Călin Georgescu sau Nicuşor Dan? Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR, a spus cine este preşedintele României

Președintele Nicușor Dan (s) strângându-i mâna liderului senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Sursa foto: Agerpres

Petrişor Peiu, liderul grupului AUR din Senatul României, a spus cine este, în opinia sa, preşedintele legitim al României.

Declaraţia lui Petrişor Peiu a venit în contextul în care a fost întrebat direct pe cine consideră preşedinte al României, pe Nicuşor Dan sau pe Călin Georgescu. Petrişor Peiu a făcut, astfel, distincţia între opţiunea sa electorală, rezultatul alegerilor prezidenţiale din mai 2025, dar şi posibilul rezultat al alegerilor prezidenţiale anulate, din 2024.

"Eu am votat cu George Simion. Președintele în funcție este Nicușor Dan. Președintele care putea fi ales dacă nu se anulau alegerile putea fi Călin Georgescu. Repet, eu am votat cu George Simion în 2024, în 2025. Președintele țării e Nicușor Dan, dacă asta mă întrebați”, a declarat Petrişor Peiu la Digi24, în cadrul emisiunii "În Faţa Ta".

În ceea ce îi priveşte pe românii care afirmă că preşedintele lor este Călin Georgescu, Petrişor Peiu a spus că "este o figură de stil".

Iese România din UE?

Petrişor Peiu s-a poziţionat împotriva ideii unui RoExit, scenariul retragerii României din Uniunea Europeană, şi a declarat că "apartenenţa la Uniunea Europeană este importantă pentru poziţia economică a României în raport cu statele vecine".

"Nu este cazul să ne gândim la așa ceva”, a mai declarat Petrişor Peiu cu privire la RoExit.

Ulterior, Peiu a explicat că România trebuie să își apere mai eficient interesele în interiorul Uniunii, nu să renunțe la statutul de stat membru.

"Pentru că România este un stat pe continentul european. Nu poate sub nicio formă să iasă din această paradigmă așa cum e astăzi Uniunea Europeană. Nu știu cum va evolua, dar așa cum e astăzi, cu tratatul UE și cu tratatul de funcționare a UE în vigoare, nu are de ce să iasă. Asta nu înseamnă că nu poate să-și apere mai bine interesul în interiorul UE. Însă, dacă noi am ieși din UE, ne-am pune într-o postură stupidă de pierdere de competitivitate în raport cu vecinii noștri, care sunt totuși piețe concurente. Și Bulgaria, și Ungaria, și Polonia sunt competiția noastră în această zonă. Repet, ne-am pune în mod stupid într-o poziție de inferioritate față de aceste state”, a explicat el.

Rusia, principalul duşman al României?

Liderul senatorilor AUR a arătat spre Federaţia Rusă drept principal posibil adversar al României, când a fost întrebat care sunt statele pe care le consideră duşmani ai ţării.

"Nefiind în război, totuși un stat neprietenos cu România, poate chiar posibil dușman sau primul candidat la postura de dușman, este fără îndoială Federația Rusă. Altfel, sigur că avem state cu care avem relații destul de înțepate așa, precum Ungaria, Ucraina, dar nu sunt niște relații care să fie catalogate dușmănoase, cum sunt cele cu Federația Rusă”, a completat Petrişor Peiu.