Copil mort la ani după ce s-a vindecat de rujeolă: SSPE, o urmare a bolii, l-a ucis rapid. Medicul pediatru Mihai Craiu: Chiar nu învățăm nimic

O urmare a rujeolei afectează într-un mod crunt sistemul nervos. Maximum 3 ani mai poate trăi o persoană ce este afectată de SSPE. Afecțiunea nu are leac sau tratament eficient.

”Cred că principala noastră problemă actuală în România, legată de sănătatea copiilor noștri, este TEAMA. Suntem măcinăți de diverse spaime, rostogolite de către ecranele noastre, pe TikTok, Facebook, X, etc. Și am uitat cum era atunci când aveam încredere într-un profesionist. În brutar să coacă pâinea, în coafor să ne tundă părul, în mecanicul auto să repare mașina sau în pompier să stingă focul... Acum ne facem singuri pâine pe care apoi o aruncăm, căci nu poate fi mâncată, ne coafăm singuri sfârșind prin a ne tunde zero căci nu mai putem salva părul complet distrus, ne reparăm mașina singuri până rămânem în pană în mijlocul câmpului și facem improvizații "pompieristice" până ne arde casa, de la temelie. Chiar nu învățăm aproape nimic din greșelile altora! Le facem pe ale noastre, pentru ca să învățăm în cel mai dureros și greu mod, câte ceva...” a subliniat medicul pediatru Mihai Craiu, pe Facebook.

Mesajul său vine după ce un copil din Los Angeles a murit din cauza unor complicații rare ale rujeolei la mai mulți ani de la vindecare. Departamentul de Sănătate al comitatului a declarat că decesul este o „reamintire dureroasă” a cât de periculoasă poate fi rujeola pentru persoanele nevaccinate.

Copilul s-a îmbolnăvit de rujeolă cțnd era bebeluș, înainte de a fi eligibil pentru prima doză de rujeolă-oreion-rubeolă (ROR). Prima doză trebuie administrată bebelușilor la 12-15 luni, urmată de o a doua la 4-6 ani.

Copilul și-a revenit, dar ani mai târziu a dezvoltat o tulburare cerebrală rară, progresivă, cunoscută sub numele de panencefalită sclerozantă subacută (SSPE), a declarat departamentul. Afecțiunea poate apărea la persoanele care au avut rujeolă la o vârstă fragedă, de obicei la aproximativ 2 până la 10 ani de la infectarea inițială.

„Acest caz este o amintire dureroasă a cât de periculoasă poate fi rujeola, în special pentru cei mai vulnerabili membri ai comunității noastre”, a declarat dr. Muntu Davis, responsabilul cu sănătatea din comitatul Los Angeles, într-un comunicat de presă.

„Vaccinarea nu înseamnă doar să te protejezi pe tine însuți - ci și să-ți protejezi familia, vecinii și, în special, copiii care sunt prea mici pentru a fi vaccinați”, a continuat medicul, conform NBC News.

Aproximativ 1 din 10.000 de persoane cu rujeolă dezvoltă ulterior SSPE - dar printre cei care sunt infectați, la sugari, riscul este de aproximativ 1 din 600, potrivit departamentului de sănătate din Los Angeles. SSPE afectează sistemul nervos central, astfel încât oamenii pot avea convulsii sau își pot pierde capacitatea de a merge înainte de a intra în comă sau în stare vegetativă. Nu există un leac cunoscut sau un tratament eficient pentru această tulburare, iar majoritatea pacienților mor în decurs de unu până la trei ani de la diagnosticare.

La nivel național (în SUA n.r.), ratele de vaccinare împotriva rujeolei au scăzut în ultimii ani. Mai puțin de 93% dintre copiii de grădiniță din Statele Unite au primit cele două doze recomandate în timpul anului școlar 2023-2024 (o rată de 95% este, în general, necesară pentru a reduce răspândirea).

Anul acesta a marcat cea mai gravă epidemie de când SUA au eliminat boala în 2000. Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor au înregistrat 1.454 de cazuri de la începutul anului, depășind un record anterior din 2019, determinat de o epidemie în comunitățile evreiești ortodoxe din New York, cu rate scăzute de vaccinare.

