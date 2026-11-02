Atac masiv cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. MApN a ridicat avioane F-16 și un elicopter

Avion F-16. Imagine cu rol ilustrativ. Foto: MApN

Porturile ucrainene de la Dunăre au fost vizate de un atac masiv în noaptea de duminică, 1 noiembrie, spre luni, 2 noiembrie.

În noaptea de duminică, 1 noiembrie, spre luni, 2 noiembrie, porturile ucrainene de la Dunăre au fost ținta unor atacuri masive cu drone, a precizat Ministerul Apărării Naționale, într-un comunicat.

MApN a ridicat aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliție Aeriană de la Fetești și Câmpia Turzii, precum și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT.

Tulcenii au fost avertizați prin mesaj RO-Alert

Populația din nordul județelui Tulcea a fost avertizată prin mesaj RO-Alert, fără a fi raportate încălcări ale spațiului național.

„Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 04.11 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 05.26”, se mai arată în comunicatul emis de MApN.

Incidente recente cu drone pe Flancul Estic

Și forţele armate din Letonia au anunţat, duminică, o scurtă intruziune în spaţiul aerian al ţării în apropierea frontierelor cu Belarus şi Rusia. Locuitorii din zonă au fost alertați și sfătuiți să rămână în case.

Și Armata Română a fost în alertă, sâmbătă, după ce două drone au intrat în spațiul aerian al țării noastre. Locuitorii din mai multe județe din regiunea Moldovei au fost avertizați prin mesaj RO-Alert.

Ucraina a fost vizată de mai multe atacuri importante în ultimele săptămâni, cea mai sângeroasă ofensivă recentă a Rusiei având loc pe 29 octombrie, când 20 de civili au fost uciși, alți 80 fiind răniți.

După acest incident, Ucraina a solicitat o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU.



