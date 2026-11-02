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DCNews Stiri Social Incendiu lângă Sala Polivalentă din București. Un restaurant, cuprins de flăcări

Incendiu lângă Sala Polivalentă din București. Un restaurant, cuprins de flăcări

Autor: Florentina Constantin
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incendiu

Un incendiu a izbucnit la un restaurant, în apropiere de Sala Polivalentă din București.

Revenim cu informații pe măsură ce vor fi disponibile.

Imobilul în care se manifestă, în acest moment, focul ar fi adăpostit mai multe saloane de evenimente. Nu se știe cauza care a dus la acest incendiu de proporții. 600 de metri pătrați sunt afectați de flăcări.

 "Nu au fost identificate victime"

"În momentul de față, intervenim pe Calea Piscului, unde s-a produs un incendiu la un salon de evenimente, un complex cu mai multe clădiri. Clădirile sunt alipite, ceea ce impune o dificultate în gestionarea intervenției. În momentul de față se lucrează la localizarea incendiului.

Intervenim cu 12 autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, două echipaje SMURD. Până în acest moment, nu au fost identificate victime. Complexul nu se afla în programul de funționare.

Se află locuințe sau imobile în împrejurimi, dar nu există posibilitatea de a se extinde focul spre acestea și nu s-a impus evacuarea persoanelor din aceste clădiri", a declarat locotenent Ștefan Eduard, purtător de cuvânt ISU București, la Realitatea Plus.

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

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