.

"Românii nu sunt interesați de disputele dintre partide, de campania electorală a PNL sau de imaginea domnului Bolojan. Vor să știe când va avea țara lor un Guvern care să relanseze economia, să susțină investițiile și să creeze locuri de muncă. Vor să știe că spitalele vor avea medicamente, că ambulanțele vor avea combustibil și că pensiile și salariile vor fi plătite la timp.

Iar pentru asta avem nevoie de un Guvern cu puteri depline, care să facă rectificarea bugetară și să pregătească bugetul pentru anul viitor.

PSD este dispus să intre la guvernare alături de prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu, dacă acesta vine cu un program care să schimbe direcția economică și să corecteze măsurile care au afectat veniturile românilor", a mai scris Claudiu Manda.